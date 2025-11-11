Dua Lipa, una de las mayores artistas del último lustro se presentará este martes 11 y miércoles 12 de noviembre en el Estadio Nacional, luego de su paso de 2022 por el Estadio Bicentenario de La Florida.

La cantante estuvo el domingo viendo el clásico argentino entre Boca Juniors y River Plate, por lo que las redes sociales aprovecharon para bromear con la presencia del jugador chileno del xeneise, Carlos «La Joya» Palacios

/

Artículos relacionadosMás del autor