Desde la Avenida Perú de Viña del Mar, el candidato del Partido Republicano y del Partido Social Cristiano, José Antonio Kast, dio inicio este jueves a los actos de cierre de su campaña presidencial, con un encendido discurso en el que dirigió una dura ofensiva contra el Presidente Gabriel Boric.

En un escenario protegido con un podio antibalas y acompañado por su esposa, María Pía Adriasola, el abanderado opositor lanzó una serie de críticas al Mandatario, retomando un tono que había moderado en los últimos días frente a otros candidatos de derecha.

“No hay mucho que esperar de él, porque tampoco ha sido capaz de mirar todos los días cuántas casas se han recuperado del incendio que ocurrió aquí, en esta zona”, señaló Kast al iniciar su arremetida, recordando la tragedia que afectó a la Región de Valparaíso.

El republicano también reprochó a Boric por usar una cadena nacional “para agredir cobardemente a solo un candidato” y emplazó al Presidente a renunciar a las asignaciones que le corresponden como exmandatario.

“Presidente, yo creo que usted con la dieta de 6 millones líquidos puede perfectamente tener y honrar el cargo de expresidente. Aunque no se lo merezca, dejémoselo. Pero renuncie a las asignaciones. Dele esos 10 millones a los chilenos más necesitados”, apuntó Kast.

Caso Monsalve: “Protegió a un abusador”

Durante su discurso, el candidato republicano también arremetió contra el Gobierno por el caso del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, formalizado por delitos sexuales.

“Él prometió cuidar a las mujeres y protegió a un abusador. ¿Cuántas personas creyeron que de verdad iba a proteger a las mujeres? Y votaron por él y hoy día están arrepentidas. Porque cuando tenía que denunciar a un abusador, lo protegió”, aseguró Kast.

El aspirante presidencial añadió que el Ejecutivo permitió que Monsalve “usara los recursos del Estado para despedirse”, calificando la situación de “inaceptable”.

“Le prestó La Moneda para que se despidiera. Le prestó los recursos para que viajara y volviera. Lo dejó ir al Parlamento a defender el presupuesto. Y solo cuando un medio de comunicación lo publicó, le dijo: te tienes que ir. Pero no te preocupes, aprovecha La Moneda y despídete. Inaceptable”, enfatizó.

Críticas a la continuidad de gobierno

Kast también se refirió al apoyo de Boric a la candidatura de Jeannette Jara, sin mencionarla directamente, cuestionando el manejo del desempleo.

“Alguien que prometió más trabajo ha generado más desempleo que nadie en los últimos 15 años. Y tienen tan poca vergüenza que le han pedido a la persona que estaba a cargo del trabajo que asuma la continuidad de este gobierno fracasado”, sostuvo.

El republicano insistió en que el actual Presidente “no va a dejar ningún legado” y que su administración será recordada por “el desempleo y la inseguridad”.

“Yo soy José Antonio Kast y voy por ti, Gabriel Boric”

En la parte final de su discurso, Kast recordó las acusaciones constitucionales contra el expresidente Sebastián Piñera impulsadas por Boric cuando era diputado, y aseguró que su eventual gobierno realizará una auditoría total.

“Así como él amenazó al Presidente Sebastián Piñera, nosotros no lo amenazamos al actual Presidente. Solo le decimos que vamos a transparentar todo, que nada va a quedar oculto. Vamos a hacer una auditoría total: de todos los ministerios, de todas las asignaciones que hicieron”, recalcó.

El cierre de su intervención fue directo y personal: “Lo vamos a transparentar todo. Y lo que sí les puedo asegurar es que nunca más va a volver a ser Presidente de Chile. Yo soy José Antonio Kast y voy por ti, Gabriel Boric. Te miro a los ojos, así como te miré el día que ganaste, el día que te fui a felicitar”.

Kast concluyó su discurso acusando al Mandatario de haberse “olvidado de Chile” una vez que llegó al poder: “Pensabas en Chile, pero se te olvidó Chile. Entraste a La Moneda y no saliste nunca más. Te olvidaste de los chilenos y solo te acordaste de tus amigos”, cerró entre vítores de sus seguidores.

