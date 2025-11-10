Con la carrera presidencial entrando en su fase decisiva, el panorama político chileno se configura como un laboratorio de estrategias divergentes y simbolismos profundos. A pocos días de las elecciones del próximo domingo, los candidatos no solo movilizan a sus bases, sino que también despliegan sus últimos y más significativos mensajes, tratando de capitalizar el ánimo ciudadano en un contexto marcado por la diversidad de ofertas.

En un gesto cargado de significado, el candidato independiente Marco Enríquez-Ominami anunció una medida de alto impacto simbólico: la instauración de un Consejo de Seguridad diario a las 05:30 horas en La Moneda, presidido por él mismo. Esta propuesta, más allá de su contenido práctico, busca proyectar una imagen de disciplina, urgencia y mano firme frente a la percepción de inseguridad, un tema que ha calado hondo en el debate público.

Por su parte, el abanderado del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, inició su cierre de campaña en Concepción, Región del Biobío, con una agenda que luego lo trasladaría a Viña del Mar. Este recorrido por regiones evidencia una estrategia deliberada de territorialización, buscando conectar con electorados clave fuera del eje central de Santiago.

Un hito crucial en esta recta final será el último debate televisado de Anatel, programado para este lunes a las 21:00 horas. Este evento congregará a los ocho aspirantes, ofreciendo una última plataforma de contraste masivo entre las visiones de la candidata del oficialismo y la DC, Jeannette Jara; la carta de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei; el abanderado del Partido Republicano y PSC, José Antonio Kast; y los independientes Harold Mayne-Nicholls y Eduardo Artés, además de los ya mencionados Enríquez-Ominami y Parisi.

La cartografía de los cierres de campaña, detallada en las agendas públicas de los candidatos, opera como un mapa de sus apuestas electorales y sus públicos objetivo:

Martes: Jeannette Jara concentrará su acto en Maipú, con un evento de tono popular y masivo que contará con la presencia de artistas como la Sonora 5 Estrellas, Juanito Ayala y Los Pettinellis . En un registro diferente, José Antonio Kast ocupará el Movistar Arena , un espacio de gran capacidad, con shows de Viking 5, Zúmbale Primo y Américo , apelando a un espectro cultural específico. Franco Parisi , fiel a su discurso de cercanía, tiene programado un cierre «con carácter familiar» en Temuco.

Miércoles: Las actividades se multiplican. Kast repetirá cierre en Providencia, mientras que Sebastián Kaiser (cuyas actividades fueron detalladas en su cuenta oficial de Instagram) convocará a sus simpatizantes a la salida del Metro Salvador. Evelyn Matthei trasladará su esfuerzo final a Concepción, reforzando su presencia en el sur.

Jueves: Coincidiendo con el fin del período legal de propaganda y la franja electoral, se producirá un clímax simultáneo de actos. Jara en Valparaíso, Matthei en el Estadio Santa Laura, Enríquez-Ominami en El Bosque, Parisi en Antofagasta y Kast nuevamente en Biobío, pintan un cuadro de un país políticamente polarizado y activo, donde cada candidato busca cerrar su campaña en territorios que considera vitales para la victoria.

Esta secuencia final no es meramente logística; es la cristalización de las narrativas de campaña, donde la elección de locaciones, artistas y formatos no es casual, sino un mensaje codificado sobre los valores, las bases sociales y las promesas que cada aspirante lleva a las urnas.

