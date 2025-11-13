En la antesala de la próxima fecha FIFA, el seleccionador de Rusia, Valeri Karpin, ofreció una evaluación mesurada sobre los desafíos que afrontará su equipo frente a Chile y Perú, dos selecciones sudamericanas que, pese a atravesar procesos distintos, comparten un mismo objetivo: recuperar terreno competitivo en el escenario internacional.

El técnico ruso, en declaraciones recogidas por diversos medios de su país, evitó establecer jerarquías entre ambos rivales. “Es difícil comparar antes del partido. El nivel es más o menos el mismo. Son equipos buenos y sólidos. Será duro contra Perú y Chile”, afirmó Karpin, subrayando una visión pragmática y equilibrada que refleja el respeto hacia ambos oponentes y la cautela ante estilos de juego contrastantes.

La lectura del estratega del Sbornaya también apunta a las condiciones externas que rodearán los encuentros. Ante la idea de que el clima pudiera favorecer a su equipo, Karpin fue enfático en desmentir cualquier ventaja ambiental. “Jugamos en un estadio cubierto en San Petersburgo (contra Perú), donde hace calor. No tenemos ninguna ventaja en cuanto al clima. Y en Sochi (ante Chile) también hace 16 grados. Por eso celebramos los partidos allí, para que no tuvieran que venir con temperaturas bajo cero”, explicó, aludiendo a una planificación que busca neutralizar factores externos y poner el foco exclusivamente en el rendimiento futbolístico.

En paralelo, el preparador de arqueros Vitaly Kafanov adelantó parte de la estrategia que Rusia aplicará en esta doble jornada. Según sus declaraciones, Matvéi Safónov, suplente en el Paris Saint-Germain, tendría la responsabilidad de defender el arco frente a Perú, mientras que Stanislav Agkatsev, figura del Krasnodar, lo haría ante Chile.

Este último llega con un presente mucho más activo: ha sido titular indiscutido en el Krasnodar, líder de la Liga Premier rusa, con apenas nueve goles recibidos en 15 partidos y ocho porterías imbatidas. Su consolidación refuerza el mensaje de Karpin de apostar por la competencia interna y el mérito deportivo, en un contexto donde Rusia continúa rearmando su identidad futbolística tras años de aislamiento competitivo internacional.

De esta manera, la selección rusa afronta la doble fecha no solo como una oportunidad de preparación, sino también como un termómetro de su capacidad para medirse ante estilos sudamericanos caracterizados por la intensidad y la técnica, en un escenario que busca recuperar el pulso de un fútbol que se rehace a sí mismo.

Esta noticia fue redactada utilizando los adelantos técnicos propios de este sitio web. Se acepta cualquier reproducción en otro medio, ojalá citando la fuente:www.eldiariodesantiago.cl

/José Pablo Verdugo