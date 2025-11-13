Introducción

Esta columna consta de tres temas que aparecen con signos de interrogación que usted encontrará en el siguiente orden:

Psicópatas y Política. La Estrategia Gramsciana del partido comunista y la izquierda marxista. Patología del poder

Desarrollo

Nuestro país está convulsionado y lleno de odio, transversalmente, desde hace mucho tiempo, desde las masas a la “élite” política agravada por una:

Degradación de valores;

Pérdida del respeto de todos por todos;

Una lucha ideológica que ha traspasado los límites del respeto y a veces de la legalidad.

A partir de los setenta se comenzó a escribir nuestros momentos actuales, en temas como:

Derechos Humanos;

Corrupción transversal:

Justicia Social;

Igualdad de género;

Derechos de la Comunidad LGTB;

Salud y Educación para todos.

Temáticas absolutamente controversiales por y para sus actores primarios y secundarios.

Hoy estamos cercanos a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2025 y me preocupa el clima que se va a generar entre los meses de noviembre y diciembre de los corrientes.

Corrupción

La crisis política y de corrupción se acentuó y sentó sus bases con el salvataje que llevó a cabo Longueira dirigente de la UDI, al gobierno de Ricardo Lagos.

Fue el resorte que dejó el mensaje de impunidad;

Que todo era posible, que los políticos sin importar su ideología, al mostrar una unidad ante el posible desprestigio de la actividad;

Concluyendo erróneamente como lo demuestra el presente, que un acuerdo entre penumbras no significa nada.

Aquí en este hecho, según mi análisis, comenzó la debacle en Chile, respecto a que se sentó un precedente grave, gravísimo:

Se podía burlar la ley;

Grave, gravísimo, también la fe pública si eras lo suficientemente “astuto” para burlar los escasos controles en un país que se preciaba de no ser corrupto.

Ricardo Lagos, en su intento de volver a postularse como candidato a la presidencia de Chile, señaló al respecto:

Lo peor de mi gobierno fueron las acusaciones de corrupción por caso MOP-GATE dijo en la red de microblogging.

«(El MOP-Gate fue) «lo peor en el sentido que afectó la imagen de un Gobierno desde el punto de vista de la idoneidad para gobernar y de la honestidad de mis colaboradores gubernativos», reconoció el exmandatario.

El Líbero informaba así los hechos en marras:

“La mañana del jueves 16 de enero de 2003 el timonel de la UDI, Pablo Longueira, llegó a La Moneda para reunirse con el presidente Ricardo Lagos. ¿La misión?

Dar una señal ante la ciudadanía de que su partido estaba dispuesto a negociar una salida al complejo momento que atravesaba el oficialismo tras conocerse el caso Coimas –que involucra a:

Diputados de la Concertación;

Al ex subsecretario Patricio Tombolini-;

El caso MOP-Gate, en el que se descubrió que los ministros recibían todos los meses, y de forma irregular, sobres con efectivo para “inflar” sus sueldos.

Tan grave era la crisis desatada, que en esos meses más de algún político o analista vaticinó que Lagos no culminaría su período presidencial;

https://ellibero.cl/actualidad/el-paso-a-paso-del-ultimo-gran-acuerdo-politico-sellado-en-2003-tras-el-caso-mop-gate/

¿Duda cabe que se sembró la semilla de la impunidad?

De la sensación de que sí las máximas autoridades del país podían:

Delinquir;

Usufructuar del patrimonio del Estado, es decir de nosotros;

¿Por qué los demás sin mucha carga valórica, -lo psicopático está demasiado presente en nuestra sociedad– no podían hacer lo mismo?

Es cosa de ver la cantidad de hechos que salen a la luz mediante las denuncias en todos los aspectos de nuestra sociedad para ver que nuestra patria huele a podrido hace mucho tiempo.

Agravándose la situación con la ejemplar actuación de la Contralora General de la República Dorothy Pérez quien ha denunciado y está persiguiendo actuaciones dolosas de alcances insospechados.

El odio como forma de hacer política, perpetuarse y generar una hegemonía

Aquí caben nuestras primeras interrogantes:

¿Quién y para que se ha encargado de generar tanto odio a las ultimas tres o cuatro generaciones?

¿Cuál es su objetivo final?

¿Qué y como le han narrado a usted, a sus hijos, los hechos para que se haya transformado en un sentimiento que desborda a quienes jamás los vivieron?

¿Qué errores, omisiones hemos cometido para permitir el envenenamiento de las almas jóvenes?

¿Cómo ha logrado un partido con no más de un 5% generar una hegemonía respecto a varios temas sustanciales en una sociedad sana, enfermándola?

¿Cuánto a influido que, el Ministerio de Educación y el Colegio de profesores haya estado en manos de la izquierda que regresó del exilio con Gramsci bajo el brazo?

Entonces, ¿a que nos enfrentamos de verdad?

¿A una estrategia política de orden gramsciana?

¿Al proceso de un poder patológico que se ha “viralizado”?

¿A la presencia de “ psicópatas integrados” que han encontrado en la política un nicho dónde parasitar y desplegar sus insanas ambiciones y patología?

Trataré de contestarlas, pero, más allá de un afán por ser dueño de la verdad, reflexionaré “en voz alta” para ustedes.

Primera aproximación

Siempre he dicho que para simplificar los hechos y la historia podemos analizar estos en forma sincrónica lo que significa:

Sincrónico :

Que trata un fenómeno o un hecho en el estado en que está en un momento determinado, sin tener en cuenta su historia o su evolución en el tiempo.

En general, síncrono (del griego syn, “con”, y chronos, “tiempo”) es un adjetivo que describe objetos o eventos que están coordinados en el tiempo.

Yo diría en el tempo más que en kronos.

Diacrónico para la RAE Adj.

Dicho de un fenómeno que ocurre a lo largo del tiempo, por oposición a sincrónico.

La diacronía es un estudio histórico y evolutivo.

Dicho en forma más simple es el relato o análisis de un suceso, con:

Su historia y devenir, es decir, lo diacrónico, que permite “objetivar la realidad a analizar” Sforzini 1999.

O sucesos sin aparente historia previa, sin tiempo, es decir, lo sincrónico y que al ser subjetivo permite una mayor manipulación de ellos. Víctor Sforzini 1999.

Aclarado los conceptos, podemos entender entonces un tema que se va a radicalizar verbigracia cada vez que nos acerquemos al 11 de septiembre, “El negacionismo”.

Negacionismo:

¿Quién pude negar que la frase “El hombre es el lobo del hombre” es una ofensa al lobo?, creo que nadie.

Pues bien, pretender que:

El hombre con poder no actuará de la manera más cruel, sádica y horrorosa para con otros seres humanos;

Que la estupidez y maldad humana le ha llevado a aseverar que:

Los de una ideología (los míos) son santos y los otros perversos, es precisamente mirar nuestra historia humana en forma:

Sincrónica, subjetiva, mentirosa y manipuladora, incluso perversa, algo en lo que los políticos y religiosos son expertos.

¿Cuántos millones de seres humanos han sido exterminado en nombre de Dios?

¿Cuántos han corrido la misma suerte por “iluminados e ideologizados” personajes o grupos de estos que se creen dueños de la “VERDAD” y de la que los “otros” o sea nosotros necesitamos o debemos desear?

personajes o grupos de estos que se creen dueños de la “VERDAD” y de la que los “otros” o sea nosotros necesitamos o debemos desear? ¿Cuántos millones ha asesinado la tríada comunismo-marxismo-leninismo?

¿Quiere saber las cifras?

Aquí para ser justos hay que decir que hay que mezclar las producidas por los regímenes marxistas- comunistas y por sus líderes ya que algunos pretenden separar ideología de actuación del líder.

Pero, vamos a las cifras

Han asesinado o exterminado a 148.000.000. (Ciento cuarenta y ocho millones)

¿Cuántas muertes lleva sobre su espalda el Neoliberalismo por negar derechos al trabajador y que por lo mismo tuvo que conquistar con su sangre?

¿Es posible dar cifras?

No es posible porque las responsabilidades son no muy pesquisables, sin embargo, diversos estudios académicos e informes de organismos internacionales analizan el «daño social» y el impacto negativo de las políticas neoliberales en la salud pública y el bienestar social, lo que indirectamente contribuye a un aumento de las tasas de mortalidad por diversas causas.

Cifras de violencia secular :

Se estima que, en el siglo XX, más de 25 millones de cristianos murieron a causa de la violencia antirreligiosa secular en el mundo;

Se calcula que entre 67 y 100 millones de muertes fueron causadas por ideologías seculares en el mismo período;

Todos ellos, los asesinados por las distintas ideologías ¿están exentos de derechos humanos?

Negacionismo verdadero entonces es:

Ser desmedido y perversamente egosintónicos a nivel de endiosamiento de mis doctrinas, creencias y de los “líderes que la sustentan” justificándoles su perverso y maquiavélico actuar. Víctor Sforzini 2002

Para mí, es sólo una demostración de la estupidez humana, razón por la cual, a pesar de múltiples e interesantes propuestas intelectuales y económicas para integrar equipos de análisis y trabajo, me he mantenido al margen de la política, a excepción de cuando con nuestra empresa, manejamos comunicacionalmente la campaña de un candidato a la presidencia de nuestro país y otros.

Primera aproximación

Intentaré como siempre, entregarles elementos de reflexión sobre lo que está ocurriendo en Chile y “extrañamente” con los mismos nombres y causas en muchos países de Sudamérica, y de una u otra manera transversal a toda la sociedad humana.

Espero moverles, no emocionalmente, eso lo logra cualquiera, así como es de fácil movilizar nuestras hormonas o voyerismo;

Deseo lograr que deliberen en forma diacrónica, que usen vuestra capacidad analítica para confrontar las evidencias.

Para Descartes la evidencia sería:

«No admitir como axiomática cosa alguna;

Rechazar cuidadosamente la precipitación y la prevención;

Y, no comprender en mis juicios nada más de lo que se presenta tan clara y distintamente a mi juicio que no hubiere ocasión de ponerlo en duda».

“Pienso y luego existo” (Cogito ergo sum)

Análisis tema 1

Psicópatas en la política

Ahora que estamos ad-portas de nuevas elecciones debemos preguntarnos, básicamente, sin temor de ninguna índole, sobre todo, los que no estamos adscritos a partido político alguno, esperando que eso sea una posibilidad cierta de objetividad:

¿Alguno de los candidatos es psicópata integrado o posee personalidad psicopática?

¿Nos gobiernan psicópatas o psicópatas integrados?

¿Estamos en manos de narcisistas que sólo piensan en sí mismos y nos manipulan con cantos de sirena?

¿Alguno de nuestros líderes no tienen la capacidad de empatizar con nosotros?

Por la misma razón, ¿sientes que están totalmente desconectados de la realidad del día a día?

¿Sientes, piensa o crees que, ante los asesinatos, muerte de personas sin atención médica, aumento de la delincuencia reaccionan “sin sentimientos?

No olvidemos, como escribí una vez, que el canto de las sirenas era cautivante y hechizante para los navegantes, pues bien:

El canto de los políticos narcisistas;

De los políticos psicópatas;

Enfermos por el poder y sus beneficios;

Tienen para ustedes preparada una narrativa falsa, que como expresó Teddy Roosevelt vigésimo sexto presidente de los Estados Unidos 1901- 1909, y que negoció el fin de la Guerra Ruso Japonesa, motivo por el cual, fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz, pasando a la historia como el primer estadounidense en ganar un premio Nobel:

«El político más exitoso es aquel que dice lo que la gente está pensando más a menudo y con la voz más fuerte».

El poder político atrae al psicópata

Si sabemos que:

Los políticos son mentirosos sin ser todos psicópatas;

Que la política es un medio fantástico para que se desenvuelvan los psicópatas;

¿Por qué no tomamos resguardos?

Cuando la psicología y sus investigadores comenzaron a analizar la personalidad de algunos personajes públicos, e históricos, evidenciaron que:

Los rasgos psicopáticos existen en los políticos con una periodicidad muy superior a la de la población general, algo que, como ya he escrito en otras columnas, era un hecho de la causa.

No olvidemos que a los psicópatas

Los he clasificados como depredadores sociales;

Con un apetito voraz de :

Poder;

Fama;

Dinero;

Y, esto trae aparejado, además, “beneficios sexuales”, desde el usufructo del poder, como el abuso;

Para ellos, los puestos públicos, son una zona de caza conveniente para parasitar a la sociedad.

Creen y piensan a la política como un hábitat de fácil entrada.

Los psicópatas exhiben interés por los cargos públicos donde:

Pueden ejercer el poder con muy pocas restricciones;

Cometer malas acciones con total impunidad .

. Su ambición desmedida de lograr los puestos más apetecibles de la política constituye una “ley de la selva” al interior de los partidos;

Por lo mismo, en este tipo de lucha intestina, donde se quiera reconocer o no, los partidos generan y promueven tal guerra interior, les dan una tremenda ventaja a los psicópatas;

Esta es la verdadera motivación mediante la cual, estos nefastos personajes quieren:

Permanecer;

Prosperar;

Ascender;

Más grave aún:

Estás motivaciones no son precisamente altruistas;

Así como, tampoco lo patriótico;

Ni mucho menos, la honradez;

Grave gravísimo:

Les mueve el oportunismo;

La traición si es necesario;

La conspiración;

Es el leitmotiv que queda reflejado en las “espantosas” y desleales disputas que realizan los psicópatas para escalar;

Les invito a ver una serie de Netflix que también podrán encontrar en YouTube, House of Card, que trata de un matrimonio de psicópatas que es capaz de todo, incluso eliminar a sus opositores con el único fin de lograr la presidencia de los EEUU y una vez conseguida, dispuestos a todo con el fin de mantenerse.

Aquí debemos preguntarnos:

¿Qué ocurre con los miembros honrados de estos partidos?

Le dejo la respuesta a usted estimado lector, aunque sabemos que:

La ideología, política o religiosa, al igual que el “enamoramiento” vuelve ciega y majadera a las personas.

