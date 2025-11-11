INDEPENDIENTE derrotó 1-0 a DEPORTIVO RIESTRAen el Guillermo Laza, por la continuidad de la fecha 15 del Torneo Clausura.

El Rojo, ya eliminado de los playoffs, acumuló su tercera victoria consecutiva gracias al gol agónico de Santiago Montiel, tras una magnífica asistencia de Luciano Cabral, una de las figuras de la cancha.

Independiente mantiene la ilusión todavía de clasificar a la próxima Conmebol Sudamericana: debe ganar y esperar que se abra algún cupo extra para volver a participar del certamen continental.

El gran beneficiado del partido fue River, que se mantiene por delante de Deportivo Riestra en la tabla anual.

El cuadro local perdió después de 535 días en su cancha en el Guillermo Laza y Gustavo Quinteros tiene el antídoto, ya que había ganado también con Vélez.

Deportivo Riestra cerrará la fase regular ante Godoy Cruz en Mendoza, mientras que Independiente recibirá a Rosario Central.

