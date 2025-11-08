Resultados Fecha 27: el campeón Coquimbo no para de ganar

El cuadro Pirata se impuso por 2-1 a Palestino y llegó a 15 triunfos consecutivos en el campeonato de L aliga de Primera, quedando a una victoria del récod que ostenta el Ballet Azul de Universidad de Chile que consiguió16 victorias al hilo entre los años 1963 y 1964