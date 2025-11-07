Un hallazgo estremecedor remece a la Región de O’Higgins. Durante la jornada de este jueves, Carabineros encontró al menos dos cuerpos en avanzado estado de descomposición durante un amplio operativo de allanamientos en la comuna de San Vicente de Tagua Tagua. La diligencia, ejecutada en conjunto entre la Fiscalía Local y el OS9 de Carabineros, se concentró en el sector rural de Pueblo de Indios, donde los efectivos inspeccionaron una decena de inmuebles, localizando los restos al interior de una estructura tipo letrina.

El fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos, explicó que el operativo responde a una investigación en curso que podría vincularse a denuncias previas de presunta desgracia en la zona. “A partir de una investigación de la Fiscalía Local, conjuntamente con el OS9, se allanaron diez domicilios en el sector de Pueblo de Indios, haciendo un hallazgo, hasta el momento, presumiblemente, de dos cuerpos”, señaló el persecutor. Uno de ellos correspondería a una mujer —encontrada calcinada y maniatada de pies y manos—, mientras que el otro serían fragmentos corporales cuya identidad y género aún no se han podido determinar. “Tenemos que corroborar que todas las partes halladas correspondan a un solo cuerpo. Presumiblemente, sería así”, añadió Cubillos.

La gravedad del caso ha movilizado a distintas unidades especializadas. La Fiscalía no descarta que existan más víctimas en el lugar, por lo que Carabineros mantendrá el resguardo del sitio del suceso con apoyo de tecnología avanzada —como georradares y drones— para rastrear posibles restos adicionales. “Tenemos antecedentes de denuncias de presunta desgracia y creemos que hay un fenómeno de carácter regional que podría estar involucrado”, advirtió el fiscal regional, subrayando la amplitud del operativo.

En paralelo, nueve personas fueron detenidas, entre ellas ciudadanos venezolanos. “Tenemos sujetos detenidos a control de detención, uno con orden vigente, otro por microtráfico y uno por homicidio”, detalló Cubillos, quien además precisó que hasta ahora no existen indicios que vinculen el caso con la organización criminal Tren de Aragua.

El doble hallazgo abre un nuevo capítulo de incertidumbre y preocupación en O’Higgins, una región que en los últimos años ha visto aumentar los casos de violencia grave en sectores rurales. La magnitud del operativo, el uso de tecnología forense avanzada y la hipótesis de un patrón criminal de alcance regional reflejan la complejidad de un fenómeno que interpela tanto a las instituciones de seguridad como a la sociedad civil. La Fiscalía busca no solo esclarecer los hechos, sino también dimensionar su trasfondo: la presencia de redes delictuales, la vulnerabilidad territorial y la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención y denuncia.