Pero, muchos se deben sentir atrapados y manipulados con el sentimiento de “traidor” al que se oponga o denuncie tales hechos punibles.

Hechos y no palabras

Ellos, tienen preferentemente tienen una narrativa sobre:

La honestidad;

La ética;

La honradez;

Estas serán palabras churriguerescas;

Falsas;

Es decir, un simple disfraz destinado a lograr sus objetivos;

Ya que, al ser incapaz de empatizar, desconoce lo que es un conflicto moral o de conciencia.

Es cosa de analizar:

Los discursos;

La narrativa;

La pretendida superioridad moral de los personajes que más páginas y minutos tienen en los mass media, -eso implica lo seductores que son para los medios- versus su verdadero quehacer cuando están en el poder, en tanto y en cuanto a la congruencia con su decir.

Los psicópatas “aman” por su excesivo egocentrismo y narcisismo:

El poder;

El prestigio;

Es decir, son sustancialmente cautivados por la “profesión” donde más poder se puede ejercer y que;

Increíblemente, casi no tiene grandes requisitos, ni los exige para ejercerlo;

Nos referimos a la política.

El “campo” de la política y su relación con la psicopatía

Es el pan nuestro de cada día, escuchar que los políticos son:

Mentirosos;

Seductores;

Manipuladores;

Traicioneros;

Sinvergüenzas;

Corruptos

Sin empatía;

Es decir, sin saber, están describiendo a los psicópatas integrados.

Los psicópatas

Poseen una propensión patológica a mentir sin escrúpulos;

Por lo mismo, no cumple, a no ser que le convenga, sus promesas, caso Venezuela, donde todos han caído una y otra vez en las falsas promesas de Maduro;

Como vemos, en nuestra realidad, el victimismo es su salida para justificarse;

La mayoría, no comprende que no está con una persona normal.

Es nuestro deber reconocer que:

No todos los políticos caen en nuestra descripción, ya que, muchos de ellos, tienen un verdadero sentido del deber cívico y la responsabilidad social, moral y “amorosa” del servicio público.

La Escala de Psicopatía de HARE

Esta es una prueba psicológica diseñada para medir el grado de psicopatía en un individuo, mide la presencia de rasgos de personalidad asociados con la psicopatía, tales como:

La falta de empatía;

La impulsividad;

La manipulación y;

La irresponsabilidad.

En los distintos mass media en que he trabajado, he propuesto muchas cosas para los legisladores, entre ellas, modificaciones a la:

Ley General de Bancos, que impidan los abusos y las estafas cometidas por las entidades bancarias a sus clientes;

Fiscalizar los actos de la Superintendencia de Bancos;

El post natal para los padres;

Protección al amamantamiento en los derechos del niño;

Mayor protección al abuso infantil por los padres;

Protección contra la obesidad infantil, con multas a los padres por el sobrepeso de estos;

Muchas otras, algunas tomadas por los legisladores y otras aún pendientes.

Pues, ahora vengo en derecho a solicitar que se legisle;

La implementación de pruebas psicológicas de psicopatía, pero, efectuada con orientación psicoanalítica para todo aquel que pretenda ingresar a:

Carabineros;

PDI

Políticos en general;

Profesores;

Abogados;

La razón es muy sencilla, evitaríamos una pérdida patrimonial muy importante al estado, -que somos todos- por los abusos:

Económicos; (hay 5000.000.000 perdidos en fundaciones)

De vidas, por muerte a manos de estos inescrupulosos;

Sexuales y;

De daños emocionales a muchos compatriotas por la presencia de psicópatas integrados en nuestras vidas, apoyados y “avalados” por un Estado ineficiente

La Escala de Psicopatía de HARE se utiliza principalmente en el ámbito forense y en la investigación de la psicopatía.

Al psicópata sólo le detiene la ley

Esto debemos entender fuerte y claro:

La única manera de detener al psicópata es con la ciencia y la ley trabajando en su detección y eliminación.

Si queremos tener instituciones libres de estos nefastos y perversos individuos, debemos extremar las exigencias desde los perfiles psicológicos.

Yo denuncié a un oficial de carabineros que era psicópata y se dedicó por años a violar y cafichar a la mujer que creyó en sus actos de bombardeo amoroso del comienzo y que cuando se fue, ya que no eran casados se llevó el auto que ella había comprado pero que él la manipuló para ponerlo a su nombre.

Llegó el momento de elegir

Si usted tuviera el conocimiento de que quien trata de seducirlo para votar por él es motivado por propósitos psicopáticos:

¿Votaría por tan siniestro personaje?

Sin duda alguna su respuesta sería:

No, jamás.

Desgraciadamente, un porcentaje importante de los políticos en el mundo, y, por ende, en nuestro país, son “psicópatas integrados”.

Si quiere tener una mayor comprensión de los psicópatas, sus comportamientos y perversidades, les sugiero leer mi columna “El demonio vestido de hombre…es un psicópata” https://eldiariodesantiago.cl/archivos/13203

Lo más importante que debemos aprender y considerar es que:

Un psicópata establecerá relaciones o interacciones “solamente si el “otro” puede servir a sus propósitos;

Usted existe sólo como extensión de ellos mismos, es decir, “no existe”.

El “psicópata integrado” es un perverso ser enquistado en:

En nuestra familia;

En la política;

En la policía;

En suma, en nuestra sociedad, en cualquiera de los estamentos de ella de la cual pueda:

Parasitar;

Obtener sus perversas conspiraciones en tanto y en cuanto a satisfacer sus:

Ansias de poder;

Abusos económicos;

Sexuales;

Su venganza contra la madre representada simbólicamente por las mujeres en primer lugar y;

Por la sociedad en el sentido que el mundo le debe “algo” que él “tiene el derecho de tomar” todo lo que parezca.

Por estas y otras razones, podemos comprender el por qué los psicópatas se sienten tan atraídos por la política como las polillas por la luz.

Pasaré a puntualizar algunas de sus verdaderas razones por las cuales la política para ellos (ellas) es un botín tan atractivo:

En primer lugar, resaltar que son los más grandes depredadores sociales que podemos conocer;

Poseen un ciclópeo apetito de poder, renombre y/o riqueza;

Avizoran los espacios públicos como una zona de caza propicio para parasitar;

Descubren que la política es un hábitat de libre entrada;

Se dan cuenta que, si saben seducir, a los partidos no les importará mayormente quien es de verdad, y que, por lo tanto, no es necesario demostrar conocimientos o méritos, su valor estriba en saber arrastrar a la “masa de votantes”.

Exhiben gran interés por los cargos públicos en aquellos sistemas políticos con:

Inoperantes controles, -como ha pasado en Chile como ha quedado demostrado con los actos de la Contralora General de la República- donde ejercen el poder con muy pocas rémoras;

Esto les permite perpetrar felonías con gran impunidad.

Algo que hemos vivido en carne propia, ellos reciben a cambio de una gestión nefasta y perniciosa:

La protección partidaria;

La adulación y el halago de un grupo del que intentarán rodearse mediante un trabajo de manipulación.

https://youtu.be/1k0HVtAigc4?si=MfVmf_CBJKjnvqoJ Ver este excelente comentario de Tomás Mosciatti

En el plano emocional y empatía social-humana

Los psicópatas carecen de sentimientos o emoción hacia los demás;

Mas bien, poseen, un descomunal egocentrismo y narcisismo;

Son seductores y manipuladores;

Razón por la cual , “cultivan” un encanto superficial;

un encanto superficial; Tienen una terrorífica capacidad para mentir sin inmutarse.

Su esfera de daños abarca

No solo a sus parientes y allegados;

Perjudican a toda la comunidad cuando alcanzan puestos de preeminencia política y social.

Tras el análisis de la personalidad de múltiples personajes públicos, e históricos, algunos estudiosos comprobaron que:

Los rasgos psicopáticos se encuentran presentes en la clase política con una frecuencia muy superior a la de la población general.

Kevin Dutton, Investigador postdoctoral en el Departamento de Psicología Experimental de la Universidad de Oxford y miembro del grupo de investigación del Centro de Oxford para las Emociones y la Neurociencia Afectiva (OCEAN) realizó una clasificación de los presidentes de los Estados Unidos, y de otros personajes internacionales e históricos, atendiendo a los diversos rasgos psicopáticos en su controversial investigación y análisis ¿Votarías por un psicópata?

Entre algunas apreciaciones de este trabajo podemos extraer los siguientes puntos de interés para nuestra columna:

Nos dice Kevin Dutton:

“Para entender mejor la psicopatía, imagine un «escritorio de mezcla» de personalidad en el que sus rasgos distintivos, medidos por el *PPI-R, consisten en una mezcolanza de perillas y controles deslizantes.

Continua Dutton diciéndonos que:

Contaría con ocho diales agrupados en tres regiones diferentes de la consola. Aunque es cuestionada por algunos académicos, un área se etiquetaría como;

Dominio sin miedo e incluiría tres componentes:

Influencia social;

Inmunidad;

Inmunidad al estrés, que se explican por sí mismos.

Otra sección, llamada impulsividad centrada en el mismo, presentaría cuatro rasgos:

Interés propio maquiavélico;

Inconformidad rebelde;

Externalización de la culpa y;

Falta de planificación sin cuidado (una actitud que puede importarse el diablo hacia el futuro).

La tercera región tendría un solo dial Coldheartedness cuya traducción sería “Corazón frío”:

El terrible ejemplo que nos presenta el autor lo fundamenta con una situación que para mí generó la rebelión de la juventud en los tiempos de la guerra de Vietnam y la del entonces Cassius Clay;

Tienen que estar dispuestos a enviar a los jóvenes de su país a la guerra con el conocimiento seguro de que algunos perderán la vida;

Y necesitan excelentes habilidades de autopresentación y un encanto superficial, específicamente, la capacidad de fingir empatía incluso si no la sienten. En el caso de ser presidentes de un país.

*PPI-R

El PPI-R es una medida de auto informe de 154 ítems tanto de la psicopatía global como de los rasgos componentes de la psicopatía.

En lugar de centrarse exclusivamente en conductas antisociales o criminales, el PPI-R mide la continuidad de los rasgos de personalidad psicopática.

Útil en una variedad de entornos, particularmente instalaciones correccionales, práctica forense, centros de tratamiento de abuso de sustancias e investigación.

Especificaciones de los expertos respecto a los psicópatas en política

Ellos usan el término psicópatas específicamente para referirse a individuos con un subconjunto distinto de características de personalidad, entre ellas:

Crueldad;

Valentía;

Confianza en sí mismos;

Encanto superficial;

Carisma;

Deshonestidad y;

Déficits fundamentales de empatía y conciencia.

Y aunque a nadie le gusta un mentiroso desalmado, el hecho es que ninguno de estos rasgos en sí mismos presenta un desafío serio para la salud mental.

En cambio, lo que distingue al asesino a sangre fría de un presidente psicópata es una cuestión de contexto y grado.

Político psicópata en acción

¿Cuántas veces ha escuchado usted esta frase o algo similar?:

“Hemos llegado al poder para servir a la gente y no para servirnos de el”

Sin embargo, muchas veces, muchos políticos logrados sus perversos propósitos y ser gobierno o parte de el:

Los psicópatas integrados ejercerán el poder en forma egodistónico;

ejercerán el poder en forma egodistónico; Con una falta total del deber ser;

De principios;

De generosidad o visión de futuro;

Cumpliendo sus propósitos maquiavélicos, la razón de ser de su arribo a la política sirviéndose del cargo en lugar de servir al bien común.

Sus egoístas designios justificarán siempre cualquier medio, por muy execrable que sea.

Carentes de escrúpulos, culpa ni remordimiento alguno, jamás asumirán responsabilidad por sus actos y;

Se aliarán con quien sea, con tal de poder retener el poder.

Egocentrismo y narcisismo

Dado su monumental egocentrismo y narcisismo, más su sentimiento de superioridad:

Impugnarán;

Menospreciaran;

Desestimarán los controles y contrapesos propios del sistema democrático;

Tratarán de soslayarlos cada vez que se presente la oportunidad;

Tratarán de engatusar a sus oponentes con un doble discurso, ambivalente;

Sus políticas de acción estarán absolutamente alejadas de la concordia;

Por lo mismo, tenderán a generar enfrentamientos sociales, siempre que beneficien sus objetivos electorales;

Conservar el poder estará siempre por encima de la seguridad y el bienestar de la nación, caso Argentina, Cuba, Venezuela, Bolivia en los últimos tiempos y esperemos que nuestro país no recorra el mismo camino.

Actuarán intentando retorcer las reglas del juego a su favor y antojo, verbigracia, claramente es el actuar “entre las sombras de Maduro y cía., al igual que ha estado sucediendo en nuestro país, tratando de torcer incluso nuestra Constitución.

Conceptualizando “lo simbólico, lo abstracto y su dicotomía”

El significado y el significante

James Madison, redactor de la Constitución de los Estados Unidos, señaló en 1788:

“El objetivo de cualquier Constitución debe ser, en primer lugar, asegurar que:

Lleguen al gobierno los hombres que posean la mayor sabiduría para discernir el bien común y la mejor virtud para perseguirlo y,

En segundo lugar, tomar todas las precauciones posibles para que estos hombres mantengan la virtud tras asumir el cargo”.

Desde ese entonces, en casi todos los países, los políticos han abordado con mediano éxito solo el segundo punto, implementando controles y límites buscando impedir el ejercicio del poder en forma abusiva, tiránica o despótica, hecho a todas luces fracasado ya que las ambiciones por:

El poder;

El dinero;

La fama;

El sexo, sigue dominando la sociedad humana en forma absolutamente perversa.

Batalla perdida

La realidad del día a día nos dice que no hemos generado:

Las trabas;

Los filtros;

Los límites;

Los controles;

En suma, las barreras selectivas con sus exigencias respectivas que eviten que:

Los “psicópatas integrados” se incorporen a la vida pública y a instituciones tan sagradas como:

El poder Judicial;

Las policías;

La política;

Incluso el matrimonio como una forma de ayudar a evitar tantas desgracias;

En síntesis, que existan barreras que impidan el acceso de estos perversos e inhumanos sujetos a cargos de tan tremenda relevancia y responsabilidad.

Es increíble que se requiera un examen para conducir un vehículo motorizado, pero:

Ninguno para conducir un tribunal;

Un regimiento;

Una policía, y;

Más grave aún, ninguno para conducir una nación.

Al respecto, es muy comentado en nuestro país las volteretas de nuestro presidente, sin embargo, de acuerdo con sus características psicológicas auto-reconocidas de sufrir de TOC, una de las sintomatologías es precisamente la Duda, con sus consecuencias de cambiar permanentemente de opinión y de actos y/o procrastinación.

La triste realidad humana

En todos los gobiernos, sin importar su color político;

En las bases de la estructura y superestructura social;

En todo ente conformada por seres humanos, existirán psicópatas;

Ya que, como hemos demostrado, porque allí existe el nicho donde pueden desplegar toda su maquiavélica y perversa personalidad.

Si son dictaduras

Habrá sin lugar a duda:

Violaciones a los derechos humanos;

Asesinatos;

Violaciones y;

Todos los vejámenes que ellos quieran;

Por su necesidad de “nutrirse”:

Del miedo;

El dolor del otro, ya que su perversión patológica lo necesita.

Es la vida íntima de los matrimonios o relaciones de pareja integrada por un psicópata, tal como lo expreso en mi columna https://eldiariodesantiago.cl/archivo/13203

Pero en “las democracias” en los sistemas republicanos, los políticos psicópatas integrados y los “puros” por hacer un distingo arbitrario:

Robaran;

Estafarán al estado;

Usarán a la gente;

La manipularan.

Dejemos de contarnos el cuento y entendamos que, en el fondo, cuando le damos poder representativo a alguien, debemos ser:

Selectivos, aunque pedir que la estupidez humana desaparezca de nuestro quehacer es pedirle peras al olmo;

aunque pedir que la estupidez humana desaparezca de nuestro quehacer es pedirle peras al olmo; Por lo tanto, tal como ya expresé, hay que legislar y elevar las exigencias para tales puestos.

Porcentaje de psicópatas en instituciones

Como ya he dicho, entre 1% y el 3/ de la población está catalogada como psicópata o tiene un trastorno de personalidad psicopática.

Somos 19 millones chilenos, por lo tanto, aplicando cifras mundiales de psicopatía en nuestro país existe un mínimo de entre 190.000 a 364.800 psicópatas con un máximo de 760.000 en cuanto a la población general.

La pregunta es ¿Dónde están?

Pues bien, le moleste a quien sea, se encuentran enquistados en nuestras instituciones y en ciertas profesiones tal como lo he denunciado en mi columna “El demonio vestido de hombre… es un psicópata”

https://eldiariodesantiago.cl/2023/06/13/victor-sforzini-el-demonio-vestido-de-hombre-es-un-psicopata/ en aquellos lugares que le resultan más atractivos donde poder abusar y perpetrar sus maquiavélicos y perversos planes.

Nosotros somos los que no nos protegemos de ellos, tal como queda en evidencia en mi otra columna política denunciando a Maduro y Cia., “Maduro el psicópata: https://eldiariodesantiago.cl/2024/11/28/el-arcaismo-marxista-en-venezuela-la-nomenklatura-aun-vive/

Se trata de sujetos:

Insensibles;

Egoístas;

Despreocupados por el bienestar ajeno;

No sienten empatía ni culpa;

Narcisistas malignos.

Este porcentaje parece ascender a un 5% y más en:

Políticos;

Policías;

Abogados;

Ejecutivos;

Personas que ostentan cargos de alta responsabilidad.

En Estados Unidos se estima que:

El porcentaje de hombres adultos con rasgos psicopáticos clínicamente significativos es de aproximadamente el 1,92%;

Mientras que en mujeres adultas es de entre el 093% y el 097%.

Lo que nos tiene divididos

Desde el retorno al sistema de elecciones, después del triunfo del no, hemos estado confrontados a una intestina lucha.

Se trata de los abusos y violación a los derechos humanos durante la Junta Militar y luego en el gobierno del General Pinochet.

Quiero aportar con cifras que no se pueden desmentir, el hecho concreto de que no es el poder el que enferma, hay enfermos -psicópatas- que siempre, históricamente, se sentirán atraídos por profesiones en que podrán;

Ejercer el poder en forma patológica;

Dar rienda suelta a sus depravaciones y/o a;

Su perversa personalidad de psicópata o psicopática.

Por lo tanto, hoy, ayer y mañana, en el mundo y por supuesto en nuestro país, habrá individuos abusando de la confianza depositada en ellos, en un amplio espectro de delitos como ya he señalado en el desarrollo de esta columna.

A muchos les molestara que involucre instituciones que se supone están para protegernos, sin embargo, debemos asumir esta realidad, el que nuestro mayor enemigo, el mayor peligro de daños a veces irreparables, incluso los vivenciamos de nuestros cercanos, parientes, amigos;

Análisis FBI

El veterano del FBI, Joe Navarro, ha explicado algunas de las razones por las que considera a los psicópatas individuos depredadores:

En este sentido, asegura que los depredadores intentan pertenecer a organizaciones por diferentes razones que son útiles y beneficiosas, pero que pueden no estar claras para el común de la gente.

Por ejemplo, el hecho de que las organizaciones:

Religiosas;

De policías;

Pueden proporcionar un medio para que las personas exploten a otros, mientras que también dan legitimidad a sus acciones.

Además, es fácil hacer alianzas, lo que les puede dar la ventaja de acceder a información sensible, según:

Psychology Today https://www.businessinsider.es/profesiones-psicopatas-mundo-ciencia-706307

La psicopatía en Chile

Los hechos, las cifras que nos permitirán esbozar más menos donde y porque debemos ser extremadamente selectivos y vigilantes.

Las noticias, desgraciadamente nos traen la información de distintas autoridades formalizadas y/o condenadas por:

Fraude al fisco;

Delitos sexuales;

Falsificación de instrumento público;

Lavado de activos, otros.

En ellos el delito es más grave por la investidura del cargo y por lo que simbólicamente representan en nuestra sociedad.

Esta es la razón por la cual, aplicaré los porcentajes aceptados mundialmente que afectarían a la población en tanto y en cuanto a los psicópatas:

En Chile existen o existirían

La Policía de Investigaciones (PDI)

Cuenta con aproximadamente 13.000 funcionarios, por lo tanto, existe la posibilidad concreta de que 650 de ellos tengan elementos psicopáticos o sean psicópatas.

Carabineros

Aproximadamente 60.000 efectivos por lo tanto existen la posibilidad concreta de que 3000 de ellos tengan elementos psicopáticos o sean psicópatas;

Militares

El número total de en servicio activo es de aproximadamente 80.000, según datos de 2025.

Esta cifra incluye miembros del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

Por lo tanto, existe la posibilidad concreta de que 4000 de ellos tengan elementos psicopáticos o sean psicópatas

Políticos

Poder legislativo

205 político s electos entre Senadores y Diputados forman parte del Congreso N.

s electos entre Senadores y Diputados forman parte del Congreso N. 50 senadores . Por lo tanto, existe la posibilidad concreta de que 2.5 de ellos tengan elementos psicopáticos o sean psicópatas;

. Por lo tanto, existe la posibilidad concreta de que 155 diputados . Por lo tanto, existe la posibilidad concreta de que 7.5 de ellos tengan elementos psicopáticos o sean psicópatas;

. Por lo tanto, existe la posibilidad concreta de que Por lo tanto, sumados ambos, existe la posibilidad concreta de que 10.00 de ellos tengan elementos psicopáticos o sean psicópatas;

Datos del presente

Son al menos seis los diputados que se encuentran siendo investigados por la Fiscalía, ante una multiplicidad de delitos, entre ellos fraude al fisco, cohecho y abuso sexual.

Poder Ejecutivo:

20 ministros y aproximadamente 60 Subsecretarios ;

y aproximadamente ; Por lo tanto, existe la posibilidad concreta de que 4 de ellos tengan elementos psicopáticos o sean psicópatas.

Gobiernos Regionales:

16 gobernadores regionales;

regionales; Por lo tanto, existe la posibilidad concreta de que 0.8 de ellos tengan elementos psicopáticos o sean psicópatas.

Municipios:

Alcaldes

345 alcaldes en ejercicio

Por lo tanto, existe la posibilidad concreta de que 17.25 de ellos tengan elementos psicopáticos o sean psicópatas;

Al menos 32 alcaldes han sido formalizados por corrupción hasta agosto de 2023. Sin embargo, en los últimos cinco años, 13 ediles han sido acusados por delitos sexuales -ni hablar de aquellos imputados por fraude al fisco:

https://secretariadegenero.pjud.cl/images/stignd/recursos/infografias/acososexual/Informe_registro_acoso.pdf

Concejales

2256 concejales en todo Chile;

Por lo tanto, existe la posibilidad concreta de que 112.8 de ellos tengan elementos psicopáticos o sean psicópatas

Partidos políticos

Es importante destacar que, además de estos cargos electos o nombrados, existen líderes de partidos políticos, dirigentes de movimientos sociales, y otras figuras relevantes dentro del ámbito político chileno, lo que dificulta determinar una cifra exacta, pero existen:

550.000 integrantes de los distintos partidos políticos;

integrantes de los distintos partidos políticos; Por lo tanto, existe la posibilidad concreta de que 27.500 de ellos tengan elementos psicopáticos o sean psicópatas

Gendarmería

20.000 funcionarios aproximadamente;

funcionarios aproximadamente; Por lo tanto, existe la posibilidad concreta de qué 1000 de ellos tengan elementos psicopáticos o sean psicópatas

Profesores

266.702 docentes en el sistema educacional;

en el sistema educacional; Por lo tanto, existe la posibilidad concreta de qué 13.335 de ellos tengan elementos psicopáticos o sean psicópatas

Abogados

60.000 abogados ejerciendo la profesión;

abogados ejerciendo la profesión; Por lo tanto, existe la posibilidad concreta de que 3000 de ellos tengan elementos psicopáticos o sean psicópatas.

Empresarios

En Chile, la cantidad de empresas se estima en alrededor de 1.5 millones, siendo la gran mayoría micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes).

Las MiPymes representan más del 98% del total, por lo que existirían 1.470000 microempresarios;

Por lo tanto, existe la posibilidad concreta de que 73 . 500 de ellos tengan elementos psicopáticos o sean psicópatas.

. Mientras que las grandes empresas son aproximadamente el 1.2% del total, pero generan una gran parte de las ventas totales, por lo que existirían 18.000 grandes empresarios.

Por lo tanto, existe la posibilidad concreta de que 900 de ellos tengan elementos psicopáticos o sean psicópatas.

Quiero resaltar que ellos podrían hacer más daño siendo menor su cantidad por el acceso que tienen al poder y el dinero

El clero

Sacerdotes

2415 sacerdotes 1182 de ellos diocesanos y 1233 religiosos

sacerdotes 1182 de ellos diocesanos y 1233 religiosos Por lo tanto, existe la posibilidad concreta de que 120.75 de ellos tengan elementos psicopáticos o sean psicópatas.

Obispos

50 obispos en total

Por lo tanto, existe la posibilidad concreta de que 2,5 de ellos tengan elementos psicopáticos o sean psicópatas.

Diáconos

1029 en total

Por lo tanto, existe la posibilidad concreta de que 51,45 de ellos tengan elementos psicopáticos o sean psicópatas.

Misioneros Laicos

1552 en total

Por lo tanto, existe la posibilidad concreta de que 77,06 de ellos tengan elementos psicopáticos o sean psicópatas.

Catequistas

46282 en total

Por lo tanto, existe la posibilidad concreta de que 2314 de ellos tengan elementos psicopáticos o sean psicópatas.

Religiosas

4303 en el país;

Por lo tanto, existe la posibilidad concreta de que 41,74 de ellas tengan elementos psicopáticos o sean psicópatas.

El porcentaje para calcular es de 0,97% del total ya que es la relación de psicopatía en las mujeres.

La pedofilia en la Iglesia

El Papa admite que hay un 2% de sacerdotes pedófilos

El Papa Francisco reconoce que, según datos fiables que le han proporcionado sus colaboradores, el porcentaje de pedófilos en el seno de la Iglesia es del 2%;

“Lo considero gravísimo”, declaró Jorge Mario Bergoglio QEPD., en una conversación con Eugenio Scalfari, el fundador del diario La Repubblica:

“Porque son sacerdotes e incluso obispos y cardenales; y otros, todavía más numerosos, saben, pero callan”.

Sacerdotes en el mundo

407.730 sacerdotes en todo el mundo;

Por lo tanto, existe la posibilidad concreta de que 8155 de ellos sean pedófilos según cifras del Papa Francisco;

Pero si aplicamos cifras estimadas mundiales las cifras se disparan a 20.386 pedófilos en la Iglesia Católica;

Por lo tanto, existe la posibilidad concreta de qué 20.386 sacerdotes en el mundo tengan elementos psicopáticos o sean psicópatas.

Si bien es cierto, no es parte de esta columna política el tema de la Pedofilia, no puedo dejar de mencionarlo, así como he mencionado a los políticos investigados, formalizados y/o condenados por abusos sexuales.

Por tal razón les dejo el siguiente artículo de:

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/08/140731_mitos_medicos_realmente_pedofilos_finde_dv

¿Realmente cuántos hombres son pedófilos?

Autor, Wesley Stephenson

En un artículo que causó revuelo en el Vaticano recientemente, el diario La Reppublica citó al Papa diciendo que alrededor del 2% de los curas católicos son pedófilos. ¿De dónde pudo haber salido esa cifra? ¿Refleja lo que ocurre en la población general?

Apenas uno empieza a pensar en eso se da cuenta de que no va a ser fácil encontrar la respuesta. Los pedófilos no son fáciles de identificar.

«Debido a que la pedofilia es tan hermética y tan poca gente está dispuesta a admitirla, no hay un método significativo de conseguir un estimado fiable», señala James Cantor, psicólogo y científico de comportamiento sexual de la Universidad de Toronto .

. «Tampoco hay un método ético de conectar a 200 hombres a detectores, mostrarles imágenes de adultos y niños y ver cuántos responden más a los niños», le dice a la BBC.

Intentando calcular

Los cálculos no son muy confiables por la dificultad para investigar el tema.

Una persona que intentó hacer un estimado es Michael Seto, un psicólogo clínico y forense del grupo Royal Ottawa Healthcare.

En 2008 escribió un libro en el que calculó que la prevalencia de la pedofilia en la población general era 5%.

La cifra se basa en unas encuestas hechas en Alemania, Noruega y Finlandia en las que les preguntaron a hombres si alguna vez habían tenido pensamientos o fantasías sexuales sobre niños o habían participado en alguna actividad sexual con menores.

No obstante, Seto subraya que ese 5% es el techo del estimado, y que lo que revelaban los estudios era limitado.

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/08/140731_mitos_medicos_realmente_pedofilos_finde_dv

En Chile existirían de acuerdo con los porcentajes mundiales 95.000 pedófilos

¿Dónde están?

¿En qué instituciones se encuentran?

Estados Unidos.

Un informe de la BBC de 2004 declara que en los Estados Unidos:

El 4 % de su clero católico ha estado implicado en prácticas sexuales con menores, unos 4000 sacerdotes durante los últimos 50 años [24]​ aunque solo entre el 5 y el 10 % de las víctimas denuncia el caso, según Barbara Blaine, quien preside la Red de sobrevivientes de abusados por sacerdotes (SNAP) de los EE. UU.

Comentario breve

Lo que le haces a un niño me lo haces a mí.

Lo que encuentro terrible de todo esto, es que quienes dicen:

Representar al Señor;

Cuidar a sus ovejas;

puedan cometer tales pervertidos actos que para mí está vinculado a la psicopatía ya que el pedófilo tiene cero empatías con el sufrimiento del niño abusado

La frase:

«Lo que le haces a un niño me lo haces a mí» proviene de las enseñanzas de Jesús y se encuentra en la Biblia, principalmente en Mateo 25:40 y Lucas 9:48.

La frase significa que tratar a los más pequeños y vulnerables con bondad y compasión es equivalente a tratar a Cristo mismo con bondad.

En Mateo 25:40: Jesús dice:

«En verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aun a los más pequeños, a mí lo hicisteis».

Esto enfatiza que las acciones hacia los necesitados, incluyendo los niños, son consideradas acciones dirigidas hacia él mismo.

En las cárceles

En prisión los porcentajes de psicópatas aumentan ya que entre el 15% el 25% de los reclusos presentan estas características.

Número total de presos en Chile:

63.152 a mediados de 2025, según la Red Acción Carcelaria;

a mediados de 2025, según la Red Acción Carcelaria; Por lo tanto, existe la posibilidad concreta de que 15.788 de ellos tengan elementos psicopáticos o sean psicópatas;

Aquí he aplicado el máximo que se supone integra la población penal y psicopatía, es decir 25%.

Por la misma razón, en los fundamentos de que existen delincuentes por la mala distribución de la riqueza, por la pobreza, es un craso y gravísimo error conceptual, el psicópata no olvidemos, posee:

Algunos rasgos esenciales de la psicopatía:

Ausencia total de sentimientos;

Sin remordimientos ni sentimientos de culpa;

Egocentrismo;

Narcisismo;

Impulsividad;

Falta de inhibiciones comportamentales;

Necesidad de poder;

Control;

Falta de Empatía;

Lo verdadero

No olvidar

Alrededor del 70% u 80% de los problemas del mundo están causados por el 1% al 5% de la población;

Es decir, por ese % de psicópatas que dejamos prosperar en la sociedad humana;

Ya sea a nivel:

Económico

Sexual

Social … siempre hay un psicópata detrás.

… Por lo tanto, si queremos mejorar el mundo, debemos “eliminar” de la sociedad humana a los psicópatas que tanto daño nos hacen.

No olvidemos que la psicopatía es heredable.

Población penal:

Por último, algo sumamente preocupante es que está ha crecido un 39% desde 2020, de acuerdo con Gendarmería, lo que es un reflejo real de como en todos los ámbitos de nuestra sociedad, los delitos han prosperado.

Análisis tema 2

Gramsci y la política chilena

“Tomen la educación y la cultura, y el resto se dará́ por añadidura” Gramsci.

Cuando hice mi Postgrado y Maestría en Comunicación Social en Arcis, mi tesis versó sobre: “La Función de los Intelectuales a partir de Gramsci y Jean Paul Sartre”

Entre las cosas más llamativas que encontré, fue descubrir que la izquierda chilena es eminentemente gramsciana;

Que Gramsci fue un gran intelectual, que plasmó grandes análisis y aportes a la concepción del mundo desde la perspectiva marxista.

Para vuestra reflexión y mejor comprensión de lo que quiero significar y que representa lo que viene sobreviniendo en nuestro país en las últimas décadas en forma progresiva, -sobre todo- con nuestra juventud, es necesario analizar y llamar la atención respecto a:

Proyectar algunas de sus frases y planteamientos estratégicos por su capacidad de generar;

Construir una narrativa, una realidad en las mentes de nuestra juventud y todo aquel que sea permeable a un trabajo de ideologización dirigida, implícita o explícita, consciente o inconsciente.

La hegemonía gramsciana

Esta es una de las columnas que más me ha “complicado” escribir. ¿Las razones?

¿Cómo explicar lo que muchos no quieren ver ni entender?

¿Cómo develar que esto es una orquestación internacional de un grupo político- ideológico que quiere imponer su hegemonía con una planificación casi maquiavélica?

Todo quedó de manifiesto con la famosa plurinacionalidad que es algo inexistente en Chile, pero que, sin embargo, fue copiada íntegramente de otros países delatándose sus “autores”;

¿Cómo darle un baño anti-odio a una parte de nuestra juventud que ha sido manipulada con y contra objetivos bien definidos;

Que precisamente estos son los que nos aseguran la posibilidad cierta de una estabilidad y resguardo del bien común;

¿Cómo hacer ver que todo está planificado?

Incluso si retrocedemos en el tiempo y analizamos la elección de constituyentes, todo estaba fríamente calculado y planificado

El discurso construye “realidad” y al igual que Maduro en forma maquiavélica construyen una falsa narrativa-realidad para la “masa”, para engañarla y seducirla.

Platón dijo:

“No son los ojos los que ven, sino lo que nosotros vemos por medio de los ojos”.

Él utiliza una alegoría, El mito de la caverna, para explicar la relación del mundo físico con el mundo de las ideas, veamos:

La alegoría de la caverna de Platón describe a prisioneros encadenados que solo ven sombras proyectadas en una pared, creyendo que es la única realidad.

Cuando un prisionero es liberado, se da cuenta de que hay un mundo exterior de objetos reales y el sol, que representa el mundo de las ideas y el conocimiento verdadero.

Este prisionero intenta regresar para educar a los demás, pero estos se resisten, lo que simboliza el arduo camino del conocimiento y la resistencia de las personas a cuestionar sus creencias.

Espero poder moverles a cuestionarse con estos elementos de análisis y ayudarles a desarrollar un espíritu más crítico.

¿Razones para todo?

El poder da riqueza, supremacía.

Quién es Gramsci

Fue uno de los fundadores del Partido Comunista de Italia, creado en 1921, y después secretario y una de sus figuras de primer plano.

Fue encarcelado en Turín bajo el régimen fascista de Benito Mussolini en 1926 y allí escribió “Los Cuadernos de la cárcel (Quaderni del carcere);

Es considerado como uno de los más destacados teóricos del marxismo por sus aportes teóricos en conceptos como:

Hegemonía cultural

Este concepto es de vital importancia ya que:

Persigue la dominación de una clase social que mantiene su poder no solo por la fuerza, sino al moldear las creencias, valores y normas de toda la sociedad, es decir;

Realizar por los medios que sean, “hacer un lavado de cerebro” que los lleve a todos a pensar como quiere el partido comunista.

Como iré demostrando en esta propuesta ideológica, esta clase dominante difunde su visión del mundo a través de instituciones como la escuela y los medios de comunicación;

Haciendo que sus ideas sean aceptadas como el sentido común, lo natural y lo inevitable, en lugar de ser reconocidas como una construcción social.

Gramsci argumentó que el cambio social requiere una «guerra de posiciones» para desafiar esta hegemonía cultural y construir una nueva hegemonía basada en el consenso de las clases subalternas.

Bloque hegemónico :

Este concepto es:

Una unión de las fuerzas sociales y de clase que crea un bloque histórico para ejercer la hegemonía sobre la sociedad.

Gramsci define el bloque histórico como la relación orgánica entre la estructura económica y la superestructura, asegurada por la hegemonía de una clase dominante.

La hegemonía se basa en el consentimiento de las clases subordinadas, logrado a través de la ideología y la sociedad civil, y no solo en la coerción del Estado.

Componentes claves para mayor comprensión:

Bloque histórico:

Es una combinación de la base económica (estructura);

La superestructura (instituciones, ideología, cultura) que se unen de forma inseparable. Esta unión constituye la base de la dominación de una clase.

Hegemonía:

Es el poder de una clase dominante para obtener el consentimiento de las clases subordinadas, haciéndolos aceptar su visión del mundo como sentido común.

Sociedad civil:

Este es el ámbito donde se construye y se mantiene la hegemonía.

Incluye instituciones como:

La educación;

La iglesia y;

Los medios de comunicación;

Que actúan como instrumentos ideológicos para difundir los valores y el sentido común de la clase dominante.

Esto es lo que ha estado ocurriendo “bajo las narices” de los ““pseudos intelectuales de la derecha narcisista chilena”

Coerción:

Quién no entiende este peligro, (no entiende o no quiere), es la repetición en Chile de lo que ocurre en países como Cuba, Venezuela y todos donde es aplicable lo descrito:

Es la fuerza que usa el Estado (sociedad política) para mantener el orden cuando el consentimiento es insuficiente, esto es grave gravísimo.

El Estado ejerce tanto coerción como persuasión a través de sus aparatos represivos como la policía y los tribunales. ¿Se comprende la gravedad de esto? ¿Lo que subyace?

¿Se comprende que siempre apunta finalmente a un Estado Totalitario, todopoderoso?

El camino que nos hace transitar Gramsci

Frases literales de Gramsci que se aplican en la búsqueda del poder hegemónico por la izquierda en el mundo y en Chile. Esto les permitirá entender lo que ha sido y es el trabajo sistemático del partido comunista en Chile:

“La conquista del poder cultural es previa a la del poder político;

Esto se logra mediante la acción concertada de los intelectuales llamados orgánicos infiltrados en todos los medios de comunicación, expresión y universitarios”.

Para poder llegar a obtener el control político de un país, deberemos antes haber obtenido el control de los medios de comunicación.

Tomen la educación y la cultura, y el resto se dará́ por añadidura.

La educación y la cultura son aspectos totalmente fundamentales dentro de cualquier sociedad. Estos dos aspectos crean dos de sus pilares de sustentación más firmes.

La autoridad del partido comunista, o del partido que lidera el proceso, será omnipresente e invisible como un decreto divino. La mayoría obedecerá sin saber que obedecen.

Los diarios son dispositivos ideológicos cuya función es transformar una verdad de clase en un sentido común, asimilada por las otras clases como verdad colectiva, es decir, tiene un papel cultural de propagar la ideología. Implica ética, pero la ética tampoco es inocente: es ética de clase.

El mensaje explícito es que, mediante el uso de los medios de comunicación, el “tomarse la educación y la cultura” le permite a la izquierda conseguir que la gente piense lo que ellos desean y de allí en adelante manipular la masa.

En su análisis teórico para fundamentar el camino a recorrer, Gramsci postulaba que había que usar el “modelo” de la iglesia católica al señalar que:

El “partido político” más exitoso de la historia es la iglesia católica, al apoderarse del sentido común de la gente, mediante los conceptos del:

Pecado;

El paraíso;

La vida junto a Dios después de la muerte y con ello;

Logrando una hegemonía y un poder increíble.

Por lo tanto, ese era el camino, la revolución con las armas es necesaria para Gramsci, pero afirmaba:

Si no tienen el sentido común de la gente ganado;

Si no has logrado plasmar en su cerebro tu ideología y visión de mundo, no has conseguido mucho.

Conquistar la educación

¿Ustedes creen que es casual que la izquierda haya luchado por dirigir el Ministerio de Educación durante todos los períodos de la concertación?

¿Tan ilusos ha sido la derecha y sus “intelectuales” ?;

¿Tan incompetentes?;

Ignaros;

Indoctos, ¿al creer que esto no traería consecuencias?

¿Nunca leyeron, escucharon, evacuaron informes de una frase de Gramsci que lo representa todo?:

“Tomen la educación y la cultura, y el resto se dará́ por añadidura” Gramsci.

¿Todavía no entienden que ahí se ha gestado la “revolución silenciosa” ?;

Ha sido el verdadero “Caballo de Troya” de la izquierda.

Precisamente es algo que denuncié y traté de hacer reflexionar desde hace años (1986) en mis comentarios en Radio y en mis columnas

Consecuencias reales, demostrables

Conversando con padres de estrato ABC1, con hijos en colegios “católicos” privados me dicen que:

No pueden conversar con sus hijos de política;

En sus palabras, -la de los padres- mis hijos están absolutamente ideologizados, cerrados;

Es como si les hubieran hecho “lavado cerebral”.

No puedo hablar de los militares o de las fuerzas armadas en general, ya que;

Inmediatamente los descalifican y adjetivan a estos de asesinos y violadores;

Cuando pasó a explicarles todo lo que he demostrado en este análisis :

Que existe un sector de nuestra sociedad que persigue estos objetivos;

Que por años han mantenido una estrategia gramsciana, entran a comprender lo que sucede.

Tal suceso explicaba el alto porcentaje la votación que obtuvo Boric en los estratos ABC1

El abandono ideológico y amoroso con nuestros hijos

El materialismo excesivo podría fatalmente permitir al partido comunista desde las sombras y la semi-sombra, lograr sus propósitos.

Lenin escribió:

«Cuando llegue el momento de colgar a los capitalistas, competirán entre sí por el contrato de cuerda».

Cuando llegue el momento de colgar a los capitalistas, nos venderán la cuerda .

. El último capitalista que colguemos será el que nos vendió la cuerda.

Si bien sería una exageración decir que es profético, quiero resaltar su afirmación como una metáfora de lo que nos está sucediendo, los hijos de hoy, un gran porcentaje tiene padres nominales.

El odio

El mensaje del odio que ha calado fuertemente en el inconsciente colectivo en nuestra juventud, por ejemplo, en video publicado en YouTube https://youtu.be/lX8OAlbNM3Y se ve a dos manifestantes, uno con palabras y el otro con su gestualidad, encarando a un joven soldado, de la misma edad que él, sobre hechos que ocurrieron cuando ninguno nacía.

¿Qué podría contestar este soldado ante tal agresión, donde lo inculpan de hechos desconocidos para él?;

Pero el odio arrastra a todos, involucra a todos;

Eso es manejo político, es demonizar a todos por todo.

Lo que es digno de estudio, es que los propios hijos de mucha gente de derecha, está demonizando a la derecha, es decir, a sus propios padres.

“Empecemos por el final”:

Ha sido latamente dicho por diversos actores, una de las “ofertas” de Boric y Cia., fue:

Austeridad;

Moralidad a toda prueba;

Jamás usar el nepotismo para recompensar a amigos y familiares;

Creo imprescindible detenerme en este punto y definir, especialmente para Boric ya que parece que el concepto nepotismo lo escucho por ahí pero no conoce su significado

Nepotismo:

Acto de favoritismo hacia familiares o amigos cercanos para darles empleos, ascensos u otros beneficios, sin considerar sus méritos y capacidades.

Esta práctica, que puede ocurrir en el sector público y privado, viola principios de igualdad y meritocracia, genera desconfianza y puede ser un indicio de corrupción.

Origen del término

El término proviene del latín nepos (sobrino, nieto) y se popularizó por la práctica de los papas en la Edad Media y el Renacimiento de nombrar a sus parientes, especialmente sobrinos, como cardenales.

¿Cómo funciona?

Uso del poder:

Una persona en una posición de autoridad usa su cargo para designar a sus familiares o amigos, directa o indirectamente.

Contratación o nombramiento:

Se contrata a personas sin que se evalúe su idoneidad, sino basándose en sus vínculos personales.

Otros favores:

Se incluyen ascensos, asignación de proyectos, o beneficios económicos o profesionales que no son ganados por méritos.

Consecuencias

Desmotivación y resentimiento :

Los empleados que ven a sus colegas ser favorecidos sin mérito pueden sentir frustración y baja moral.

Menor productividad y rendimiento:

La falta de motivación y la percepción de injusticia pueden afectar negativamente el desempeño general de una organización.

Inhibición de la diversidad:

Al contratar a través de redes personales, se limita la variedad de orígenes, perspectivas e ideas en la organización.

Cultura de corrupción:

Puede propiciar la creación de redes de tráfico de influencias y otros delitos, como el blanqueo de capitales o la evasión fiscal.

Incumplimiento de normativas:

Viola leyes y normativas que promueven la igualdad de oportunidades y la transparencia.

Colofón del Nepotismo

Hemos tenido un gobierno con un nepotismo inaceptable;

Y lo más grave, mentiroso, Boric dijo que no lo iba a hacer, rasgó vestiduras, atacó a todos y se auto santificaron.

Señores, que la cordura y la sensatez llegue a nosotros:

Todo lo que les he mostrado ¿Acaso no representa el país que somos hoy?

¿Recuerdan el mensaje con el que nos han bombardeado y todo lo que subyace?

Les recuerdo:

Refundar el país;

La bandera chilena nos divide;

El himno nacional no nos representa;

Vamos a ser varios países en uno;

Con sistemas jurídicos, penales, civiles diferentes;

¿De verdad queremos abortar sobre nosotros mismos?

El Poder de la Palabra

Esto pasará en segunda vuelta

Nuevamente nos enfrentaremos con amenazas veladas:

“Un nuevo octubre” si sale Kast;

La demonización del candidato y la derecha;

La lucha de clases;

“Ley” de la comunicación

El discurso y su narrativa construye realidad;

El lenguaje construye realidad;

La palabra dicha construye realidad en nuestro cerebro ;

; La sugestión construye realidad,

Por eso lo único perceptible es que, en realidad, lo que hacen o pretenden hacer con usted que me está leyendo, usando cualesquiera de los enunciados, es:

Quieren que forjes en tu mente y asimiles un discurso en beneficio de sus fines, transformándote en un “tonto útil ” y;

” y; Pierdas la capacidad de objetivar la realidad.

Analicemos el discurso presente en Chile:

Los militares son demonios asesinos;

La derecha es el demonio;

El extremista de izquierda tiene derechos, mata quema por razones validadas en el discurso de políticos;

Los que tienen riqueza son malos, son el diablo en persona;

La izquierda es la solución a sus problemas de pobreza etc….

El daño a terceros es algo insustancial.

La permisividad hacia el extremismo es una nota alarmante del discurso de la izquierda en que, queda claro una vez más, que necesita a esos grupos paramilitares para mantener poder sobre el poder…

Me adelanto y advierto que

Todo este discurso y narrativa que he relatado en los puntos anteriores los veremos con saña en la segunda vuelta;

¿Qué dijo Solzhenitsyn sobre el comunismo?

El comunismo es un intento tan burdo de explicar la sociedad y el individuo como si un cirujano fuera a realizar sus delicadas operaciones con un hacha de carnicero.

Otra de Alexander Solzhenitsyn sobre el comunismo:

“Sabemos que nos mienten;

Ellos saben que mienten;

Ellos saben que sabemos que nos mienten;

Sabemos que ellos saben que sabemos que nos mienten;

Y, sin embargo, siguen mintiendo.

La oferta

Educación, salud gratis

Esta gran oferta la podemos representar en la fábula del burro y la zanahoria.

Esta metáfora nos enseña que los objetivos inalcanzables pueden ser una poderosa herramienta de:

Motivación si es me dejo embaucar;

De manipulación de las aspiraciones;

De los vacíos de nuestras aspiraciones;

De creer una y otra vez en estas “falsas y tramposas” seducciones a pesar de no conseguir nunca la meta final;

Lo valedero es:

La meta final verdadera debe ser una sociedad que tenga como finalidad la felicidad de todos sus integrantes;

Al igual que nuestras relaciones afectivas;

La sanidad de una relación, de una sociedad se debe medir por la felicidad de sus integrantes Víctor Sforzini 1995.

La trampa

Te dicen que ese es el paraíso, y sin más te cuentan que:

En ciertos países existe tal igualdad que todas esas necesidades básicas están cubiertas por el Estado;

Lo que debes saber

Si tu salud, educación y alimentación dependen del Estado omnipotente, me aseguro el control y el poder sobre ti y cada ciudadano;

Pero cuidado, no puedes rebelarte so pena de perderlo todo;

El comienzo

Al igual que el amante psicópata que se te acerca con el fin de aprovecharse, explotarte, al comienzo te abre la puerta del auto, te corre la silla en el comedor y con ello:

Conquista la psicología del “agradecido (a)”;

Me hace sentir que:

No se muerde la mano de quién te da de comer;

Me debo a quien “me quiere tan bien”

Pero pasado el tiempo aparece el verdadero ser que estaba enmascarado;

Te invito a la lectura de: https://eldiariodesantiago.cl/2024/11/28/el-arcaismo-marxista-en-venezuela-la-nomenklatura-aun-vive/

¿Qué sucede entonces?

No puedes opinar, yo no podría escribir esta columna ni menos publicarla puesto que, si:

Te sublevas, eres tratado como un perro mal agradecido;

Pierden tú y familia todos los beneficios.

Te tienes que “arrancar” de tu país. Cuba, Venezuela están ahí de ejemplo

Todas las muertes de quienes buscando la libertad:

Murieron ahogados en el mar; (cubanos)

Asesinados a balazos; (alemanes)

Lo han dejado todo (venezolanos, en un hecho inédito por la cantidad de millones que salieron desesperados de su país)

¿No nos sirve de ejemplo, ver cómo comenzó todo y adonde llega?

Estimados lectores:

¿No entienden que, al concentrar todo el poder en el Estado , verbigracia, que tu salud, educación, alimentación provenga de esa única fuente, les torna a ti y familia tremendamente dependiente del comportamiento ante y frente el tipo de poder hegemónico existente?

, ¿Qué creen que le sucede a un cubano, un venezolano que confronta al poder?

La respuesta

Cárcel;

Ser declarados terroristas;

Locos;

Ser parias en otros países;

Que sus hijos sean apátridas.

¿De verdad somos tan ilusos para creer que papá Estado es un buen y justo padre?

Acaso ¿no sabés como vive luego esa clase dominante y tú vives de miseria?

¿Cómo es la realidad en la que viven los ciudadanos de esos países?

Explotados e ignorados.

https://eldiariodesantiago.cl/2024/11/28/el-arcaismo-marxista-en-venezuela-la-nomenklatura-aun-vive/

¿Por qué creemos entonces en los cantos de sirena?

Básicamente porque no hay nada más deprimente que vivir con “expectativas frustradas”, ese es el campo de acción para quien como estrategia las usa para manipularte ofreciendo un paraíso inexistente.

Les voy a contar una historia de mi autoría

Un hombre tiene la oportunidad de elegir si prefiere el cielo o el infierno y para ello puede visitar ambos antes de tomar la decisión final:

Cuando visita el cielo, ve a todos en una vida contemplativa, en paz, algunos rezando, meditando en introspección profunda. Que aburrido se dice, voy a ver que me ofrece el infierno;

Al llegar al infierno se encuentra con una fiesta, juerga, sexo, etc., y se dice;

Sí esto es el infierno están todos equivocados, en realidad deberían llamarle el Súper Paraíso y decide quedarse y firma el contrato con el diablo;

Pasados dos minutos todo cambia:

Comienza a ver que todos desaparecen de a poco, tragados por un líquido espeso compuesto de excrementos hirviendo y otros compuestos que no logra identificar;

Sintiéndose engañado le dice a Satanás:

Me mostraste otra cosa para que me quedara, me engañaste;

Satanás le responde:

No, lo que sucede es que llegaste justo a la hora del recreo de cinco minutos que les doy una vez al mes;

No preguntaste nada, y te hiciste una idea equivocada de lo que es infierno.

¿Por qué prosperan a pesar de todo estos sistemas?

La explicación a esto la encontramos en Fromm, quien nos dice:

“El hombre individual y colectivamente tiene la tendencia a soportar mucho más tiempo del necesario, el ser subyugado y explotado por otros hombres, hasta que aparecen los líderes, que comienzan a generar las primeras manifestaciones de inconformismo, de rebelión frente al opresor”.

De muestra un botón en palabras y actos de Stalin

Pasaré a relatarles una anécdota sobre Stalin, que ciertamente nos permitirá comprender como, en base a su personalidad psicopática, estos “líderes” y/o un conglomerado de sujetos convencidos que su ideología salvará al mundo, captan y utilizan su percepción de la psicología humana en su propio beneficio:

Josef Stalin, uno de los mayores genocidas de la historia

Stalin es responsable de la muerte de 25 millones y más de seres humanos ya sea por :

Las hambrunas;

Las purgas y;

El gulag.

Su menosprecio por el “pueblo”

En una de sus reuniones solicitó que le trajeran una gallina, la asió fuerte con una mano y con la otra empezó a despumarla;

La gallina desesperada por el dolor intentó fugarse, pero no pudo.

Luego de quitarle todas las plumas, dijo:

“Ahora observen lo que va a suceder”:

Stalin puso a la gallina en el piso y empezó a caminar, al tiempo que le arrojaba granos de trigo;

La gallina, adolorida y sangrante, perseguía a Stalin, comiendo mientras éste continuaba tirándole el trigo.

Entonces Stalin mira a sus colaboradores y les dice:

¿” Vieron cómo me perseguía la gallina a pesar del dolor que le cause”?

Así son la mayoría de los pueblos, y las personas, persiguen a los gobernantes y políticos a pesar del dolor que les causen, por el simple hecho de recibir un “regalo” barato, una promesa absurda, o algo de comida para sobrevivir”.

El meretricio del discurso

Paz;

Amor;

Diálogo;

Dios;

Tantas palabras que son rebajadas a su mínima expresión cuando son usadas por dictadores como Maduro y su séquito de mentirosos y/o políticos embaucadores, así como de ideologías que ofrecen lo que jamás cumplirán.

las dependientes del Gobierno tienen que estar a la altura de esto y no colaborar

Volviendo a Gramsci

Estableció la necesidad de la supremacía del partido por sobre las otras ideologías dominantes;

Dictó las pautas y la estrategia a seguir para lograr la tan ansiada Hegemonía;

Priorizó la conquista previa del poder cultural a la del poder político y;

Dijo que esto se logra mediante la acción concertada de los intelectuales llamados orgánicos infiltrados en todos los medios de comunicación, expresión y universitarios”.

