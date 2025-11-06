La cuarta fecha de la fase de liga de la Champions League concluyó ayer miércoles 5 de noviembre.

Estos son los resultados:

Martes 4 de noviembre: 

  • Slavia Praga 0-3 Arsenal. 14:45 horas. Fortuna Arena.
  • Napoli 0-1 Eintracht Frankfurt. 14:45 horas. Estadio «Diego Armando Maradona».
  • Atlético de Madrid 3-1 Unión St. Gilloise. 17:00 horas. Riyadh Air Metropolitano.
  • Bodo Glimt 0-1 Monaco. 17:00 horas. Aspmyra Stadion.
  • Juventus 1-1 Sporting. 17:00 horas. Allianz Stadium.
  • Liverpool 1-0 Real Madrid. 17:00 horas. Anfield Road.
  • Olympiakos 1-1 PSV. 17:00 horas. Estadio «Georgios Karaiskáki».
  • PSG 1-2 Bayern Munich. 17:00 horas. Parque de los Príncipes.
  • Tottenham 4-0 Copenhague. 17:00 horas. Tottenham Hotspur Stadium.

Miércoles 5 de noviembre:

  • Pafos 1-0 Villareal.
  • Qarabag Agdam 2-2 Chelsea
  • Ajax 0-3 Galatasaray
  • Brujas 3-3 Barcelona.
  • Inter 2-1 Kairat Almaty.
  • Manchester City 4-1 Borussia Dortmund. .
  • Newcastle 2-0 Athletic Club.
  • Olympique de Marsella 0-1 Atalanta
  • Benfica 0-1 Bayer Leverkusen

