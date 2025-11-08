Un detalle que no puede dejar de considerarse: el partido comenzó a jugarse a las 09.30 horas de Chile, pero en realidad eran las 16.30, la hora de mayor calor en Qatar.

Obviamente, una temperatura superior a los 30 grados a la sombra le acomoda mucho más a una selección africana que a una de nuestro continente.

Puede haber sido – tal vez no la única, pero si importante- la razón por la que la selección chilena bajó muchísimo su rendimiento en relación especialmente a lo que mostro en el primer tiempo ante Francia, en su debut en este Mundial sub 17.

Un equipo errático, que perdió mucho la pelota en la salida, que le costó mucho acercarse al arco rival, que no pudo tener la pelota y que sufrió con la velocidad y potencia de los atacantes ugandeses.

En ese sentido, el partido se planteó en el primer tiempo por lo general de medio campo hacia el arco de Vicente Villegas, con muchísimo trabajo para la línea de cuatro integrada por Martín Jiménez, Francisco Daza. Bruno Torres y Alonso Olguín.

Hay que reconocer que la defensa chilena en la etapa inicial respondió y solo se vio superada enun cabezazo de Elvis Torach que dio en el travesaño y un gol anulado por clara posición adelantada de Okello.

Chile, a su vez llegó con un remate de Antonio Riquelme desde fuera del área y una corrida por la derecha de Zidane Yáñez que terminó con un remate que no inquietó al arquero Waibi.

El delantero que milita en el fútbol estadounidense es una de las novedades que presentó Sebastián Miranda en relación al partido con Francia. Tambiéningresaron Alonso Olguín, Nicolás Pérez y Antonio Riquelme. Salieron de la alneación titular Jaime Poblete, Ian Alegría, Matías Paris y Jhon Cortés.

Y cuando el primer tiempo terminaba, sorpresivamente La Rojita se puso en ventaja. Un tiro libre ejecutado con comba por Antonio Riquelme y el capitán de la selección chilena, Bruno Torres, se anticipó a la irresoluta salida del arquero y con un certero cabezazo mandó la pelota al red.

¡GOOOL DE CHILE! Excelente cabezazo de Bruno Torres para abrir el marcador en el final del primer tiempo.#MundialSub17EnDSPORTS | #U17WC pic.twitter.com/uGf4XLpqm8 — DSPORTS (@DSports) November 8, 2025

No alcanzaron a partir los ugandeses y se terminó el primer tiempo.

Y así como dijimos que el 2-0 en la derrota con Francia fuetremendamente injusto para Chile, este va ez hay que decir lo mismo para al revés: no merecíamos irnos al descanso en ventaja, pero ya está.

Y que bueno que así haya sido.

Debido al calor y a la intensidad del partido que propuso Uganda en el primer tiempo, Sebastián miranda hizo algunos cambios para refrescar el equipo en la etapa de complemento.

Ingresaron Cristián Diaz, John Cortés, Amaro Pérez y Matías Paris; salieron Nicolás Pérez, Martín JIménez, Yastin Cuevas y Zidane Yáñez.

Este último, antes de salir de la cancha, tuvo la mejor oportunidad para ampliar el marcador, pero su remate de globito pegó en el travesaño cuando el arquero estaba absolutamente vencido.

El partido en este segundo tiempo se planteó de una manera muy parecida al primero: con Uganda presionando, atacndo permanentemente en busca del empate, pero la defensa chilena en todo momento se mostró muy bien plantada.

Y cuando consiguieron llegar los africanos al arco de Villegas, el arquero de Huachipato se mostró siempre atento y seguro.

Por ahi por el minuto 80´otra vez Chile pudo aumentar a la cuenta. Se proyectó muy bien en ataque Francisco Daza y a la entrada del área habilitó a Antonio Riquelme, una de las figuras de la Roja, que remató violentamente. Manoteó Waibi y cuando llegaban dos delanteros chilenos para mandar la pelota adentró apareció la pierna salvadora de Asimwe para sacarla al córner.

Cumplido el tiempo reglamentario, el árbitro Sander Van der Eijk dio cinco minutos de alargue, lo suficiente para que Uganda empatara el partido.

Primer y único error del arquero Villegas, que no pudo controlar una pelota alta en un córner, la dejó picando y Derick Ssozi empalmó de primera y la metió arriba, junto al travesaño.

Obviamente no pasó nada más y concluyó el encuentro con un empate 1-1. Que duele por la forma como llegó la igualdad de la selección africana, pero para ser justos respondió a lo que fue el trámite del partido. Uganda hizo méritos para no perder el partido y Chile no hizo méritos como para ganarlo.

Lo más justo, en consecuencia, el 1-1 final en Qatar que le pone tarea a La Rojita: obligada a ganarle SÍ O SÍ el próximo martes a Canadá

Esta noticia fue redactada utilizando los adelantos técnicos propios de este sitio web. Se acepta cualquier reproducción en otro medio, ojalá citando la fuente:www.eldiariodesantiago.cl

/José Pablo Verdugo. Fotos: selección chilena. Video DSports