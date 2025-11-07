Cada 11 de noviembre, el mundo celebra una de las joyas más irresistibles de la repostería: el brownie. Con su textura húmeda, su aroma intenso y su sabor profundo a chocolate, este postre se ha ganado un lugar especial en los corazones, y paladares, de millones de personas. Pero detrás de ese pequeño bocado de placer hay una historia que pocos conocen y una serie de secretos para lograr el brownie perfecto.

El brownie nació hace más de 100 años por un error accidental. En Boston, un chef olvidó añadir levadura a un bizcocho de chocolate, y el resultado fue un pastel con corteza firme y centro tierno y esponjoso. Su color marrón característico dio origen a su nombre, y desde entonces no ha dejado de conquistar generaciones.

En 2015, se estableció el Día Mundial del Brownie para honrar a este clásico y fomentar la creatividad en la cocina, incentivando a fanáticos y profesionales a compartir sus mejores consejos y recetas. Y es que, para lograr ese equilibrio ideal entre humedad y textura, hay algunos trucos esenciales: usar chocolate con alto porcentaje de cacao para potenciar el sabor, hornear por el tiempo justo para que quede jugoso sin estar crudo, evitar batir en exceso para no perder la estructura característica, y dejar reposar antes de cortar y servir, aunque a veces se recomiende un leve calentamiento para intensificar su aroma.

En la actualidad, la innovación ha llegado también al mundo del brownie. Paccari, la reconocida marca ecuatoriana de chocolates orgánicos que ha obtenido más de 350 premios internacionales por su calidad y compromiso sostenible, ofrece una premezcla que facilita y asegura un resultado profesional en casa. Con ingredientes 100% orgánicos, libres de gluten y lactosa, y aptos para veganos, esta mezcla permite preparar un brownie en menos de tres minutos de preparación y solo media hora de horneado. Además, incluye deliciosos chips de chocolate para una experiencia aún más indulgente.

Para quienes prefieren la opción vegana, reemplazar el huevo es sencillo: solo se necesita mezclar una cucharadita de harina de linaza con tres cucharaditas de agua tibia y dejar reposar por 15 minutos. Así, la premezcla de Paccari se adapta a todos los paladares y estilos de vida, sin perder calidad ni sabor.

Este 11 de noviembre, Paccari invita a todos a sacar el chef que llevan dentro y a unirse a la celebración del Día Mundial del Brownie con una receta que combina tradición, sabor y conciencia ambiental. Porque el brownie no es solo un postre, es una experiencia que une a las personas en torno al placer del chocolate bien hecho.

/