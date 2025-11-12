«Lo tiene que pensar bien porque está en un equipo grande y el año que viene vamos a ser protagonistas en todos los torneos. Quizá le convenga quedarse, ser figura y ahí sí ir a un equipo importante del exterior», dijo el entrenador del Rojo respecto a la posible partida del seleccionado chileno

Vea y escuche al ex entrenador de Colo Colo refiriéndose a la posible partida de Felipe Loyola de Independiente: