Tal como lo hizo la abanderada del oficialismo, Jeannette Jara; y su par del Partido Republicano, José Antonio Kast, durante el martes, Johannes Kaiser citó a sus adherentes a la Plaza de la Aviación en la comuna de Providencia, para marcar el último y principal hito de su campaña a solo cuatro días de la primera vuelta.

Aunque el discurso del candidato del Partido Nacional Libertario (PNL)estaba programado para a las 19:00 horas -lo que se atrasó por más de una hora tras algunos problemas de organización-, antes de su alocución, la parrilla también consideraba dos actos musicales: el de la banda nacional tributo AC/DC -una de las favoritas de Kaiser- Ballbreaker y el grupo La tierra de los libres, quienes se subieron al escenario cerca de las 18:15, mientras se lanzaban poleras, gorros, banderas y chapitas al público.

Pasadas las 20.00, el abanderado llegó hasta el lugar arriba del bus que lo acompañó durante toda su gira en el país y fue recibido eufóricamente por miles de adherentes.

Kaiser partió su intervención pidiendo un minuto de silencio para los mártires de carabineros. De hecho, fue más allá y aseguró que “si llego a la Presidencia de la República, los carabineros que han sido condenados por defender la democracia en nuestro país, los uniformados que han sido perseguidos por haber defendido la democracia en nuestro país, los vamos a indultar”.

A continuación algunas imágenes del masivo acto público en Providencia:

