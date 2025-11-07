El fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos, entregó este viernes nuevos antecedentes sobre las diligencias realizadas en San Vicente de Tagua Tagua, donde el jueves fueron encontrados dos cuerpos al interior de una fosa séptica en el marco de un operativo antidrogas.

De acuerdo con el persecutor, uno de los cuerpos estaba calcinado y maniatado, mientras que el otro se encontraba descuartizado. Ambos fueron hallados en un domicilio que fue allanado durante las acciones policiales.

Durante esta jornada, los equipos de Carabineros continuaron los trabajos en el lugar y descubrieron nuevas osamentas humanas.

“Fueron encontradas, pero desconocemos si corresponden al cuerpo encontrado ayer descuartizado o a un tercer cuerpo. Eso va a ser materia de los peritajes. Pero efectivamente hay unas osamentas que fueron encontradas durante el transcurso de la mañana”, explicó el fiscal Cubillos.

El jefe regional del Ministerio Público también confirmó la existencia de una “casa de tortura” vinculada a la investigación.

“Sí, esos son antecedentes que tenemos dentro de nuestra investigación, que originó la entrada y registro a otros domicilios en el día de ayer”, precisó.

Consultado sobre la posibilidad de que existan más cuerpos, el fiscal no lo descartó.

“Tenemos variedad de información que debemos verificar. Para eso hemos traído el equipo de georradar. Vamos a traer más personal, estamos pidiendo refuerzos, porque como ustedes ven, esto es un sector entre urbano y rural. Tenemos un cerro aquí en las inmediaciones, y por tanto es bastante amplio y debemos rastrearlo por completo”, detalló Cubillos.

