La Selección Chilena retoma este sábado su itinerario internacional con un amistoso frente a Rusia, el primero de dos duelos programados para la presente fecha FIFA. El segundo compromiso será ante Perú, en una doble jornada que servirá para seguir delineando la propuesta de Nicolás Córdova, quien continúa ejerciendo como entrenador interino de La Roja mientras la Federación evalúa el rumbo definitivo del proyecto.

El equipo nacional ya trabaja en Sochi, donde ha comenzado a perfilar lo que podría ser su formación titular frente al conjunto ruso. El rival, recordemos, permanece marginado de la competencia internacional por decisión de la UEFA y la FIFA, en una sanción que responde a factores políticos y bélicos, más que estrictamente deportivos, y que ha llevado al fútbol ruso a un prolongado aislamiento competitivo.

De acuerdo con los entrenamientos y proyecciones del cuerpo técnico, el once probable de Chile sería con Lawrence Vigouroux en el arco; Fabián Hormazábal, Benjamín Kuscevic (o Guillermo Maripán), Francisco Sierralta y Gabriel Suazo en defensa; Felipe Loyola, Rodrigo Echeverría y Vicente Pizarro (o Marcelino Núñez) en mediocampo; mientras que en ataque se perfilan Darío Osorio, Ben Brereton y Lucas Cepeda.

La presencia de Felipe Loyola en la zona media introduce el primer matiz táctico respecto al último amistoso frente a Perú, desplazando a Javier Altamirano, quien podría reingresar solo en caso de que Pizarro sea relegado. En defensa, Maripán podría sumar minutos si Córdova opta por una línea más experimentada ante el poder físico de los rusos.

El retorno de Darío Osorio tras su destacada temporada en el Midtjylland danés añade dinamismo ofensivo y genera competencia directa con Gonzalo Tapia, quien cedería su lugar en el once inicial. En tanto, Brereton y Cepeda mantienen su condición de titulares, reforzando una delantera que combina potencia, movilidad y proyección internacional.

En la nómina también figuran nombres jóvenes que apuntan a consolidarse en el proceso, entre ellos Thomas Gillier, Sebastián Mella, Francisco Salinas, Ignacio Saavedra, Lautaro Millán y Alexander Aravena, reflejando la búsqueda de recambio generacional que Córdova intenta equilibrar con la experiencia de algunos referentes.

El amistoso frente a Rusia representa, más que una simple escala preparatoria, una oportunidad estratégica para medir la evolución de un plantel en reconstrucción. En un escenario neutral, y ante un adversario que también busca recomponer su identidad futbolística tras años de sanciones, Chile pondrá a prueba su cohesión, su intensidad y su capacidad para sostener una idea colectiva que aún se encuentra en formación.

/José Pablo Verdugo