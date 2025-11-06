El Mundial Sub-17 de la FIFA 2025 se puso en marcha en Catar con un formato ampliado a 48 selecciones y la promesa de un mes lleno de talento joven y emocionante. El torneo arrancó el lunes 3 de noviembre y se extenderá hasta el 27 de noviembre.

La de ayer fue una mala jornada para las selecciónes sudamericanas, porque aparte de Chile también perdió Paraguay

Resultados fecha 1 Mundial Sub-17 (partidos en horarios de Chile)

Grupo A:

Sudáfrica 3-1 Bolivia

Qatar 0-1 Italia

Grupo B:

Japón 2-0 Marruecos

Nueva Caledonia 1-6 Portugal

Grupo C:

Costa Rica 1-1 Emiratos Árabes Unidos

Senegal 0-0 Croacia

Grupo D:

Argentina 3-2 Bélgica

Túnez 6-0 Fiji

Grupo E:

Inglaterra 0-3 Venezuela .

Haití 1-4 Egipto

Grupo F:

Costa de Marfil 1-4 Suiza

México 1-2 Corea del Sur .

Grupo G:

Alemania 1 -1 Colombia

Grupo H:

Brasil 7-0 Honduras

Indonesia 1-3 Zambia

Grupo I:

Tayikistán 1-6 República Checa

Estados Unidos 1-0 Burkina Faso

Grupo J:

Panamá 1-4 Irlanda

Paraguay 1-2 Uzbekistán

Grupo K:

Francia 2-0 Chile

Canada 2-1. Uganda | Miércoles 5 de noviembre 12:45 p.m.

Grupo L:

Austria 1-0 Arabia Saudita

Mali 3-0 Nueva Zelanda

/José Pablo Verdugo