Función de los intelectuales según Gramsci

En este punto define el rol que desempeñan los intelectuales de todo tipo respecto de la sociedad y del ejercicio del poder político:

“Su función es psicológica puesto que suministra conductas morales y difunde ideología para la clase dominante “

Los medios con los cuales cuenta el Estado para la “educación” que no es más que la homogenización en torno a cierta ideología de las masas, son los denominados por Gramsci, “elementos objetivos” o instituciones objetivas de los intelectuales y son:

“La lengua;

La cultura;

Los Partidos Políticos;

La Iglesia;

La Universidad;

La Escuela;

La Ciudad;

Las Organizaciones privadas como la Masonería;

La Universidad Popular;

Los Sindicatos de Obreros;

La Ciencia (dirigida al pueblo);

Los Médicos;

Los Hospitales;

El Teatro;

El Libro, etc., Gramsci Antología Pág. 290

Tales elementos objetivos, organizados por la clase fundamental conforman un “frente teórico-ideológico”, del cual van a formar parte no sólo los elementos que se han enumerado, sino que participa también todo aquello que puede influir de alguna manera -ya sea directa o indirectamente- en la formación de una opinión pública favorable a los intereses del Estado:

“Las bibliotecas;

Las escuelas;

Los círculos y clubes de diversa categoría”.

Hasta la arquitectura;

La disposición de las calles;

Y, hasta “los nombres de éstas”.

¿Pueden entender ahora, las razones por la lucha por el cambio de:

Nombre de calles;

¿Retiro o puesta de monumentos etc., es tan importante para este grupo político?

El ¡Vamos a quemarlo todo!

Análisis necesario del ¡Vamos a quemarlo todo!

La quema de iglesias, y otros en un proyecto de destruir todo

Es inconcebible que:

Quién incitó al odio;

A quemarlo todo, no haya sufrido las consecuencias legales de su temerario actuar.

No puedo creer ni aceptar tanta impunidad y estos hechos nos siguen indicando el relajamiento que hemos tenido durante las últimas décadas.

El Octubrismo (Terrorismo encubierto)

Las cosas por su nombre:

¿Qué significa, ¡Vamos a quemarlo todo!

Se denomina iconoclasia a la destrucción de símbolos o monumentos con fines políticos o ideológicos, lo cual vivimos en carne propia en las manifestaciones del octubrismo.

Se trata de acciones realizadas por movimientos políticos que buscan un cambio en el gobierno o sistema, que era y es el objetivo de la izquierda chilena que no acepta sus derrotas democráticas;

⁠¿O no han surgido ya voces con amenazas veladas de que si sale Kast se vendría un levantamiento del pueblo?

¿O acaso no buscaba derrocar a Piñera?

¿Existe alguna diferencia entre iconoclasia y vandalismo?

Para aclarar conceptos de los hechos e intenciones que subyacen en los movimientos que han causado destrucción y muerte a lo largo de nuestro país, que deben ser considerados por cada uno de ustedes al momento de elegir nuestras nuevas autoridades, quiero llamar vuestra atención en estos temas:

Aquellos que la desidia e ignorancia de nuestro entorno han mantenido en el más absoluto ostracismo.

La iconoclasia, como ya señalé, es:

La destrucción del arte de una cultura;

De símbolos;

De todo aquello que, para el delincuente subversivo, el terrorista, representa lo que él llamaría “la hegemonía dominante”;

Con la evidente intención o motivo de destruir todo lo que sea representativo de lo político, religioso o social que odia.

El vandalismo

El vandalismo, que también destruye, no conlleva ningún tipo de motivación, más bien representa la falta de cultura e ignorancia por parte de los que perpetran los actos en comento.

Por lo tanto, no equivoquemos los juicios y denominaciones, en Chile no existió vandalismo, fueron atacados símbolos claros que son odiados por estos terroristas, estos delincuentes políticos.

Incluso los supermercados y tiendas, primeros fueron saqueados y luego quemados porque representan el poder económico de la para ellos “oligarquía odiada”

¿Cómo se le llama entonces a la destrucción de monumentos?

No lo olvidemos, Iconoclasia, y es forjada, como hemos visto anteriormente:

Con la intención deliberada;

Planificada de la destrucción de imágenes, de íconos.

Vamos a quemar todo es una “arenga inoclasta” de la senadora… y todos sin capacidad de asombro

⁠Una «arenga iconoclasta» es un discurso o discurso enérgico que rechaza o ataca los dogmas, símbolos o imágenes establecidos

⁠Este término combina el significado de «arenga» (discurso apasionado) con «iconoclasta» (quien destruye imágenes sagradas).

Por extensión, se usa para describir a cualquiera que aboga por la ruptura de convenciones o tradiciones establecidas, no solo religiosas.

Hay que eliminar todo vestigio del “otro” para:

Imponer en todos los aspectos de una sociedad y una cultura, mi ideología, y pasar a ser el ente hegemónico.

Esto lo vivimos claramente con la llegada de los españoles a nuestra américa:

En México, por ejemplo, construían Iglesias sobre pirámides para borrar y eliminar todo vestigio de la antigua cultura, creencias, etc., para imponer las suyas.

Cuando estuve de conferencista en Puebla, invitado por mi gran amigo, hermano y gran Psiquiatra-psicoanalista Alfonso Rodríguez, tuve la oportunidad de conocer y visitar la Gran Pirámide de Cholula o Tlachihualtépetl la cual es el basamento piramidal más grande del mundo con 450 metros por lado.

Es el sitio arqueológico más grande de una pirámide en el Nuevo Mundo, así como la pirámide más grande que existe en el mundo hoy en día.

La apariencia actual de la gran pirámide es la de un cerro en cuya cima se encuentra una iglesia católica, dedicada a la Virgen de los Remedios, la que fue construida sobre la pirámide para como dije, imponer la hegemonía de una cultura y creencias sobre la otra.

Es decir, todo aquello que, constituyéndose en contenido ético del Estado, destaca de alguna manera la hegemonía política y cultural de los valores espirituales del grupo social dominante sobre toda la sociedad civil.

Gramsci no solo describe la importancia de los intelectuales

Elabora una táctica de los Partidos Políticos hacia los intelectuales, en base a su función e importancia sociales, asegurando entonces que:

“Toda clase que dirija o aspire a dirigir tiene que formar, o apropiarse de una capa de intelectuales, alrededor de una “filosofía históricamente esencial”, para la elaboración de su propia cultura y la divulgación de ésta;

Que sea crítica y supere cualitativamente” … a la históricamente “vieja”, es decir, que la filosofía del filósofo orgánico de dicha clase se convierta “en sentido común”.

Siempre se me dijo que saber, tarde o temprano generaba:

Dolor en el alma;

Que este era el gran sufrimiento de los que nos podríamos convertir en intelectuales;

La verdad es que, “miro” a mis condiscípulos de la Universidad, con quienes cantábamos, bromeábamos, nos queríamos, y me pregunto:

¿De verdad él podría matar a otro por su ideología?

Aquel que ayer fue niño y jugó como lo hicimos todos:

¿Puede matar, mentir manipular por imponer su ideología?

Quiero creer y creo que no.

Viene a mi memoria una frase muy decidora de un profesor del ramo “Epistemología de las Ciencias” quién aseveró:

“Quien no entiende que luchar por las ideas con ideas es válido, pero, si no entiende que las armas siempre son la principal opción, no es marxista”.

La estrategia gramsciana es apoderarse de la “conciencia”, del sentido común de la gente, pero jamás el partido comunista deja de lado la opción de las armas;

Esa es la razón por la cual no quiere a las fuerzas armadas y de Carabineros poderosas;

Otro método es enseñar el odio mediante la lucha de clases;

Si esto no funciona, entonces el acceso al poder mediante las armas o;

Las trampas de la constituyente, generando una constitución afín a sus propósitos como lo ha hecho Venezuela, Bolivia, Cuba, pero siempre con la idea de la toma definitiva del poder y su mantención por las armas.

Corolario

Según Antonio Gramsci:

La función principal de los intelectuales es la organización de la hegemonía de una clase social determinada;

Esto implica la dirección ideológica y cultural de la sociedad para lograr el consenso y la aceptación «voluntaria» del orden social por parte de las clases subalternas, más allá de la coerción física del Estado.

Gramsci hace una distinción fundamental entre dos tipos de intelectuales:

Intelectuales orgánicos:

Surgen de una clase social específica (por ejemplo, la burguesía o el proletariado) y están directamente ligados a ella;

Su función es dar a su clase homogeneidad y conciencia de su propia función, elaborando sus intereses económicos como un conjunto de principios generales y una visión del mundo coherente;

Para Gramsci, la clase obrera necesitaba desarrollar sus propios intelectuales orgánicos para desafiar la hegemonía burguesa y construir una nueva hegemonía socialista.

Intelectuales tradicionales

Son figuras como:

Clérigos;

Filósofos;

Educadores;

Que parecen estar por encima de las clases sociales o ser independientes de ellas, como remanentes de épocas históricas anteriores;

Sin embargo, en la práctica, suelen servir a los intereses de la clase dominante, ayudando a mantener el statu quo.

Puntos clave de su función

Creación de consenso:

Los intelectuales operan en la sociedad civil (escuelas, medios de comunicación, iglesias, etc.) para moldear la opinión pública y naturalizar los intereses de una clase como los intereses de toda la sociedad.

Formación de conciencia revolucionaria (para la clase subalterna):

En el contexto de la lucha de clases, los intelectuales orgánicos del proletariado tienen la obligación de formar la conciencia revolucionaria en la clase obrera, unificando la teoría y la práctica (praxis) para un proyecto transformador.

Dirección moral e intelectual:

Actúan como «funcionarios» que ayudan a dirigir y organizar la sociedad no solo en el ámbito cultural, sino también en el político.

Unificación de teoría y praxis:

La función del intelectual gramsciano es vincular los problemas de la vida social con la teoría, buscando una transformación real de la realidad.

Intelectual inorgánico

La mejor manera de entender este concepto lo puedo explicitar con sos ejemplos:

Es la razón por la cual Jean Paul Sartre fue expulsado del partido Comunista, no se acepta la individualidad por sobre el partido; Para Gramsci yo soy un imbécil ya que, en su concepto el intelectual debe pertenecer a alguna institución y desde allí “operar”. Los intelectuales que somos “lobos esteparios” como el suscrito, que no participa en junta de vecinos, grupos políticos, religiosos et., es como dije, un intelectual inorgánico, es decir, “un imbécil”.

En resumen, aunque «todos los hombres son intelectuales» en el sentido de que todos tienen facultades intelectuales y racionales, no todos desempeñan la función social de intelectuales.

Esta función es crucial para la construcción y mantenimiento del poder hegemónico y es por ello por lo que se han preocupado de “tomarse, apoderarse” de la educación, se requieren “soldados intelectuales” que generen la hegemonía necesaria para tener el poder y control de la sociedad.

¿Pueden ver ahora la gravedad de lo que está pasando?

Para Gramsci la ideología no es una segunda piel, no es un traje que te pones y te sacas (la gran farsa de Jara al respecto) es la piel misma.

Por último

El Estado para Gramsci es :

“Una organización política de la clase fundamental que “administra” los intereses que está controlando;

Civil, política y jurídicamente a las clases y grupos sociales sobre los que se ha establecido el dominio, es decir, ejerciendo una “Hegemonía “en la dirección de la sociedad.

“Hegemonía” es un principio organizador o visión del mundo (o una combinación de visión de mundo similares) difundidas por agencias de control ideológico y de socialización en el área de la vida cotidiana.

es un principio organizador o visión del mundo (o una combinación de visión de mundo similares) difundidas por agencias de control ideológico y de socialización en el área de la vida cotidiana. A medida que esta conciencia prevalece es internalizada por las grandes masas;

Se hace parte del “sentido común”, puesto que, todas las élites gobernantes buscan:

“Perpetuar su poder, riqueza y estatus”;

Para ello tratan necesariamente de popularizar sus propias filosofías, cultura, moralidad, etc., y hacer de ellas algo inconfrontable, parte del orden moral de las cosas.

Bueno, creo que estoy llegando al final de este análisis en lo que respecta a la estrategia gramsciana. Se me vienen a la mente tantas cosas que han sucedido desde que asumió este gobierno.

Las tremendas contradicciones

La ambigüedad de sus posturas, que en realidad no lo son, representan una posición bien clara ante temas preocupantes en una sociedad, sobre todo las vinculadas al terrorismo, “primos hermanos” de la mayoría de este grupo ideológico de nuestra sociedad;

El nepotismo;

La corrupción;

El “saqueo” si puede llamarse así al bolsillo de todos nosotros a las arcas fiscales;

El intento de derrocar un presidente electo democráticamente;

El terrorismo;

El indulto a delincuentes;

La muerte de seres absolutamente inocentes;

Bachelet y terremoto 2010

A propósito de muertes, en el terremoto y posterior maremoto de febrero 2010 fallecieron al menos 521 personas, con 56 personas adicionales reportadas como desaparecidas.

Lo primero que debo afirmar en forma absolutamente taxativa es que:

No cabe duda alguna que si hubiera estado gobernando nuestro país un presidente de derecha habrían caído sobre él las penas del infierno;

Sin embargo, como una muestra más de la falta de respeto a la ley y los derechos legales y humanos de todos en forma transversal, la irresponsabilidad cuasi criminal de Bachelet ante el terremoto 2010 no fue perseguida.

En efecto, lo acaecido podría ser constitutivo del delito “usurpación de funciones” tipo penal que no requiere del perjuicio en las víctimas – en el caso ocurrieron – y, que el para el tipo penal, se requiere del dolo, es decir, que el autor sabe y/o tiene conocimiento de que está ejerciendo funciones para las cuales no tiene competencia, algo que no requiere mayor discusión en el caso.

Y siguiendo con el orden de ideas, lo anterior:

Trae aparejada la responsabilidad del Estado, con las consecuencias pecuniarias que todos debemos asumir.

Así las cosas, han existido fiscales que han protegido a todas estas “figuras” políticas en desmedro de usted amigo lector.

¿El dolor y las pérdidas humanas por este acto donde están en nuestra historia?

El silencio cómplice es la respuesta.

