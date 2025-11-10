Hasta antes de esta fecha 27, Colo Colo no dependía de si mismo. Por mucho que le hubiera ganado a Unión Española el sábado no le serviría de mucho si los rivales que lo anteceden en la Tabla no dejaban puntos en la jornada de domingo.

AUDAX ITALIANO CAE EN EL CAP

⚽🏆🇨🇱 Los tres puntos se quedan en Talcahuano Revisa a continuación, los goles y las mejores jugadas del triunfo entre Huachipato y Audax Italiano, válido por la Fecha 27 de la #LigaDePrimera 2025. Disfruta lo mejor del fútbol chileno. Suscríbete a #TNTSportsenHBOMax 📲💻 Link… pic.twitter.com/Qu4gO6uUdi — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) November 9, 2025

Un auténtico partidazo fue el que animaron Huachipato y Audax Italiano en Talcahuano.

Los dirigidos por Jaime García hicieron un gran cometido desde el primer minuto y pudieron derrotar por 2-1 a los itálicos.

Santiago Silva, a los 20 minutos, y Rafael Caroca (72’) le dieron la victoria a los dirigidos por Jaime García en el Estadio CAP Acero de Talcahuano.

El descuento de los audinos – que sufrieron su tercer traspié en línea- arribó a los 79 minutos y fue obra del delantero argentino Lautaro Palacios.

Cuando el duelo se iba, a los 90+6′, Leonardo Valencia vio la tarjeta roja en el visitante por una accidental patada en la cabeza contra el meta Rodrigo Odriozola.

COBRESAL NO PUEDE CON EVERTON EN EL SALVADOR

Everton sorprendió y venció 2-1 a Cobresal en el Estadio El Cobre en El Salvador, en el cierre de la fecha 27 de la Liga de Primera, y tomó un respiro en la lucha por la permanencia.

Los goles de los «ruleteros» fueron anotados por Alan Medina (15′) y Julián Alfaro (39′), mientas que Cristopher Barrera (84′) descontó para los mineros. En el minuto 65 del encuentro se fue expulsado Alan Medina por doble tarjeta amarilla.

Si bien Colo Colo sigue con estos resultados fuera de la zona de Copa Sudamerica, la diferencia se estrechó muchísimo, ya que ahora los albos están a solo dos puntos de Audax Italiano y a tres de Cobresal, incluso también se acercó a 4 puntos de Palestino, que perdió con Coquimbo Unido el sábado.

Pero ojo con Huachipato, cuyo triunfo ante Audax Italiano le valió quedar en la novena posición con un total de 38 puntos a solo tres de Colo Colo

/José Pablo Verdugo