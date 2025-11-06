El comando de Matthei lanzó en redes sociales un video de campaña, con dardos contra Jeannette Jara y José Antonio Kast, destinado a conquistar electores en el segmento C3, D y E., donde la candidata de Chile Vamos está en desventaja.

Elaborado por los creativos Sebastián y Cristóbal Zegers, combina los ritmos trap y reggaeton y muestra a la candidata con bailarines en medio de containers en un puerto.

“No soy Kast, no soy Jara, soy Evelyn mirando pa’ delante”, dice el estribillo de la canción. Respecto a la abanderada del oficialismo dice “de este gobierno eres la continuidad, los chilenos de rodillas frente al crimen organizado, el país quebrado, pero hasta con casa propia se va el niño descarado”.

Sobre Kast: “Se supone que la otra solución es mi amigo José Antonio, igual que yo ofrece seguridad, pero tenemos una gran diferencia. Un buen Presidente no puede presentar solo un gobierno de emergencia, un líder contundente debe tener proyectos de futuro y después de arreglar el presente. Y aquí te lo explico con peras y manzanas, por si vuelves a postular el día de mañana”.

Más adelante, con una imagen de Jara y Kast en un conversatorio de fondo, señala que “gobiernos de extremos nos llevan de lado a lado, cuando la cosa es pa’ adelante”.

Se trata del primer video de Matthei donde habla directamente sobre Kast y se muestran imágenes suyas.

Soy Evelyn, mirando pa’ delante.

Porque sé que Chile puede más, es hora de hablar las cosas como son 💪🏼#LoDijeyQue 🇨🇱 pic.twitter.com/a9lLpcpzwa — Evelyn Matthei (@evelynmatthei) November 4, 2025

Dura respuesta de Kast. En entrevista a Radio Universo. Kast señaló que “cometieron un tremendo error. Se hace mal ella misma, le hace un daño a una posibilidad real de que es derrotar en primera vuelta a la candidata de la izquierda, de la continuidad”.

“Nosotros con Evelyn hemos compartido en un partido, fuimos una lista interna, ella me apoyó en una segunda vuelta. Si ella ganara, yo he dicho, yo la apoyaría en la segunda vuelta, igual que a Johannes. Ese es mi estilo, ella tiene un estilo distinto. Lo lamento por Chile y por ella”, afirmó.

Arturo Squella, timonel de Republicanos, añadió que “no ayuda la canción y su contenido. En 10 días más vamos a estar trabajando todos juntos en unidad, quienes estamos en la oposición, para ganarle en segunda vuelta a Jeannette Jara”.

Fuentes republicanas señalan que en el partido existe preocupación por la relación entre Chile Vamos y la tienda de Kast el día después de la primera vuelta, de cara a la construcción de equipos comunes para el balotaje y un eventual futuro gobierno.

Apoyo y ruido interno. Los hermanos Zegers —que se sumaron al equipo de comunicaciones tras la salida del ecuatoriano Daniel Pérez Pallares, quien apostó por una mayor diferenciación con Kast— hicieron tres propuestas, y tanto Juan Sutil como el equipo estratégico y el comité político —donde han tomado un mayor liderazgo los senadores Luciano Cruz-Coke y Ximena Rincón— terminaron optando por el video que se hizo público.

Altas fuentes del comité minimizaron los dardos contra Kast y señalan que la idea “era enfrentar al Gobierno y mostrar a Jara, como candidata de continuidad, y además mostrar las diferencias con Kast, “sobre todo en materia de propuestas”, con el objetivo estratégico de conquistar a los sectores medios.

Otras voces sostienen que el tono y el contenido del video generó fuertes discrepancias entre miembros del comando y representantes de Chile Vamos, que no estuvieron de acuerdo con arremeter contra Kast a pocos días de la elección y hacerlo después de mantener durante dos semanas el guante blanco con el republicano.

Las mismas fuentes señalan que el mismo comité político pidió hacer cambios al material, pidiendo bajar el tono del mensaje, además de usar imágenes más luminosas y cambiar algunos planos donde se mostraba el rostro de Matthei.

Además, sostuvieron que el video pone en riesgo la unidad del sector de cara a la segunda vuelta y puede tener efectos en la elección parlamentaria.

En el WhatsApp de RN “Los 322 de RN”, un dirigente sostuvo que “creo innecesario ese vídeo. Un respeto a la candidata por su trayectoria política. No está para esas cosas”.

En los chats de la UDI, en tanto, se compartieron imágenes de campaña de candidatos al Congreso acompañados por Matthei, Kaiser y Kast, intentando mostrar unidad en la oposición.

Esta noticia fue redactada utilizando los adelantos técnicos propios de este sitio web. Se acepta cualquier reproducción en otro medio, ojalá citando la fuente:www.eldiariodesantiago.cl

/gap