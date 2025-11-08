Colo Colo sumó su segunda victoria seguida de visita en el Campeonato Nacional 2025 tras derrotar por 2-1 a Unión Española en el Estadio Santa Laura, sufriendo otra caída que lo deja en el fondo de la tabla de posiciones.

Ignacio Jeraldino a los diez minutos tuvo la primera ocasión del partido con un remate en plena área chica.

Sin embargo, fue Colo Colo quien abrigo el marcador mediante Javier Correa, que aprovechó una muy buena asistencia de Claudio Aquino y con toda calma para superar a la zaga roja puso el 1-0 a los 28´.

Unión Española llegó al empate antes de finalizar el primer tiempo, mediante Pablo Aránguiz con un precioso tiro libre, que sorprendió a Fernando de Paul.

El cuadro de Miguel Ramírez intentó ir con todo por el triunfo, aún mas cuando los albos se quedaron con un hombre menos a los 63 minutos, tras la expulsión de Jonathan Villagra por doble amarilla.

Cuando se jugaban los 79 minutos, el elenco visitante encontró el gol de la victoria mediante un tiro libre de Tomás Alarcón, quien le pegó al primer palo, la pequeña barrera de los hispanos se abrió y con complicidad del arquero Martín Parra puso el 2-1.

Los albos terminarían por noquear a los rojos gracias a un gol de Lucas Cepeda que dejaba todo 3-1, pero que se terminaría anulando previamente por una falta.

Pablo Aránguiz intentó concretar el empate en la última jugada, pero no tuvo la efectividad del primer lapso, dando el balón en la barrera y dando así por finalizado el compromiso el juez Héctor Jona.

Con esta derrota Unión Española es penúltima con 21 puntos. Colo Colo por su parte, llega a las 41 unidades quedando en el octavo puesto, a dos puntos de entrar a la zona de clasificación a la Copa Sudamericana.

Por Ignacio Soto Bascuñán