El tamaño del pene sí importa, así lo dice la influencer Haley Kalil, conocida como Haley Baylee en las redes sociales. Pero no como todo el mundo piensa, si no al revés, es decir, cuánto más grande peor.

En una reciente charla en Twitch con el streamer Marlon, Haley explicó que el motivo de la ruptura con su ex marido, el ex jugador de NFL Matt Kalil, fue el tamaño de su miembro: “Fue el factor más importante”, explicó sobre su divorcio de 2022.

“Estábamos intentando hacer lo que teníamos que hacer y esforzándonos en nuestro matrimonio. En serio… durante todo nuestro matrimonio, en serio. Pero iba a intentarlo todo. Lo intentamos todo: terapeutas, médicos. No miento. Busqué información sobre liposucción. Por eso es un poco gracioso. Es como si mi vida fuera una comedia que se escribe sola”, señaló sobre su relación con el deportista.

La modelo de 33 años aseguró que el miembro del ex jugador de los Minnesota Vikings es “como el 0,01 por ciento de la población”. “Lo hemos intentado, es imposible a menos que estés dispuesta a llorar.Era como dos latas de Coca-Cola una encima de otra, incluso puede que hasta una tercera”, apuntó.

Haley y Matt comenzaron a salir en 2012, casándose en Hawái en el año 2015, tres años después de comenzar su relación, pero en 2022 decidieron divorciarse. “Hay que superar algunos días malos para ganarse los mejores días de la vida”, publicó en sus redes sociales en los días posteriores a su separación.

Ella mantiene que siguen siendo “amigos”, sin embargo, lo más llamativo es que Matt volvió a casarse en 2024, esta vez con la modelo Keilani Asmus, dando a luz a su primer hijo ese mismo año.

