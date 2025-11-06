El Mundial Sub-17 de la FIFA 2025 se puso en marcha en Catar con un formato ampliado a 48 selecciones y la promesa de un mes lleno de talento joven y emocionante. El torneo arrancó el lunes 3 de noviembre y se extenderá hasta el 27 de noviembre.
La de ayer fue una mala jornada para las selecciónes sudamericanas, porque aparte de Chile también perdió Paraguay
Resultados fecha 1 Mundial Sub-17 (partidos en horarios de Chile)
- Grupo A:
Sudáfrica 3-1 Bolivia
Qatar 0-1 Italia
- Grupo B:
Japón 2-0 Marruecos
Nueva Caledonia 1-6 Portugal
- Grupo C:
Costa Rica 1-1 Emiratos Árabes Unidos
Senegal 0-0 Croacia
- Grupo D:
Argentina 3-2 Bélgica
Túnez 6-0 Fiji
- Grupo E:
Inglaterra 0-3 Venezuela .
Haití 1-4 Egipto
- Grupo F:
Costa de Marfil 1-4 Suiza
México 1-2 Corea del Sur .
- Grupo G:
Alemania 1 -1 Colombia
- Grupo H:
Brasil 7-0 Honduras
Indonesia 1-3 Zambia
- Grupo I:
Tayikistán 1-6 República Checa
Estados Unidos 1-0 Burkina Faso
- Grupo J:
Panamá 1-4 Irlanda
Paraguay 1-2 Uzbekistán
- Grupo K:
Francia 2-0 Chile
Canada 2-1. Uganda | Miércoles 5 de noviembre 12:45 p.m.
- Grupo L:
Austria 1-0 Arabia Saudita
Mali 3-0 Nueva Zelanda
/José Pablo Verdugo