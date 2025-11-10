La última fecha de la fase de grupos del Mundial Sub 17 de Qatar marcó un punto de inflexión en el torneo, con nuevas selecciones asegurando su paso a los dieciseisavos de final y otras despidiéndose tempranamente. La jornada dejó triunfos contundentes, récords históricos y una clara muestra de la creciente competitividad global en el fútbol juvenil.

En esta fecha sellaron su clasificación Sudáfrica, Japón, Senegal, Croacia y Bélgica, quienes se suman a los equipos que ya habían asegurado su boleto: Brasil, Zambia, Argentina, Italia, Portugal, Estados Unidos, Irlanda y Austria. El mapa de los clasificados refleja un equilibrio entre la tradición europea y el ascenso de potencias emergentes del continente africano y asiático.

En el Grupo A, Italia confirmó su solidez al cerrar con puntaje perfecto tras ganar todos sus encuentros. Los italianos fueron escoltados por Sudáfrica, que sorprendió con su rendimiento y se metió en la siguiente fase por mérito propio. La decepción llegó desde Sudamérica: Bolivia igualó ante el anfitrión Qatar, resultado que la dejó eliminada en primera ronda y evidenció las dificultades del equipo altiplánico para sostener su nivel competitivo frente a rivales de mayor jerarquía.

El Grupo B tuvo protagonismo asiático. Japón se quedó con el primer lugar al imponerse sobre Portugal en un duelo entre selecciones ya clasificadas. Sin embargo, el impacto del día lo protagonizó Marruecos, que aplastó por 16-0 a Nueva Caledonia, firmando la mayor goleada en la historia de los mundiales FIFA —tanto masculinos como femeninos—. A pesar del abultado resultado, el conjunto marroquí deberá esperar otros marcadores para sellar su avance.

En tanto, en el Grupo C, las selecciones de Senegal y Croacia demostraron consistencia y poderío físico al ganar sus respectivos encuentros, alcanzando siete unidades cada una y avanzando sin contratiempos a la etapa de eliminación directa. Por su parte, en el Grupo D, Argentina mantuvo la bandera sudamericana en alto tras golear a Fiji y cerrar la fase con campaña perfecta, consolidándose como uno de los candidatos más sólidos al título.

Más allá de los números, la jornada reflejó una tendencia clara: la brecha entre las potencias tradicionales y los nuevos protagonistas se ha reducido. África y Asia continúan mostrando progreso en el desarrollo de sus divisiones juveniles, mientras que algunas selecciones sudamericanas, salvo Argentina y Brasil, exhiben síntomas de estancamiento.

Con los grupos prácticamente definidos, el Mundial Sub 17 entra en su fase decisiva, donde el talento emergente buscará dar un golpe sobre la mesa en un torneo que, más allá de los resultados, anticipa las futuras figuras del fútbol internacional.