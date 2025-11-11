La fase de grupos del Mundial Sub 17 entra en su etapa decisiva y comienza a delinear el mapa de los dieciseisavos de final. Este lunes se cerraron las zonas E, F, G y H, dejando una jornada marcada por confirmaciones de poderío, batallas tácticas ajustadas y la incertidumbre que aún ronda a los mejores terceros, que deberán esperar la resolución de las últimas llaves para conocer su destino.

En el Grupo E, Venezuela ratificó el gran momento que viene mostrando su fútbol juvenil al superar por 4-2 a Haití y quedarse con el primer lugar con siete puntos. La “Vinotinto” mostró una propuesta ofensiva sostenida, liderada por la intensidad y la eficacia en los metros finales, superando por una unidad a Inglaterra, que cerró su participación con una sólida victoria 3-0 sobre Egipto. Pese a su contundencia, los europeos pagaron caro el empate inicial de la fase y debieron conformarse con el segundo puesto. Egipto, con cuatro puntos, aún mantiene una remota esperanza como uno de los mejores terceros, mientras Haití se despidió sin sumar.

El Grupo F ofreció una definición de alto equilibrio. Suiza y Corea del Sur terminaron igualados en rendimiento, pero los europeos se impusieron en la tabla gracias a una mejor diferencia de goles (+5 contra +3). Suiza venció 3-1 a México, confirmando su consistencia táctica y capacidad para manejar los tiempos del partido, mientras los surcoreanos derrotaron por el mismo marcador a Costa de Marfil. Los asiáticos acompañarán a los helvéticos en la próxima ronda, en tanto los mexicanos, con tres puntos, quedan a la expectativa de los resultados en los demás grupos para saber si su rendimiento les permitirá seguir en competencia.

En el Grupo G, Alemania ratificó su condición de favorita al imponerse con una categórica goleada 7-0 sobre El Salvador, cerrando una fase de dominio absoluto, reflejado en su diferencia de goles de +7. Colombia, que venció 2-0 a Corea del Norte, también aseguró su clasificación, confirmando el equilibrio que mantiene entre solidez defensiva y eficacia en el ataque. Ambos elencos terminaron con cinco puntos, aunque los germanos se quedaron con el liderato por su contundencia goleadora.

Finalmente, el Grupo H ofreció un cierre parejo y de alto nivel. Brasil igualó 1-1 frente a Zambia, resultado que sirvió a ambos para acceder a la siguiente fase. Los sudamericanos finalizaron líderes con siete unidades y una imponente diferencia de +11, reflejo de su poder ofensivo y de la amplitud de variantes en ataque. Los africanos, también con siete puntos, confirmaron su crecimiento competitivo en torneos juveniles. Indonesia, en tanto, cerró su fase con una victoria 2-1 sobre Honduras, quedando a la espera de los resultados de mañana para saber si integra el grupo de los ocho mejores terceros.

Con la mayoría de los clasificados definidos, el Mundial Sub 17 empieza a perfilar un cuadro final que promete cruces de alto voltaje, donde Europa, Asia y Sudamérica vuelven a erigirse como los ejes dominantes del fútbol formativo global.

Revisa a los clasificados a continuación:

Italia – Grupo A

Sudáfrica – Grupo A

Japón – Grupo B

Portugal – Grupo B

Senegal – Grupo C

Croacia – Grupo C

Argentina – Grupo D

Bélgica – Grupo D

Venezuela – Grupo E

Inglaterra – Grupo E

Suiza – Grupo F

Corea del Sur – Grupo F

Alemania – Grupo G

Colombia – Grupo G

Brasil – Grupo H

Zambia – Grupo H

Ranking de los terceros lugares (quedan ocho grupos por definir):

Egipto – 4 puntos – Grupo E

Corea del Norte – 4 Puntos – Grupo G

Marruecos – 3 puntos (+8 goles a favor) – Grupo B

Túnez – 3 puntos (+3) – Grupo D

México – 3 puntos (-2) – Grupo F

Indonesia – 3 puntos (-5) – Grupo H

Qatar – 2 puntos – Grupo A

Costa Rica – 1 punto – Grupo C

Esta noticia fue redactada utilizando los adelantos técnicos propios de este sitio web. Se acepta cualquier reproducción en otro medio, ojalá citando la fuente:www.eldiariodesantiago.cl

/gap