ASI FUE EL APOYO RECIBIDO POR EL CANDIDATO REPUBLICANO EN UN REPLETO MOVISTAR

El cierre de campaña de José Antonio Kast contó con la presencia de tres alcaldes de Chile Vamos: José Manuel Palacios (UDI), Gustavo Alessandri (RN) y Rodrigo Contreras (UDI), lo que despertó la inquietud de la coalición de Evelyn Matthei.

He aquí algunos posteos en redes sociales que demuestran lo masivo del evento:

Otro nivel el cierre de campaña de José Antonio Kast!!!

Vota 🖐, vota 🇨🇱, vota #kastpresidentedechile2026 pic.twitter.com/tlxh7gmdDh — Carlos Alberto Andrews 🇨🇱 (@candrews_cl) November 11, 2025

🔴Con ustedes el próximo presidente de Chile: José Antonio Kast 🇨🇱#KastPresidente #Vota5VotaKast pic.twitter.com/iZPHZNP4KJ — Make Chile 5K Again 🖐️🇨🇱 (@Kasterizador) November 12, 2025

🔴 AHORA | Épico discurso de José Antonio Kast: “El desempleo femenino, los inmigrantes ilegales, las cuentas de la luz, Monsalve, todo eso es Jara. Jara es Boric.” 🔥 pic.twitter.com/Nr9DROirCc — D я e S S 🔥 (@DRESTRUM__Pl) November 12, 2025

ASÍ FUE EL CIERRE DE LA CANDIDATA COMUNISTA EN MAIPÚ

El comando de Jeanette Jara movilizó a todos los parlamentarios, alcaldes y autoridades del oficialismo a grabar videos de 15 segundos para invitar al cierre de campaña organizado en uno de los principales puntos de la capital, como es el centro de Maipú.

El acto contó con el protagonismo de cinco alcaldes que respaldan a Jara. El principal fue Tomás Vodanovic (FA). Además, también tomaron un rol los jefes comunales de Quinta Normal, Karina Delfino; Puente Alto, Matías Toledo (Ind.); de Pudahuel, Ítalo Bravo (Ind.), y de San Ramón, Gustavo Toro (Ind.).

Y esto es lo que se publicó en redes sociales:

Multitudinario Cierre de campaña de Jeanette Jara en la comuna de Maipu. pic.twitter.com/Wg7MGIbE2S — PIENSAPRENSA 357 mil Seguidores (@PiensaPrensa) November 12, 2025

En su cierre de campaña realizado en Maipú, Jeannette Jara apuntó contra los demás candidatos presidenciales, señalando “hagamos que nuestra campaña, en vez de basarse en descalificar a los demás, se base en abrazarnos. Chile es una sola patria”. pic.twitter.com/EdVqMHqvGH — Meganoticias (@meganoticiascl) November 12, 2025

🚨🔥 Polémica por gritos de adherentes de 🔴Jeannette Jara en su cierre de campaña en la Plaza de Maipú, diciendo "el que no salta es paco".#Elecciones2025CL pic.twitter.com/VNqD53Lqio — Encuestas Chile 🇨🇱 (@EncuestasChil10) November 12, 2025

Esta noticia fue redactada utilizando los adelantos técnicos propios de este sitio web. Se acepta cualquier reproducción en otro medio, ojalá citando la fuente:www.eldiariodesantiago.cl

/gap