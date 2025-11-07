Este viernes por la noche Deportes Iquique sumó tres puntos de oro en su lucha por no descender a la Primera B, tras derrotar a Unión La Calera por 2-1 como visitante, en el marco de la jornada 27 del Campeonato Nacional.

Conb goles de Misael Dávila y Alvaro Ramos, descontó Joaquín Soto, los «dragones celestes» se ilusionan con no perder la categoría, pese a que todavía están en zona de descenso directo.

Esto porque los nortinos son últimos con 18 puntos, a tres de Unión Española, el otro descendido de momento y a cuatro de Deportes Limache, que se estaría salvando.

Sin embargo, tanto «hispanos» como «tomateros» tienen difíciles encuentros este fin de semana: ambos en el Estadio Santa Laura, la Unión recibirá a Colo Colo, mientras que Limache visitará a la Universidad de Chile.

Por Ignacio Soto Bascuñán