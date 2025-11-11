La Roja Sub 17 se juega más que un partido. Tras un debut complicado ante Francia y un empate agónico frente a Uganda, el equipo de Sebastián Miranda llega a su última fecha del grupo con la calculadora en la mano y el corazón en la cancha.

Este martes 11 de noviembre, a las 9:30 horas de Chile, el combinado nacional enfrentará a Canadá en el Mundial Sub 17 que se disputa en Qatar. Un encuentro que definirá si los jóvenes chilenos siguen soñando con los octavos de final o se despiden prematuramente del torneo.

En la vereda canadiense, el panorama no es distinto, también necesitan un triunfo para clasificar. Ambos equipos llegan con un punto, por lo que el margen de error es cero. Será un duelo de intensidad, emoción y esperanza, donde cada jugada puede cambiar el destino.

¿Dónde ver el partido de La Roja sub 17?

El partido será transmitido por TV abierta en Chilevisión y por DSports (DirecTV). Además, se podrá seguir online a través de chilevision.cl, la app MiCHV y la plataforma DGO.