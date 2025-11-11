Dentro del debate presidencial hubo algunas intervenciones que hicieron reir a los televidentes y también a quienes participaban en el debate presidencial.

He aquí algunos de ellos

ME-O y MICHELLE BACHELET

«Es como una especie de virgen María”

UNA ROSA PARA EVELYN MATTHEI

Un sorpresivo momento se vivió al final del último debate presidencial organizado por Anatel y que reunió a los ocho postulantes a La Moneda.

Antes de dar su mensaje final a la ciudadanía, Johannes Kaiser sacó una rosa de su bolsillo y fue a entregársela a Evelyn Matthei. ¿El motivo? El cumpleaños de la exalcaldesa de Providencia que se celebra este martes.

«Me voy a permitir una libertad», dijo Kaiser, sacándose de su chaqueta una rosa y entregándosela a Matthei que, sorprendida, le agradeció en Alemán.

«Cumplo 85», sostuvo Evelyn entre risas.

JARA Y LAS PANTUFLAS

En sus 30 segundos tras tocar la materia económica, la candidata comunista expresó expresó que: “Yo sé que hay candidatos que tienen menos calle que pantufla, y seguramente nunca han tenido que vivir la angustia de llegar a fin de mes y que no te alcance”.

HAROLD MAYNE NICHOLLS

En medio de una conversación sobre la crisis climática, Harold Mayne-Nicholls fue consultado sobre si aprobaría el proyecto Dominga.

“¿Por qué nos vamos a apurar?“, dijo el ex presidente de la ANFP.

“Porque lleva como 10 años el proyecto”, replicó Daniel Matamala.

“No hay cosas que paradas duren mucho tiempo”, reposdió el candidato, dando el espacio para una serie de reacciones que disfrutaron con el doble sentido de la frase.

ME-O Y EL PROFESOR CHANTISI

Durante la discusión sobre políticas públicas y tras decir parte de sus propuestas, llama a Franco Parisi: “Profesor Chantisi, no se enoje, pero bajando de los viáticos los políticos nos financian un carajo lo que hemos hablado hasta acá”.