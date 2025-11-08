En otro partido importante de la fecha por su implicancia en la obtención del Chile 2, con un gol de Fernando Zampedri, Universidad Católica ganó en La Serena
Programación Fecha 27 del Campeonato Nacional 2025
VIERNES 7 DE NOVIEMBRE
- Unión La Calera 1-2 Deportes Iquique – 20:00 horas, en el Estadio Nicolás Chahuán
Goles: 0-1, 9′ Álvaro Ramos (DIQ); 1-1, 28′ Joaquín Soto (ULC); 1-2, 32′ Misael Dávila (DIQ)
SÁBADO 8 DE NOVIEMBRE
- Deportes La Serena 0-1 Universidad Católica – 12:30 horas, en el Estadio La Portada
Gol: 0-1, 48′ Fernando Zampedri (UC) Incidencia: 90+1′ Expulsado Ignacio Pérez (UC
- Unión Española 1-2 Colo Colo – 15:00 horas, en el Estadio Santa Laura
Goles: 0-1, 28′ Javier Correa (CC); 1-1, 43′ Pablo Aránguiz (UE); 1-2, 78′ Tomás Alarcón (CC) Incidencia: 63′ Expulsado Jonathan Villagra (CC)
Palestino 1-2 Coquimbo – 17:30 horas, en el Estadio Municipal de La Cisterna –
Goles: 0-1, 67′ Alejandro Camargo (COQ); 1-1, 72′ Junior Arias (PAL); 1-2, 84′ Francisco Salinas (COQ)
O’Higgins vs. Ñublense – 20:30 horas, en el Estadio Codelco El Teniente – TNT Sports Premium, HBO MAX.
DOMINGO 9 DE NOVIEMBRE
- Huachipato vs. Audax Italiano – 15:00 horas, en el Estadio Huachipato – TNT Sports Premium y HBO MAX.
- Universidad de Chile vs. Deportes Limache – 17:30 horas, en el Estadio Huachipato – TNT Sports Premium y HBO MAX.
- Cobresal vs. Everton – 20:00 horas, en el Estadio El Cobre – TNT Sports Premium y HBO MAX.
/José Pablo Verdugo