Toda vida humana, excepción para mí de los psicópatas a quienes debería aplicarse la pena de muerte, merece todos los resguardos de una sociedad y la sociedad somos todos.

Aprendamos a pensar, desarrollemos nuestra capacidad analítica, es la única forma en que pensemos en la posibilidad de ser tan manipulados como lo somos ahora por una lista interminable de:

Empresas;

Partidos Políticos;

Otros seres humanos.

Corolario Gramsci

El bien supremo son los derechos de las personas que aportan, no los que destruyen la sociedad, los bienes y violentan a los otros.

Justificar y premiar al delincuente por sus servicios a una ideología es definitivamente monstruoso, moralmente ilegal y perverso. Víctor Sforzini 2020

Análisis tema 3

El poder patológico

El poder “ideologizado” es un veneno que devasta cualquier sociedad . Víctor Sforzini

Al comenzar a escribir esta parte de la columna, incontinenti vienen a mi mente, una serie de interrogantes al respecto:

¿Qué es el poder?

¿Cómo opera el poder?

¿De dónde viene el poder?

¿Cómo lo obtiene una persona, un grupo o una clase social para urdir, validar o imponer a los demás sus intereses y objetivos?

¿Cuáles son sus principales mecanismos?

¿En qué forma el poder comparece en la vida de las personas?

¿Cómo afecta el poder al comportamiento de individuos y grupos?

¿Quiénes y cómo son los ambiciosos del poder?

¿Existe un perfil psicológico?

¿Existe el poder patológico?

¿Qué es el poder?

Cuando deliberamos sobre el poder, lo percibimos como alguien que tiene y ejerce una hegemonía sobre un “otro”.

También podemos decir, que el poder como acción es:

La “capacidad” de influir, delimitar y predeterminar los procederes emocionales de un individuo o un grupo de estos.

En lo que nos atañe el poder en acción puede ser:

Equitativo;

Inmoral;

Enajenado

Ecuánime;

Mentiroso;

Abusador;

Sádico;

Psicopático.

Max Weber definía el poder como:

“La probabilidad de imponer la propia voluntad, dentro de una relación social, aun contra toda resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad”

Para Michel Foucault «el poder es tolerable sólo con la condición de enmascarar una parte importante de sí mismo.»

El poder en acción

Delimita con anticipación los procederes requeridos y, por ende, las acciones posibles.

Influye en el proceder de las personas y grupos de dos maneras:

Inmediata :

Disponiendo un derrotero concreto a la acción;

Mediata:

Modelando el mundo de las personas prefijando los elementos constitutivos de esa misma acción;

Las cuales no son excluyentes, sino inclusivas.

En la praxis, la acción inmediata del poder se articula mediante determinismos mediatos

Motivación

Las motivaciones brindan energía a la conducta. A la sazón, puedo afirmar taxativamente, que, existe un grupo de seres humanos, en las que ellas devienen de su necesidad de lograr la tríada soñada:

Poder, Fama;

Dinero;

Sexo

Según mis observaciones de años trabajando en :

La política como:

Asesor de imagen;

Analista de discurso;

Analista de la narrativa en los mass media, para un candidato a la Presidencia de la República de Chile, junto a mis socios los periodistas Gerardo Ayala y Mariela Espejo;

Como analista de lo coyuntural para políticos;

Comentarista y Analista político;

Mass media:

Como analista, comentarista, columnista para medios de comunicación;

Analista de las elecciones presidenciales de EE. UU.;

En Chile, todo tipo de elecciones políticas.

En el deporte como:

Investigador deportivo;

Columnista de diarios y revistas;

Pionero de técnicas psico-emocionales para mejorar las performances;

Comentarista

Familia como:

Creador y director de la primera Escuela para Padres de la Corporación Arrau;

Creador de la primera Escuela para Padres en radio y televisión;

Caminando junto a la familia en sus aventuras y desventuras, con el plus de trabajar profesionalmente con familias o miembros de ella, en distintos países y culturas tales como la:

Colombiana;

Peruana;

Norteamericana;

Boliviana;

Chilena;

Costarricense;

Inglesa;

Brasileña;

Argentina

Y las colonias más significativas del país

He podido comprender que las falencias que ellas presentan, con una narrativa patológica en sus interacciones, sumado sus mensajes sobre:

El éxito;

El logro;

El poder;

El dinero;

El sexo.

Pueden afectar positiva o negativamente su devenir y quehacer, generando seres:

Con grandes sentimientos de inferioridad, más conocido como “ complejo de inferioridad”;

Con conflictos con las figuras de autoridad;

Distorsionados;

Ambiciosos;

Narcisistas;

Egocéntricos;

Neuróticos;

Ludópatas;

Drogadictos;

Con necesidades patológicas de reivindicación;

Psicópatas;

Quienes, al buscar un lugar en el mundo donde conseguir sus:

Necesarias reivindicaciones;

Un sentido de trascendencia que todos anhelamos;

Buscan en la actividad política un lugar, su lugar;

Otros, no todos los políticos

Sólo los Psicópatas

Para lograr retorcidos propósitos, arriban finalmente a la política “abrazando” la ideología más conveniente.

Si estos perversos personajes están demasiado “ideologizados” serán mucho más perniciosos para la sociedad que integran.

Para quienes se “espantan, indignan y ofenden” ante estas afirmaciones

¿Acaso, permanentemente no nos enteramos de?:

Políticos abusadores en lo económico, sexual y/o del poder;

Que muchos otros, intentan eternizarse en el poder;

Y, que, en el peor de los casos , “se apoderan del poder”.

Así como otros con espíritu de servicio, ayudan a generar un mejor país para todos.

Como ya lo he señalado anteriormente:

Ellos habitarán perversamente en la política.

La adicción por el poder

Síndrome de Hubris o adicción al poder:

El vocablo ‘hubris’ o ‘hybris’ (ὕβρις, hýbris) es un concepto griego que podemos significar como “desproporción, exceso, desmesura”.

Entonces, tenemos un grupo de seres humanos que son adictos al poder, como tantas otras adicciones, y ya que los candidatos la mencionaron (Ludopatía) les dejo en rescate de vuestros hijos, familia, mi columna https://eldiariodesantiago.cl/2023/07/19/victor-sforzini-ludopatia-el-juego-patologico/

El síndrome de Hubris, genera en quien lo padece algunas conductas y comportamientos nocivos.

Sus efectos, conductas, comportamientos y emociones más importantes son:

Un ego superlativo;

Degradación;

Sentimiento de omnipotencia;

Menosprecio por los demás;

Síndrome del tirano;

Conductas del semi-Dios;

Son arrogantes;

Narcisistas;

Paranoides

Aquí quiero detenerme un instante:

Que el poder enferma o exacerba tendencias preexistentes queda claramente en dos figuras emblemáticas como son Maduro en Venezuela y Stalin.

Maduro

Maduro con su afán desmedido de poder y su actuación “inhumana” violando una y otra vez los derechos humanos;

Aparte de sus características psicopáticas, es claro que en este caso además el poder enferma.

De chofer de un medio de transporte a ser el Tirano del país más rico de Sudamérica, está más que claro que un psicópata jamás querrá perder el poder.

Stalin

Stalin, conocido históricamente por “El juicio político”, ejecutando a miles, culpando a externos de sus fracasos ;

; Desarrollando una paranoia que le lleva a asesinar a todos los que estuvieron junto a él al comienzo de la revolución.

El propio Kruschev señaló que “La Gran Purga” había sido una aberración;

Ha sido considerada la campaña de represión más sangrienta de la historia;

Alexander Solzhenitsyn famoso por su libro Archipiélago Gulag estimó en 66,7 millones las víctimas del régimen soviético entre 1917 y 1959.

Este enlace de Stalin https://www.youtube.com/watch?v=rVjY6jXOs2A nos muestra su verdadera personalidad.

Definitivamente, quienes padecen este síndrome son casi todos aquellos que están en situación de poder, tales como :

Gobernantes;

Dictadores;

Políticos;

Miembros de las fuerzas armadas.

Todo aquel que de una u otra manera, está en situación de poder.

Poder patológico y psicopatía

Una vez logrado sus propósitos, a través de:

Mentiras;

Promesas falsas que están fuera de la realidad;

Los políticos psicópatas se sacan la careta, y, empiezan a usufructuar y servirse del poder logrado.

Les dejo el comentario de lectores de la noticia relacionada al enlace subsiguiente que nos muestra la apreciación respecto al poder y sus abusos, en este caso, el de Alejandro Zeballos;

Esto se sabe hace mucho tiempo:

Políticos que quieren torcer la mano a la justicia, anulando conclusiones médicas tanto nacionales como internacionales.

https://www.emol.com/noticias/Nacional/2023/08/19/1104577/familia-condenados-frei-lloraron-sufrimiento.html

Conducta ante opositores

El abuso del poder

El poder perverso

En una conducta inmoral y/o amoral;

Sus opositores deben ser subyugados y vencidos a cualquier precio, actualmente el caso Venezuela-Maduro;

En otros casos, exhibe una proyección persecutoria (paranoide):

Cree que los demás le envidian, en una mezcla de narcisismo y paranoia, lo que torna su conducta muy peligrosa ya que;

“Al enemigo hay que destruirlo antes de que él me destruya a mí”;

Así se explicita, la conducta de todos los “líderes” dictatoriales o, transversalmente, la de cualquier ideología política extrema.

En los sistemas totalitarios de izquierda, de hecho, o entran por:

La violencia, caso Cuba, Venezuela, otros;

Logran ganar dentro de los parámetros de una democracia y, a poco andar, transforman su victoria en una toma del poder absoluto mediante cambios sustanciales en la Constitución, -he aquí el peligro- para luego:

Perseguir;

Declarar a sus opositores “Locos”;

Peligro para la sociedad y condenados por un poder legislativo, judicial dominado por ellos;

Los destierran;

Encierran en Cárceles;

Manicomios;

Castigados ejemplos, enviados a Siberia.

Les Luthiers

Análisis

El humor político, mordaz, irónico, satírico, es genial, nos hace reír, pero al mismo tiempo es una denuncia que nos confronta con una realidad.

Los siguientes enlaces nos llevan a reflexionar sobre el actual y gravísimo-pero no único en el tiempo-: https://youtu.be/MGpUZy7sc-s

Problema de la corrupción política;

Más bien dicho de políticos e incluso partidos políticos corruptos;

Cuyos fines pueden ser:

Conseguir una hegemonía en nuestra sociedad;

Intereses personales egoístas psicopáticos:

Es decir:

Existen los que en forma individual quieren servirse de la política y;

Existen otros que usan la política para lograr dominar una sociedad;

Para ello necesitan apoderarse de los medios que les permita aquello:

Diarios

Escuelas

Universidades

Les dejo enlace https://youtu.be/MGpUZy7sc-s de actos de corrupción, como se gestan, encubren.

Anatomía de la destructividad humana.

Cuando se habla de la patología del poder no puedo dejar de mencionar el exterminio que el hombre hace de “sus enemigos

El nombre que he puesto corresponde a un libro de E. Fromm que les recomiendo leer, Anatomía de la destructividad humana.

Planteó la idea de que el hombre se decanta en su vida entre dos fuerzas

La biofilia:

Es la fuerza que impulsa al ser humano a amar la vida y a crear;

La necrofilia

Surge cuando el hombre se decanta por:

El egoísmo, y conlleva la soberbia;

La avaricia;

La violencia;

El ansia de destruir y;

El odio a la vida.

Es de destacar el magnífico estudio que Fromm hizo, en este libro, acerca de la personalidad de Hitler basándose en esta teoría de la biofilia-necrofilia.

Nuestra historia

La historia del hombre es una llena de violencia constante, en la que la fuerza se usó y usa casi invariablemente para doblegar la voluntad.

Entonces nos preguntamos

¿ Exterminó Talaat Pachá por sí solo millones de armenios?

¿Exterminó Hitler por sí solo a millones de judíos?

¿Exterminó Stalin por sí solo a millones de enemigos políticos?

La respuesta es

Ellos no estaban solos;

Contaban con miles de hombres que mataban por ellos y;

Que lo hacían no solo voluntariamente, sino con placer.

El machismo como forma de poder

Por siglos hemos ejercido un poder y agresión sobre la mujer, en algunas sociedades esta aún persiste en forma incluso cruel.

Al igual que lo anterior, Fromm fue un firme defensor de los derechos de la mujer, por eso se mostró siempre entusiasmado por las obras de Bachofen, así lo expresó:

“La comprensión plena de esta ideología patriarcal exigiría un análisis más detallado.

Baste decir que las mujeres constituyen una clase dominada y explotada por los hombres en todas las sociedades patriarcales;

Como todos los grupos explotadores, los hombres dominantes deben producir ideologías a fin de explicar su dominación como natural, y por lo tanto necesaria y justificada.

Las mujeres, como la mayoría de las clases dominadas, han aceptado la ideología masculina, aunque en privado sustentaban sus propias ideas contrarias.

Parece que la liberación de la mujer comenzó en el siglo XX, y que va acompañada por un debilitamiento del sistema patriarcal en la sociedad industrial, aunque ni siquiera hoy existe en país alguno una igualdad total, de facto, de las mujeres”.

Debemos hacernos esta pregunta

¿Qué es lo que hace que las cosas sean lo que son?

Para Aristóteles, la esencia es lo que hace que las cosas sean lo que son.

Así, la esencia del caballo, por ejemplo, es lo que hace que el caballo sea caballo.

Aquí entremos al discurso, la narrativa del abusador del poder dice:

Es la naturaleza humana… Falso

El reino de los cielos es para los pobres… Falso

Los blancos son superiores a los negros, amarillos …. Falso

Peligro … Peligro

Podemos concluir con Fromm que:

“El hombre ordinario con poder extraordinario es el principal peligro para la humanidad y no el malvado o el sádico”, lo cual se puede concretizar cuando se combinan en él las tres orientaciones que forman el síndrome de decadencia y que “mueve al hombre a destruir por el gusto a la destrucción y a odiar por el gusto de odiar.”

