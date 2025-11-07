Estos fueron los resultados de los partidos jugados ayer jueves en Qatar
- Bolivia 0-4 Italia. Finalizado.
0-1: 34′ Simone Lontani (ITA). 0-2: 38′ Samuele Inacio (ITA). 0-3: 54′ Destiny Elimoghale (ITA). 0-4: 90+11′ Fabio Pandolfi (ITA).
- Portugal 6-0 Marruecos. Finalizado.
1-0: 20′ Pedro Aragao (POR). 2-0: 22′ Anisio Cabral (POR). 3-0: 29′ Mateus Mide (POR). 4-0: 42′ Mateus Mide, de penal (POR). 5-0: 46′ José Neto (POR). 6-0: 60′ José Neto (POR).
- Japón 0-0 Nueva Caledonia. Finalizado.
- Argentina 1-0 Túnez. Finalizado.
1-0: 67′ Miguel Jainikoski (ARG).
- Fiyi 0-6 Bélgica. Finalizado.
0-1: 6′ David Fernández (BEL). 0-2: 9′ Pablo Capilla (BEL). 0-3: 22′ Rene Mitongo (BEL). 0-4: 29′ Loic Alvarez (BEL). 0-5: 34′ Rene Mitongo (BEL). 0-6: 77′ René Mitongo (BEL). 0-7: 86′ René Mitongo (BEL).
- Emiratos Árabes Unidos 0-3 Croacia. Finalizado.
0-1: 30′ Tino Kusanovic (CRO). 0-2: 36′ Gabrijel Sivalec (CRO). 0-3: 89′ Kresimir Rados (CRO)
- Catar 1-1 Sudáfrica. Finalizado.
1-0: 3′ Mohamed Yazan (CAT). 1-1: 16′ Emile Witbooi (SAF)
- Senegal 1-0 Costa Rica. Finalizado.
1-0: 8′ Alwaly Camara (SEN).