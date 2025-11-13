La ex esposa del exjugador de los Minnesota Vikings, Haley Kalil, causó revuelo esta semana cuando reveló que el tamaño de la virilidad de Matt Kalil, es comparable con dos latas de Coca-Cola, lo que provocó su separación tras siete años de matrimonio.

La modelo de traje de baño de Sport Ilustrated, Haley Kalil, reveló que los problemas de intimidad por las descomunales dimensiones de su marido la llevaron a divorciarse de Matt Kalil

“Ese fue el factor más importante… Lo amo, pero es mi amigo… No, porque es el 0,01 por ciento de la población. Lo intentamos, es imposible a menos que estés llorando, maldita sea”, dijo Halyey.

‘Deada**… por todo nuestro matrimonio, Dead**. Pero iba a intentarlo todo. Probamos de todo: terapeuta, médicos. Ni siquiera mentir… Busqué algo de tipo lipo… Por eso es un poco gracioso. Es como si mi vida fuera una comedia y se escribiera sola.

Hoy, el sitio de contenido para adultos CamSoda dijo que le pagaría a Kalil 300.000 dólares por trabajar para ellos, a la luz de la admisión de su ex esposa.

“Ha demostrado que puede recibir una paliza dentro y fuera del campo y mantenerse firme, incluso cuando las reclamaciones son tan raras como el 0,01% de la población”, dijo a TMZ Daryn Parker, vicepresidente de CamSoda.

Kalil es un ex liniero ofensivo de Pro Bowl, que jugó para los Vikings, Panthers y Texans.

“Es exactamente por eso que nos gustaría ofrecerle una asociación de 300.000 dólares para promover nuestra campaña Gran Confianza.

“Esta campaña celebra a los hombres que saben reírse de sí mismos, apropiarse de sus historias y convertir los momentos virales en empoderamiento.

“Aparecerías en contenido ligero y divertido sobre la fuerza, la positividad y la aceptación de la vida, y sí, todo con una confianza sin complejos”.

Mientras tanto, la ex esposa Haley, quien apareció como novata en la edición de trajes de baño de Sports Illustrated en 2019, enfrentó reacciones negativas de algunos en las redes sociales que sintieron que estaba compartiendo demasiado y violando la privacidad de su exmarido.

Ella respondió a principios de esta semana diciendo que era injusto que sus citas sobre la virilidad de su exmarido recibieran tanta atención.

“Me importa profundamente el respeto a su privacidad y la integridad de lo que compartimos juntos”, dijo Haley a TMZ el miércoles.

“Durante nuestra transmisión en vivo, hablamos de mucho más que lo que se muestra: el amor en nuestro matrimonio, el crecimiento que hemos experimentado, la profundidad de nuestra conexión.

“Es una pena que solo se amplíe un fragmento, porque no cuenta la historia completa de lo importantes que fueron las cosas para mí. Espero que nuestra conversación de hora y media refleje más que una frase divertida.

