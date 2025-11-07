Programación Fecha 27 del Campeonato Nacional 2025

VIERNES 7 DE NOVIEMBRE

  • Unión La Calera 1-2 Deportes Iquique – 20:00 horas, en el Estadio Nicolás Chahuán

Goles: 0-1, 9′ Álvaro Ramos (DIQ); 1-1, 28′ Joaquín Soto (ULC); 1-2, 32′ Misael Dávila (DIQ)

SÁBADO 8 DE NOVIEMBRE

  • Deportes La Serena vs. Universidad Católica – 12:30 horas, en el Estadio La Portada – TNT Sports Premium, HBO MAX.
  • Unión Española vs. Colo Colo – 15:00 horas, en el Estadio Santa Laura – TNT Sports Premium, HBO MAX.
  • Palestino vs. Coquimbo – 17:30 horas, en el Estadio Municipal de La Cisterna – TNT Sports Premium, HBO MAX.
  • O’Higgins vs. Ñublense – 20:30 horas, en el Estadio Codelco El Teniente – TNT Sports Premium, HBO MAX.

DOMINGO 9 DE NOVIEMBRE

  • Huachipato vs. Audax Italiano – 15:00 horas, en el Estadio Huachipato – TNT Sports Premium y HBO MAX.
  • Universidad de Chile vs. Deportes Limache – 17:30 horas, en el Estadio Huachipato – TNT Sports Premium y HBO MAX.
  • Cobresal vs. Everton – 20:00 horas, en el Estadio El Cobre – TNT Sports Premium y HBO MAX.

/José Pablo Verdugo

