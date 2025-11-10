En otro partido importante de la fecha por su implicancia en la obtención del Chile 2, con un gol de Fernando Zampedri, Universidad Católica ganó en La Serena

Programación Fecha 27 del Campeonato Nacional 2025

VIERNES 7 DE NOVIEMBRE

Unión La Calera 1-2 Deportes Iquique – 20:00 horas, en el Estadio Nicolás Chahuán

Goles: 0-1, 9′ Álvaro Ramos (DIQ); 1-1, 28′ Joaquín Soto (ULC); 1-2, 32′ Misael Dávila (DIQ)

SÁBADO 8 DE NOVIEMBRE

Deportes La Serena 0-1 Universidad Católica – 12:30 horas, en el Estadio La Portada

Gol: 0-1, 48′ Fernando Zampedri (UC) Incidencia: 90+1′ Expulsado Ignacio Pérez (UC

Unión Española 1-2 Colo Colo – 15:00 horas, en el Estadio Santa Laura

Goles: 0-1, 28′ Javier Correa (CC); 1-1, 43′ Pablo Aránguiz (UE); 1-2, 78′ Tomás Alarcón (CC) Incidencia: 63′ Expulsado Jonathan Villagra (CC)

Palestino 1-2 Coquimbo – 17:30 horas, en el Estadio Municipal de La Cisterna –

Goles: 0-1, 67′ Alejandro Camargo (COQ); 1-1, 72′ Junior Arias (PAL); 1-2, 84′ Francisco Salinas (COQ)

O’Higgins vs. Ñublense – 20:30 horas, en el Estadio Codelco El Teniente

Goles: 1-0, 12′ Maximiliano Romero (OHI); 1-1, 36′ Federico Mateos, de penal (ÑUB); 1-2, 64′ Matías Plaza (ÑUB); 2-2, 77′ Bryan Rabello (OHI); 3-2, 80′ Luis Pavez (OHI); 4-2, 90+8′ Francisco González, de penal (OHI) Incidencia: 26′ Expulsado Gabriel Graciani (ÑUB)

DOMINGO 9 DE NOVIEMBRE

Huachipato 2-1 Audax Italiano – 15:00 horas, en el Estadio Huachipato

Goles:1-0, 20′ Santiago Silva (HUA); 2-0, 72′ Rafael Caroca (HUA); 2-1, 79′ Lautaro Palacios (AI) Incidencia: Leonardo Valencia (AI) fue expulsado en los descuentos

Universidad de Chile 4-3 Deportes Limache – 17:30 horas, en el Estadio Huachipato – Goles :0-1, 11′ Bastián Silva (LIM); 0-2, 15′ Facundo Pons (LIM); 1-2, 39′ Charles Aránguiz, de penal (UCH); 2-2, 46′ Leandro Fernández (UCH); 3-2, 56′ Javier Altamirano (UCH); 3-3, 65′ Facundo Pons (LIM); 4-3, 67′ Leandro Fernández (UCH)

Cobresal vs. Everton – 20:00 horas, en el Estadio El Cobre

Goles:0-1, 14′ Alan Medina (EVE); 0-2, 39′ Julián Alfaro (EVE); 1-0, 84′ Cristopher Barrera (CSAL) Incidencia: 65′ Expulsado Alan Medina (EVE)

