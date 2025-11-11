Durante el bloque de gobernabilidad, el periodista Iván Núñez sorprendió a los aspirantes a La Moneda con una pregunta hipotética. En el escenario propuesto por el comunicador, Trump pide apoyo para una invasión a Venezuela, mientras que Maduro solicita solidaridad frente a la amenaza de Estados Unidos.
Inicio Internacional ¿A quién le contestaría el teléfono, a Trump o a Maduro? Así...
¿A quién le contestaría el teléfono, a Trump o a Maduro? Así contestaron los candidatos presidenciales
La pregunta puso a los candidatos en una encrucijada para medir a quién apoyaría ante una eventual invasión de Estados Unidos a Venezuela.