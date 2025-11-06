La cuarta fecha de la fase de liga de la Champions League concluyó ayer miércoles 5 de noviembre.
Estos son los resultados:
Martes 4 de noviembre:
- Slavia Praga 0-3 Arsenal. 14:45 horas. Fortuna Arena.
- Napoli 0-1 Eintracht Frankfurt. 14:45 horas. Estadio «Diego Armando Maradona».
- Atlético de Madrid 3-1 Unión St. Gilloise. 17:00 horas. Riyadh Air Metropolitano.
- Bodo Glimt 0-1 Monaco. 17:00 horas. Aspmyra Stadion.
- Juventus 1-1 Sporting. 17:00 horas. Allianz Stadium.
- Liverpool 1-0 Real Madrid. 17:00 horas. Anfield Road.
- Olympiakos 1-1 PSV. 17:00 horas. Estadio «Georgios Karaiskáki».
- PSG 1-2 Bayern Munich. 17:00 horas. Parque de los Príncipes.
- Tottenham 4-0 Copenhague. 17:00 horas. Tottenham Hotspur Stadium.
Miércoles 5 de noviembre:
- Pafos 1-0 Villareal.
- Qarabag Agdam 2-2 Chelsea
- Ajax 0-3 Galatasaray
- Brujas 3-3 Barcelona.
- Inter 2-1 Kairat Almaty.
- Manchester City 4-1 Borussia Dortmund. .
- Newcastle 2-0 Athletic Club.
- Olympique de Marsella 0-1 Atalanta
- Benfica 0-1 Bayer Leverkusen