Este domingo 9 de noviembre, Chilevisión transmitió la gran final donde se definió a la representante que viajará a Botswana para competir a nivel internacional.
Todos coincidieron en que más allá de los elogios para Ignacia Fernández la nueva Miss Mundo Chile 2025, la animación de Julio Rodríguez dejó mucho que desear
He aquí algunos ejemplos:
Julio César Rodríguez no solo es feo, sino que no tiene clase, glamour para a animar el #MissMundoCHV pic.twitter.com/yawRqdlmAN
#missMundoCHV Julio César pic.twitter.com/sOCSxZCT03
#MissMundoCHV Julio Cesar R: somos #1 trending topic… pero por razca… no por calidad… 🫠 pic.twitter.com/GoPSl7WaCb
Julio César #MissMundoCHV pic.twitter.com/jX0PI92fbg
A julio cesar parece que le gusta que lo webeen, otra vez con frac y sin cogote en #MissMundoCHV pic.twitter.com/jk9Ax2Vfow
La rana Julio César pic.twitter.com/ckzQkfjehf
Julio Cesar mirando el desfile en traje de baño. #MissMundoCHV pic.twitter.com/g5fQsLFCwD
Julio cesar con la humita#MissMundoCHV pic.twitter.com/ErPEjV1KC1
