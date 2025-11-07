La candidata presidencial de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matthei, realizará su acto de cierre de campaña el próximo jueves 13 de noviembre a las 19:30 horas en el Estadio Santa Laura, ubicado en la comuna de Independencia.

El evento contará con la presencia de las directivas de los cinco partidos que respaldan a la exalcaldesa de Providencia, además de alcaldes de la Región Metropolitana y militantes de base. El comando espera llenar el recinto con cerca de 12 mil asistentes, en un ambiente festivo con banderas y chalecos reflectantes, en alusión al recordado episodio protagonizado por Matthei en 2019.

“Queremos concretar el cierre de campaña más grande de Chile”, afirmaron desde su equipo.

Música, producción y discurso central

El encuentro contará con la participación de las bandas nacionales Gran Mezcla (de cumbia) y Zúmbale Primo (de música popular ranchera). El discurso central estará a cargo de Matthei, quien hará énfasis en su mensaje de unidad, gobernabilidad y en su lema de campaña: “Chile: Un solo equipo”.

El escenario principal será instalado en la cancha del estadio, con pantallas gigantes y un sistema de entradas gestionado a través de una ticketera, con espacios tanto en tribunas como en el sector de cancha.

Respecto a la elección del recinto, en el comando destacan que Independencia es una comuna simbólica de la Región Metropolitana, representativa de las distintas realidades del país y afectada por la crisis migratoria y de seguridad. Además, está encabezada por un alcalde del sector, Agustín Iglesias (Ind.-UDI).

Gira de cierre por regiones

La gira final de la candidata comenzó este jueves en Temuco, donde encabezó un masivo acto en el Gimnasio Bernardo O’Higgins, junto a las bandas Los Machos de la Cumbia y Los Charros de Lumaco.

El evento inició con el himno nacional y posteriormente Matthei dirigió un discurso en el que abordó los temas de seguridad y temor ciudadano.

“He visto el miedo en los barrios, en las madres que ya no dejan salir a sus hijos, en los trabajadores desprotegidos y en los adultos mayores que viven encerrados. A todas esas personas quiero decirles algo muy simple: esto se acaba el 11 de marzo de 2026”, enfatizó.

La exalcaldesa agradeció a su jefe de campaña, Francisco Paulsen, a los partidos que la respaldan, a los independientes y a los candidatos al Parlamento, antes de cerrar con un llamado a sus adherentes a “cuidar los votos” el próximo 16 de noviembre.

El comando busca imprimir a esta etapa final un tono más ciudadano y festivo, reforzando el vínculo de Matthei con las regiones. Por ello, este viernes la candidata continuará su recorrido con otro acto de cierre en la Plaza de Armas de Puerto Montt.

/psg