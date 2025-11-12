ASI FUE EL APOYO RECIBIDO POR EL CANDIDATO REPUBLICANO EN UN REPLETO MOVISTAR

El cierre de campaña de José Antonio Kast contó con la presencia de tres alcaldes de Chile Vamos: José Manuel Palacios (UDI), Gustavo Alessandri (RN) y Rodrigo Contreras (UDI), lo que despertó la inquietud de la coalición de Evelyn Matthei.

He aquí algunos posteos en redes sociales que demuestran lo masivo del evento:

ASÍ FUE EL CIERRE DE LA CANDIDATA COMUNISTA EN MAIPÚ

El comando de Jeanette Jara movilizó a todos los parlamentarios, alcaldes y autoridades del oficialismo a grabar videos de 15 segundos para invitar al cierre de campaña organizado en uno de los principales puntos de la capital, como es el centro de Maipú.

El acto contó con el protagonismo de cinco alcaldes que respaldan a Jara. El principal fue Tomás Vodanovic (FA). Además, también tomaron un rol los jefes comunales de Quinta Normal, Karina Delfino; Puente Alto, Matías Toledo (Ind.); de Pudahuel, Ítalo Bravo (Ind.), y de San Ramón, Gustavo Toro (Ind.).

Y esto es lo que se publicó en redes sociales:

  • Esta noticia fue redactada utilizando los adelantos técnicos propios de este sitio web. Se acepta cualquier reproducción en otro medio, ojalá citando la fuente:www.eldiariodesantiago.cl

/gap

Artículos relacionadosMás del autor