El último debate presidencial sigue dándo que hablar en las redes sociales.

En el día de ayer fue tendencia la frase «Profesor Chantisi»

¿Por qué? Porque fue así como se refirió ME-O al candidato Franco Parisi, lo que incluso llevó a que el periodista Daniel Matamala lo llamara a terreno.

Este es el momento exacto por si no lo vieron:

Profesor chantisi jajajajajaja ese es meo el menos violento diciendole a parisi #DebateAnatel2025 pic.twitter.com/D8Phk5jMa5 — pelusa🇨🇱 (@pelucita1480) November 11, 2025

Consultado por esas declaraciones, Parisi devolvió el golpe y se burló de la trayectoria de ME-O, apuntando a que “se hace llamar cineasta por un curso en París”.

Y así fue como reaccionaron los cibernautas.

MEO LE DIJO CHANTISI A PARISI #DebateAnatel2025 pic.twitter.com/gur5Nt7sAG — Cola Intensa (@ColaYSola) November 11, 2025

