El Mundial Sub-17 de la FIFA 2025 se puso en marcha en Catar con un formato ampliado a 48 selecciones y la promesa de un mes lleno de talento joven y emocionante. El torneo arrancó el lunes 3 de noviembre y se extenderá hasta el 27 de noviembre.

Resultados fecha 1 Mundial Sub-17 (partidos en horarios de Chile)

Grupo A:

Sudáfrica 3-1 Bolivia

Qatar 0-1 Italia

Grupo B:

Japón 2-0 Marruecos

Nueva Caledonia 1-6 Portugal

Grupo C:

Costa Rica 1-1 Emiratos Árabes Unidos

Senegal 0-0 Croacia

Grupo D:

Argentina 3-2 Bélgica

Túnez 6-0 Fiji

Grupo E:

Inglaterra 0-3 Venezuela .

Haití 1-4 Egipto

Grupo F:

Costa de Marfil 1-4 Suiza

México 1-2 Corea del Sur .

Grupo G:

Alemania 1 -1 Colombia

México 1-2 Corea del Sur

Grupo H:

Brasil 7-0 Honduras

Indonesia 1-3 Zambia

Grupo I:

Tayikistán vs. República Checa | Miércoles 5 de noviembre 9:30 a.m.

Estados Unidos vs. Burkina Faso | Miércoles 5 de noviembre 12:15 p.m.

Grupo J:

Panamá vs. Irlanda | Miércoles 5 de noviembre 9:30 a.m.

Paraguay vs. Uzbekistán | Miércoles 5 de noviembre 10:00 a.m.

Grupo K:

Francia vs. Chile | Miércoles 5 de noviembre 12:45 p.m.

Canada vs. Uganda | Miércoles 5 de noviembre 12:45 p.m.

Grupo L:

Austria vs. Arabia Saudita | Miércoles 5 de noviembre 10:30 a.m.

Mali vs. Nueva Zelanda | Miércoles 5 de noviembre 11:45 a.m.

/José Pablo Verdugo