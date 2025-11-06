No es cosa de todos los días jugar en un Mundial de Fútbol y son muy pocos los elegidos.

Por lo mismo y especialmente tratándose de chicos menores de 17 años, obviamente la tensión es fuerte y los nervios se hacen sentir al entrar a la cancha, en este caso en particular la cancha 7 de la Ciudad Deportiva de Doha.

Le ocurrió a Chile en los primeros minutos del partido con Francia, supuestamente la selección más fuerte del Grupo K, que además conforman Uganda y Canadá.

Sin embargo, esta selección chilena sub 17 ya demostró su personalidad en el sudamericano jugado en Colombia donde logró la clasificación al Mundial de Qatar.

Por lo mismo, ese comienzo vacilante duró menos de 10 minutos y poco a poco La Rojita fue equilibrando el partido y a acercarse al arco de Jourdren.

Y comenzaron a sucederse las oportunidades de gol

A los 10´lo tuvo Martín Jiménez, el lateral volante de Audax Italiano, que remató violentaente desde una punta del área y la pelota se fue por sobre el travesaño.

A los 14´el que pudo abrir la cuenta fue John Cortés, el zurdito de Universidad de Chile, que aprovecho un pivoteo muy bueno de Yastin Cuevas y su remate cruzado se fue ancho.

A los 21´la mejor de todas. Una genialidad de Yastin Cuevas, centrodelantero de Colo Colo. que vio adelantado al arquero y probó con un globito que obligó al meta francés a un retroceso y a un esfuerzo prodigioso para impedir que la pelota se metiera en su arco.

Pasada la media hora es evidente que Francia se notaba sorprendida, porque esperaba menos tal vez de su rival y Chile, jugando muy bien en medio campo, se apropío de la pelota y obligó al equipo galo a retroceder y tratar de llegar buscando la contra.

En una sola oportunidad, Antoine Valero consiguió ganar en velocidad por la derecha, pero su remate no trajo mayores complicaciones para Vicente Villegas, el excelente arquero de Coquimbo Unido.

Cerca del final del primer tiempo, falló el arquero francés Ilan Jourdren al salir a cortar un centro y ningún delantero chileno pudo aprovechar la situación para meter la pelota al arco desguarnecido.

Y en la última jugada de la etapa inicial, otra vez se filtró Yastin Cuevas en velocidad y enfrentó en solitario al arquero, pero éste achicó muy bien y la obligó a intentar un remate que se fue por sobre el travesaño

Hay que recordar que este Mundial tiene un inédito formato, ya que lo integran 48 selecciones, con 12 grupos de cuatro países. Clasifican los dos primeros de cada uno y los 8 mejores terceros a dieciseiavos de final

De regreso, no húbocambios en ninguno de los dos equipos apara afrontar el segundo tiempo.

Y Chile siguio jugando mejor, con dos llegadas muy claras de Yastin Cuevas y John Cortés, respondiendo otra vez muy bien el arquero frances.

Pero, a no olvidar que Francia es una selección de mucha categoría, nada menos que vicecampeona de Europa.

Por lo mismo, sus jugadores las oportunidades que tienen las aprovechan.

Así, sin merecerlo, en menos de 10 minutos se puso 2-0 arriba el equipo galo.

En los 55´ tiro libre muy bien ejecutado por Christ Batola . Voló el portero Vicente Villegas, alcanzó a tocar la pelota, pero no la pudoe sacar…

Y enlos 63´, centro de Emmanuel Mbemba y con mucha libertad, en el primer palo, Rémi Himbert con un cabezazo ls msndó adentro.

Intentando revertir el resultado, Sebastián Miranda mandó a la cancha a Javier Gutiérrez (O´HIggins), Cristián Diaz (Colo Colo), Zidane Yáñez (New Yokr City, Estados Unidos) y Antonio Riquelme (Real Saint Lake, Estados Unidos), pero claramente Chile sintió el golpe de los dos goles y seguramente por el calor y la humedad existente en Qatar no hubo reacción en los minutos finales.

Ya pasó, se peridó en el debut, pero la clasificación hay que jugársela en los dos próximos partidos, ante Uganda y Canadá, que en el debut empataron 1-1

Esta noticia fue redactada utilizando los adelantos técnicos propios de este sitio web. Se acepta cualquier reproducción en otro medio, ojalá citando la fuente:www.eldiariodesantiago.cl

/José Pablo Verdugo