No fue un partido fácil para la Universidad de Chile. Al frente tenía a un complicado Deportes Limache que necesitaba de los puntos, debido a su delicada situación con el tema del descenso. Y así no más fue el partido, puesto que a los azules les costó desde un inicio y sufrió para quedarse con un triunfo bastante luchado por 4-3 en el Estadio Santa Laura.

Antes del primer minuto Deportes Limache sorprendería con la primera llegada del partido por medio de Bastían Silva, que apareció a las espaldas de Fabián Hormazábal y sacó un remate que Gabriel Castellón desvió.

Ya en los 10 minutos llegaría la sorpresa con la apertuta del marcador para la visita. El balón que lo aguanta bien el venezolano Luis Guerra que se gira y habilita preciso a Silva, que puso el 1-0 ante el achique de Castellón.

Cuatro minutos después la visita aumentaría el marcador mediante Facundo Pons, quien cabeceó solo en el segundo palo tras un lanzamiento de esquina donde la defensa azul estaba dormida y sin marcar. Era un balde agua fría para los azules que llegaron hasta Independencia.

A los 17 minutos Leandro Fernández se atrevió con un remate desde afuera que pasó cerca del arco que defendía Matías Borquez. Sería un aviso de loa tarde del delantero.

En los 25´ nuevamente se acercaría la U en dos oportunidades por medio de Hormazábal, que primero se juntó con Charles Aránguiz y el lateral sacó un remate que el arquero envió al lanzamiento de esquina. A la jugada siguente el “17” tuvo una chilena que el golero supo quedarse con el balón.

A los 35 minutos se cobraría penal a favor de los azules por una mano en el área de un defensa limachino que disputaba el balón con Lucas Di Yorio. El juez Felipe González fue al VAR y decidió cobrar. Se paró frente al balón Aránguiz y con un remate cruzado puso el descuento y dejaba todo 2-1.

Para la segunda mitad los azules entrarían con todo en búsqeuda de la igualdad y así lo lograrían a los 46 minutos por medio de Leandro Fernández, quien de cabeza aprovechó un buen centro de Maximiliano Guerrero (reemplazó a Marcelo Díaz) y puso las cosas 2-2.

Minuto 56 y la U que da vuelta el partido. La presión es en campo rival por parte de Aránguiz que se junta con Maximiliano Guerrero, el extremo nuevamemente sacó un centro desde la derecha, y en el primer palo aparece Javier Altamirano que con un toque puso las cosas 3-2.

A los 64 Deportes Limache llegaría a la igualdad con un doblete de Pons, quien aprovechó un muy buen centro a tres dedos de César Pinares y de cabeza batió a Castellón. El partido quedaba 3-3 con 25 minutos más por jugar.

Pero tan solo dos minutos después los azules volverían a quedar arriba en el marcador gracias a Leandro Fernández, quien también se anotó con un doblete y en plena área se acomodó y puso las cosas 4-3.

En los 85´Nicolás Guerra puso liquidar el partido, pero le pegó mordido a la pelota que se fue por un costado.

Ya cuando se jugaban los descuentos fue Rodrigo Contreras quien pudo anotar el quinto, pero falló ante las salida de Borquez que mandó el balón al córner.

Con este triunfo Universidad de Chile llegó a los 48 puntos manteniéndose en el cuarto puesto. Por su parte, Deportes Limache es décimo cuarto con 22 unidades solo por uno del descenso.

Por Ignacio Soto Bascuñán