El abuso del poder tratándonos de crédulos y estúpidos

Les dejo esto enlaces que nos hablan más allá de lo que les pueda contar

El ansia de poder

La búsqueda de afecto es uno de los medios frecuentemente aplicados en nuestra cultura para asegurarnos contra la angustia de la separatidad y/o para sobrecompensar sentimientos de inferioridad, que responden a necesidades neuróticas de reivindicación.

Otro procedimiento es la pretensión de:

Poderío;

Fama;

Posesión.

Existe al respecto una disposición normal y una neurótica en nosotros:

Normal

Puede surgir en una persona normal que es consciente su superioridad en algún aspecto, lo que llamamos “líder natural”, y que puede consistir en cualidades físicas, intelectuales, emocionales, madurez, otros.

Por la misma razón, puede estar dirigida a objetivos bien específicos, tales como:

El deporte;

La política;

Alguna profesión;

La ciencia.

Sus motivaciones son sanas y son capaces de generar mediante su actuación grandes cosas para la sociedad humana.

Son forjados en hogares donde el respeto, el amor, la contención, la libertad son hechos y no palabras.

Neurótica

El afán neurótico de poder puede tener su origen en:

El odio;

Complejo de inferioridad (sentimientos de inferioridad)

Son producto de hogares disfuncionales; carentes, con un apego insuficiente.

Existiría una tercera razón expuesta también en esta columna, me refiero a:

Los Psicópatas;

Psicópatas integrados;

Personalidad psicopática

En primer lugar, la herencia juega un papel preponderante;

Sus hogares son disfuncionales, con conflictos serios y con madres frías y/o trabajólicas;

Tienen el ejemplo conductual de un padre -psicópata- que explota sexual y económicamente a su mujer y que por tal razón estructura en sus hijos (o en el que hereda la psicopatía) una ausencia de Súper yo y una introyección carente de valores y respeto por la dignidad de otro.

Para más información y conocimiento te invito a leer mis columnas al respecto:

1.- Maduro el psicópata

https://eldiariodesantiago.cl/2024/11/28/el-arcaismo-marxista-en-venezuela-la-nomenklatura-aun-vive/

2.- El demonio vestido de hombre es un psicópata

https://eldiariodesantiago.cl/2023/06/13/victor-sforzini-el-demonio-vestido-de-hombre-es-un-psicopata/

Entonces

La apetencia normal de poderío nace de la fuerza, de capacidades intrínsecas;

La apetencia del neurótico nace de su debilidad;

La apetencia del psicópata de su deseo de aprovecharse de todo y de todos, sin miramientos, remordimientos y empatía alguna.

El neurótico y su necesidad de poder

Para el neurótico el poder es protección contra sus propios sentimientos de inadecuación e inferioridad;

Así como de sus temores, pensamientos y sentimientos de ser menospreciado y considerado insignificante;

Es decir, aquí opera la sobrecompensación;

El neurótico por tal motivo desea:

Humillar;

Apocar;

Doblegar;

Avasallar y subyugar a todos los que más pueda.

Adopta entonces, actitudes hirientes y rebajantes;

Esta motivación deriva de experiencias negativas en la infancia ya que:

Su autoestima fue menoscabada;

Dañada por humillaciones;

En consecuencia, ansían desquitarse;

En efecto, han sufrido toda una serie de experiencias vejatorias en su infancia:

Ya sea la causa el pertenecer a un grupo minoritario de cualquier índole;

El ser pobre;

El ser rechazado en favor de otros niños ya sean estos:

Hermanos;

Otros familiares;

En su interaccionar con sus pares y adultos;

Maltratos parentales;

Padres neuróticos;

Abusos y castigos corporales;

Por tal razón

Clasifica a los demás como “fuertes” y “débiles”, sintiéndose atraído por los primeros y mirar por encima del hombro al resto.

Tiene la imperiosa necesidad de control y que por lo mismo nada ha de efectuarse sin que él lo haya aprobado y/o iniciado.

Quieren tener siempre la razón;

Se molestan e irritan cuando se les demuestra o confronta cuando no la tienen;

Muestran tal reacción, aunque se trate de pequeñeces debido a su baja autoestima;

Característico del neurótico del poder, es su pretensión y manía de que todo se haga según lo quiere él;

Su baja autoestima y sus conflictivos complejos le tornan como un individuo con muy baja tolerancia a las frustraciones;

Cada una de las situaciones anteriormente descritas le llevan a la irritación y pérdida permanente de su equilibrio emocional.

Puedo entonces afirmar que la impaciencia está en estrecha interacción con este aspecto del afán de poderío.

Incluso toda suerte de obstáculos tales como:

Una forzosa espera;

Incluso esperas del tránsito;

Cambio de planes;

Provoca en él cambios en el humor.

El autoritarismo

El neurótico no ve la espinilla de su nariz, de igual manera en general, jamás se percata de su conducta autoritaria;

Tiene necesidad de impresionar, ser admirado y respetado.

Fantasea desde niño con deslumbrar a los demás con:

Sus cualidades reales o fantaseadas;

Por su belleza;

Inteligencia;

Hazaña o logros;

Es ostentoso con el dinero;

Pretende saber de todo e impresionar con ello;

Necesita que:

Todos sus amigos;

Esposa o pareja;

Marido o pareja;

Empleados si es del caso, le admiren.

Toda su autoestima, autoimagen, está en conexión con el ser aplaudido, reconocido, halagado;

Se “deprime” de inmediato cuando no es objeto de reconocimiento;

Al respecto, me recuerdo cuando en las comidas anuales del Círculo de Periodistas Deportivos, Míster Huifa, con quien siempre me sentaba año a año, se refería acertadamente, anticipando a la llegada tardía de un comentarista y periodista que hoy ya no está con nosotros, por su extrema necesidad de ser recibido con aplausos.

Sus retrasos premeditados obedecían a la necesidad de realizar una entrada triunfal;

Por tales razones

Su extrema hipersensibilidad y temor a la humillación, a la ignominia convierten su vida en un tormento, (también la de sus cercanos);

Para muchos, por todo lo que he dicho lo definirían como narcisista, pero la verdad es que si bien es cierto necesitan exaltar su yo ante al mundo, no lo hace por un excesivo amor por sí mismo;

Es en realidad una necesidad que nace desde lo más profundo de su inconsciente para autoprotegerse de su sentimiento o complejo de inferioridad;

Es una búsqueda frenética por la reivindicación del self.

Ahora bien, y aquí comienza nuestra conexión con la temática en comento: Poder y política es que teorizo que

La conducta de dominación del neurótico no siempre expresa abiertamente los sentimientos y hostilidad que posee;

Al reprimirlas y usar para ello los mecanismos de defensa adecuados, los disfraza bajo tendencias contrarias –formación reactiva-;

Verbigracia elige trabajos o profesiones de ayuda social o que requieran una gran entrega;

Entre ellos… La Política

Entonces, si bien no todos los políticos sufren de una patología del poder, les he mostrado las razones de muchos para estar ahí, habitar en ella no por nosotros, es únicamente por ellos.

Los psicópatas

Hay un capítulo completo al respecto en esta columna, donde podrán apreciar la actuación del psicópata en la política.

https://eldiariodesantiago.cl/2025/11/07/jeanette-jara-ofrecio-congelar-militancia-pc-alguien-le-cree/

Finalmente aprendamos a defendernos

Fenómeno del halo, pérdida de códigos

Su influencia en la política

El efecto halo se trata de un sesgo cognitivo en el que la percepción, opinión que tenemos sobre una persona es influenciada por una serie de rasgos.

Por ejemplo, si una persona es simpática y guapa podemos pensar sin que medie mayor conocimiento de ella, que también será inteligente y buena.

Consiste en inferir:

Destrezas;

Capacidades;

Atributos de una persona basándose sólo en una primera impresión.

Desacertadamente los seres humanos

Somos tremendamente propensos a:

No interpretar la realidad partiendo de análisis racionales;

Basados en razonamientos válidos desde el punto de vista de la lógica.

Entre estos errores uno de los más conocidos es:

El efecto halo, que explica algunos de los aspectos irracionales que hacen que juzguemos de manera más positiva o negativa a una persona;

que explica algunos de los aspectos irracionales que hacen que juzguemos de manera más positiva o negativa a una persona; Un producto o un lugar.

El efecto Halo y los políticos

El efecto halo se hace lo podemos reconocer en vida diaria, por ejemplo, en el modo en el que avizoramos a las personas famosas ya sea:

Artistas;

Actores;

Cantantes;

Deportistas;

Políticos, que es nuestro tema en comento.

¿Cómo explicar, sino que Boric mantenga una aprobación demasiado alta para un gobierno tan lleno de actos que han llevado al desfalco?

El político como producto

Desde la psicología social, las agencias de marketing y publicidad nos manipulan entregándonos una imagen pública de los candidatos como un producto apetecible para nuestro consumo, que en el caso de la política se trata de:

Nuestro voto;

Apoyo incondicional.

Sin embargo, nos guste o no, debemos reconocer que:

Se trata de personas de las que apenas sabemos gran cosa, a fin de cuentas, no frecuentamos ni tenemos trato alguno con ellas directamente.

Esto no evita, verbigracia, que:

Consideremos y valoremos a muchos como líderes de opinión;

O como grandes pensadores cuyas frases célebres aplaudimos y;

En suma, personas cuya opinión sobre temas que no son de su dominio, acostumbramos a valorar;

Verbigracia todo aquello que pulula en la televisión y las redes hoy en día cuya única valoración es la que ellos se dan y que la vaciedad de nuestro mundo actual consume.

Manipulación gramsciana

¿Sabían ustedes que maduro se auto-representa como “Súper Bigote”?

Nicolás Maduro es representado como el superhéroe «Súper Bigote», una caricatura transmitida por la televisión estatal venezolana que lo muestra luchando contra enemigos como Estados Unidos, representado por un personaje similar a Donald Trump, y opositores políticos .

. El personaje surgió de un comentario del propio Maduro, quien al ser comparado con Superman en 2019 afirmó que era «Súper Bigote»



En la máxima expresión del narcisismo, de manipulación, Maduro genera este personaje que en cada capítulo lucha contra algún enemigo, por ejemplo Trump, generando en la gente una idea de que es un elegido de los dioses.



Suena risible, pero, una parte de la población es influenciable, partimos con una base de un 20%.

El uso en marketing y publicidad.

Es indudable, por cierto, que esto es aprovechado en marketing y publicidad, es la base de su sentido de ser y claramente hace años invadió el campo de la política por el dinero que mueve.

El cerebro

El efecto halo nos demuestra que nuestro cerebro está pronto a completar vacíos de información con los pocos datos que recibe con tal de hacer que la incertidumbre desaparezca.

Si juzgamos a alguien que no conocemos por:

La primera impresión que nos ha producido;

No nos hace falta conocer los matices de su personalidad y los claroscuros de su repertorio de habilidades;

Por supuesto que esto encierra graves peligros, ya que como he señalado, los psicópatas son especialistas en disfrazarse cual camaleón de tus y nuestras necesidades individuales y colectivas.

Tenemos que aprender que vale la pena pararnos a pensar que las facetas de la personalidad y del modo de ser de alguien siempre son más extensas que nuestra predisposición para recoger y analizar toda la información relevante que nos está llegando continuamente desde el interesado o desde nuestro cerebro.

Maradona como ejemplo

El comportamiento errático de Maradona en su carrera es reflejo del llamado «fenómeno del halo” que paso a explicitar:

Es (fue) la típica conducta del astro que vive en dos realidades;

Estos deportistas no están conscientes de ello.

Lo mismo es aplicable a todo ser humano que logra mucha fama, dinero o poder.

Nuestra mente

En nuestra mente pueden coexistir dos verdades;

En el caso en comento, en lo principal, es un astro que actúa exitosa y apropiadamente en la cancha.

Secundariamente, es alguien que se ve estimulado por antiguos afanes y esperanzas infantiles. Para él, ambas son verídicas.

Lo egodistónico

Ellos creen que son especiales;

Que pueden hacer cualquier cosa que deseen cuando lo quieran.

«Tiene que ver con la creencia de que son inmortales y omnipotentes»

Es parte de la conducta de muchos que son parte de esta columna.

Como cierre les dejo este enlace que ojalá vean, representa la realidad de un pueblo cuya publicidad nos ha vendido otra imagen, tan así que, haciendo un ridículo mundial, Bachelet corrió cual calcetinera cuando le avisan que el nefasto Fidel Castro QEPD la recibirá, pero el video es de otra causa, véanlo:

https://www.youtube.com/watch?v=m34jCHEPc1c

Colofón

Esta columna pretende representar la realidad del mundo y de la sociedad que habitamos.

Provengo de una familia de políticos;

No es mi afán desprestigiar ni mucho menos una actividad que servida por aquellos con verdadera y sana vocación de servicio le ha permitido al hombre prosperar socialmente;

Generar las leyes que nos protegen y luchar por el logro de la justicia social que nos es tan necesaria.

El problema es el hombre, el político, el que por distintas razones llega a ella.

Mis respetos a todos esos líderes que tienen un corazón noble y que consideran que su propósito en la vida es el servicio y el bien común a la sociedad de la cual son parte.

Mi absoluto desprecio y repudio a los enfermos psicópatas que comen caviar con el dinero del pueblo, mientras el pueblo se muere de hambre o ve morir a sus seres queridos por falta de atención médica o remedios;

Así como a aquellos psicópatas que integran las distintas instituciones a las que arriban por todas las razones que he señalado y que sin empatía alguna usufructúan del poder cometiendo delitos, abusos, violaciones e incluso, asesinatos.

A los enfermos del poder, mientras la búsqueda de su sobrecompensación no encuentre su nicho en un narcisismo y/o egocentrismo patológico casi tan nefasto como lo psicopático, bienvenidos al mundo de las luces y el poder.

Por Víctor Alberto Sforzini Sepúlveda