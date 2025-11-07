Daniella Campos y Carla Ochoa protagonizaron un cara a cara que sacó ronchas en redes sociales.

Fiel a su estilo más sereno, Carla intentó responder con calma, pero sus palabras solo avivaron el fuego. “Tienes mucha rabia, frustración dentro de ti, estás muy herida, tienes muchas heridas en el alma”, le dijo, provocando aún más la furia de Campos.

Daniella no se contuvo y mencionó al fallecido Miguel “Negro” Piñera, acusando a Ochoa de hipócrita: “¡Fuiste a abrazar al Negro Piñera cuando se estaba muriendo, porque antes de eso lo andabas pelando!”, gritó ante la mirada atónita de los demás participantes.

Y obviamente, las redes sociales tomaron partido de inmediato y se fueron en masa contra la ex de Bam Bam Zamorano

He aquí algunos ejemplos:

Denisse Campos tenía razón sobre su hermana Daniella… No podí ser tan mala de sacar al finao Negro Piñera #ElInternadoMega pic.twitter.com/HVwhgwmTmJ — OPEN HEARTS (@vicetias) November 6, 2025

Daniella Campos LOCA DE PATIO — MSoledad (@maryzolcl) November 6, 2025

Daniella Campos se tiene que ir a ver….esta para la corneta — Leo1205 🇨🇱🇦🇷🇺🇾 (@leosam1205) November 5, 2025

La Daniella Campos habla como si ella fuera intachable! Como si hubiera tenido una pareja toda la vida! jajaajaja Se agarró de las mechas por un hombre y se hace tan la señora. #ElInternadoMega — Míster Frizzo (@FrizzoMister) November 6, 2025

Siempre he pensado que la Daniella Campos es la gemela mala. Aunque las dos igual de chifladas — carolina (@carolinayigukoj) November 6, 2025

#ElInternado la Daniella campos debe ser la mujer más tóxica que he visto el 2025 , por eso bam bam salió arrancando . — manu (@LuisNorieg31976) November 6, 2025

