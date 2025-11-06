El delantero de Universidad de Chile fue titular en la victoria por 2-0 del conjunto azul sobre Everton.

Sin embargo su actuación no dejó para nada conforme a los bullangueros que le recordaron, entre otras cosas, que no ha anotado un gol en toda la temporada.

He aquí algunos posteos:

Maxi Guerrero que weon mas malo, 25 años y corre menos que Aranguiz que tiene 12 años más — Markus 🇨🇱 🎮 (@Markus_007CL) November 5, 2025

Maxi guerrero tiene 0 goles esta temporada, con 29 partidos jugados. Asistencias? Solo 4. Hablame de un jugador más del montón. — J jimnz (@JpJimmmy) November 6, 2025

Maxi guerrero este año no hizo ninguna wea, más encima se enoja cuando le dicen que es un malo qlo — David (@bullista2011) November 5, 2025

Maxi guerrero no sabe ni controlar una pelota weon #VamosLaU — El Nano Bullanguero (@Nanodelbullita) November 5, 2025

Ahí va Maxi Guerrero llegando a linea de fondo el malo ctm pic.twitter.com/3f5POLSADK — VER JUGAR A NICOLAS GUERRA ME DIO S1DA (@Lvkaass) November 5, 2025

/José Pablo Verdugo