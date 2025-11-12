Italia, Sudáfrica, Japón, Portugal, Senegal, Croacia, Argentina, Bélgica, Venezuela, Inglaterra, Suiza, Corea del Sur, Alemania, Colombia, Brasil, Zambia, Estados Unidos, Burkina Faso, Irlanda, Uzbekistán, Francia, Canadá, Austria y Mali pasaron como primeros y segundos de cada grupo.

En tanto, los ocho mejores terceros fueron Marruecos, Túnez, Egipto, México, Corea del Norte, República Checa, Paraguay y Canadá.

De los sudamericanos, solo no pasaron Chile y Bolivia.

¿Y las llaves?

Entre los duelos más destacados tenemos Argentina-México, Portugal-Bélgica, Brasil-Canadá, Italia-Uzbekistán, Estados Unidos-Marruecos, Francia-Colombia y Venezuela-Paraguay.

Entre el viernes 14 y sábado 15 de noviembre se jugarán los dieciseisavos de final, los octavos serán el martes 18, los cuartos el viernes 21, las semis el lunes 24 y la final el jueves 27.

Los partidos por los dieciseisavos de final del Mundial Sub 17 2025

  • Argentina vs México
  • Portugal vs Bélgica
  • Suiza vs Egipto
  • Irlanda vs Uganda
  • Estados Unidos vs Marruecos
  • Zambia vs Malí
  • Brasil vs Canadá
  • Francia vs Colombia
  • Italia vs República Checa
  • Corea del Sur vs Inglaterra
  • Venezuela vs Corea del Norte
  • Japón vs Sudáfrica
  • Austria vs Túnez
  • Croacia vs Uzbekistán
  • Senegal vs Paraguay
  • Alemania vs Burkina Faso

 

 

