La cuarta fecha de la fase de liga de la Champions League continúa con la programación programada para hoy miércoles 5 de noviembre.
Martes 4 de noviembre:
- Slavia Praga 0-3 Arsenal. 14:45 horas. Fortuna Arena.
- Napoli 0-1 Eintracht Frankfurt. 14:45 horas. Estadio «Diego Armando Maradona».
- Atlético de Madrid 3-1 Unión St. Gilloise. 17:00 horas. Riyadh Air Metropolitano.
- Bodo Glimt 0-1 Monaco. 17:00 horas. Aspmyra Stadion.
- Juventus 1-1 Sporting. 17:00 horas. Allianz Stadium.
- Liverpool 1-0 Real Madrid. 17:00 horas. Anfield Road.
- Olympiakos 1-1 PSV. 17:00 horas. Estadio «Georgios Karaiskáki».
- PSG 1-2 Bayern Munich. 17:00 horas. Parque de los Príncipes.
- Tottenham 4-0 Copenhague. 17:00 horas. Tottenham Hotspur Stadium.
Miércoles 5 de noviembre:
- Pafos vs. Villareal. 14:45 horas. Alphamega Stadium.
- Qarabag Agdam vs. Chelsea. 14:45 horas. Estadio Republicano «Tofiq Bahramov».
- Ajax vs. Galatasaray. 17:00 horas. Estadio «Johan Cruyff».
- Brujas vs. Barcelona. 17:00 horas. Jay Breydelastadion.
- Inter vs. Kairat Almaty. 17:00 horas. Estadio «Giuseppe Meazza».
- Manchester City vs. Borussia Dortmund. 17:00 horas. Etihad Stadium.
- Newcastle vs. Athletic Club. 17:00 horas. St. James Park.
- Olympique de Marsella vs. Atalanta. 17:00 horas. Estadio Orange Vélodrome.
- Benfica vs. Bayer Leverkusen. 17:00 horas. Estadio da Luz.