Italia, Sudáfrica, Japón, Portugal, Senegal, Croacia, Argentina, Bélgica, Venezuela, Inglaterra, Suiza, Corea del Sur, Alemania, Colombia, Brasil, Zambia, Estados Unidos, Burkina Faso, Irlanda, Uzbekistán, Francia, Canadá, Austria y Mali pasaron como primeros y segundos de cada grupo.
En tanto, los ocho mejores terceros fueron Marruecos, Túnez, Egipto, México, Corea del Norte, República Checa, Paraguay y Canadá.
De los sudamericanos, solo no pasaron Chile y Bolivia.
¿Y las llaves?
Entre los duelos más destacados tenemos Argentina-México, Portugal-Bélgica, Brasil-Canadá, Italia-Uzbekistán, Estados Unidos-Marruecos, Francia-Colombia y Venezuela-Paraguay.
Entre el viernes 14 y sábado 15 de noviembre se jugarán los dieciseisavos de final, los octavos serán el martes 18, los cuartos el viernes 21, las semis el lunes 24 y la final el jueves 27.
Los partidos por los dieciseisavos de final del Mundial Sub 17 2025
- Argentina vs México
- Portugal vs Bélgica
- Suiza vs Egipto
- Irlanda vs Uganda
- Estados Unidos vs Marruecos
- Zambia vs Malí
- Brasil vs Canadá
- Francia vs Colombia
- Italia vs República Checa
- Corea del Sur vs Inglaterra
- Venezuela vs Corea del Norte
- Japón vs Sudáfrica
- Austria vs Túnez
- Croacia vs Uzbekistán
- Senegal vs Paraguay
- Alemania vs Burkina Faso