El panorama de cada grupo de las Eliminatorias UEFA al Mundial

GRUPO A

Alemania es el gran favorito, pero tiene 9 puntos al igual que Eslovaquia. Clasificará si vence a Luxemburgo el viernes 14 de noviembre y ese mismo día Eslovaquia no le gana a Irlanda del Norte. Si eso no ocurre, puede lograr el pasaje el lunes 17, cuando reciba a Eslovaquia. Con un empate en ese encuentro, podría asegurar el pasaje.

GRUPO B

Suiza lidera con 10 puntos y Kosovo es escolta con 7. El cuadro helvético clasificará si vence a Suecia el sábado 15 y Kosovo no derrota a Eslovenia. En la última fecha, se enfrentarán los dos primeros y Kosovo podría dar el golpe si le gana, aunque la diferencia de gol es una gran desventaja (tiene -1 contra 9 de Suiza).

GRUPO C

Solo dos equipos siguen en la pelea, ambos con 10 puntos. Dinamarca tiene ventaja sobre Escocia por diferencia de gol: 11 contra 5. Si le ganan a Bielorrusia el sábado 15, los daneses quedarán a un paso de la clasificación directa, ya que lo lograrán con un empate frente a los escoceses el martes 18. Escocia, por su parte, debe ganar ambos partidos: ante Grecia y Dinamarca.

GRUPO D

Francia (10 puntos) asegurará su pasaje si le gana a Ucrania (7) el jueves 13. Si no triunfa, tiene la oportunidad de clasificar el domingo 16 con una victoria sobre Azerbaiyán. El segundo lugar hoy es de Ucrania, con tres puntos de ventaja sobre Islandia.

GRUPO E

España ganó sus cuatro partidos y está a un paso del Mundial. Clasificará si vence a Georgia como visitante el viernes 15. Si se da la sorpresa, tiene la oportunidad de hacerlo el martes 18 contra Turquía, que está en el segundo puesto.

GRUPO F

Portugal (10 puntos) no pudo confirmar su presencia en el Mundial en la fecha pasada, pero logrará hacerlo si le gana a Irlanda (4) el jueves 13. Si no triunfa, también podría clasificar ese día si Hungría (5 puntos) no le gana a Armenia. En la última fecha, el equipo de Cristiano recibirá a Armenia.

GRUPO G

Aquí comienzan los grupos de cinco equipos. Países Bajos (16 puntos) clasificará al Mundial si le gana a Polonia (13 puntos) el próximo viernes 14. Si empatan, la Naranja asegurará su pasaje con un triunfo sobre Lituania el lunes 17. Finlandia (10 puntos) todavía tiene una mínima posibilidad de jugar el repechaje, pero debe golear a Malta y esperar resultados.

GRUPO H

Austria (15 puntos) viene de perder con Rumania pero todavía lidera el grupo. Clasificará si vence a Chipre el sábado 15 y Bosnia (13 puntos) no le gana a Rumania ese día. Si no, todo se definirá en la última fecha: cuando se enfrentarán Austria y Bosnia. Rumania (10 puntos) depende de una carambola para terminar segundo.

GRUPO I

Noruega es otro de los que tiene cien por ciento de efectividad. Ganó sus seis partidos y clasificará al Mundial si vence a Estonia el jueves 13. Si eso ocurre, Italia (15 puntos, chocará con Moldavia) dependerá de un milagro, porque tiene 16 goles menos de diferencia que el seleccionado de Erling Haaland. En la última jornada, se enfrentarán noruegos e italianos.

GRUPO J

Bélgica (14 puntos) clasificará si le gana el sábado 15 a Kazajistán, sin importar el resto de los resultados. Macedonia del Norte (13 puntos) queda libre en la penúltima fecha y juega con Gales (10) en la última jornada.

GRUPO K

Inglaterra ganó todos sus partidos y fue el primero equipo de Europa en asegurar la clasificación al Mundial. Albania (11 puntos) y Serbia (10) pelean el segundo puesto, pero no jugarán entre sí.

GRUPO L

Croacia (16 puntos) logrará la clasificación directa si vence Islas Feroe el viernes 14. Si no lo hace, tiene otra oportunidad ante Montenegro el lunes 17. República Checa (13 puntos) y Feroe (12) pelean el segundo lugar.

Cómo se disputarán los playoffs de repechaje de las Eliminatorias UEFA

Los doce segundos de la fase de grupos se unirán a cuatro equipos que llegan desde la UEFA Nations League. Estos 16 seleccionados se medirán en cuatro fases de dos rondas de eliminación directa que entregarán las últimas cuatro plazas europeas. Los cruces serán a partido único, en marzo del próximo año.