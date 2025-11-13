A pesar de no tener un tiempo prudente para entrenar, Perú logró la heroica en San Petersburgo y evitó una derrota contra una selección de Rusia que está invicta desde septiembre de 2023. Los dirigidos por Manuel Barreto dieron una mala sensación en el primer tiempo y recibieron un gol tras el blooper de Pedro Gallese. Sin embargo, la ‘Bicolor’ mejoró en la segunda parte gracias a los cambios y Alex Valera fue quien le dio el 1-1 al elenco peruano, que ahora enfrentará a Chile el próximo martes.

VALERI KARPIN

El técnico ruso Valeri Karpin se mostró muy fastidiado por este marcador que se le va de las manos en el tramo final. Si bien mantienen su buena racha de 23 partidos seguidos sin derrotas, es claro que este tipo de resultados deja muchas dudas de cara a los demás partidos que viene contra escuadras de cualquier continente.

«¿Puede considerarse un empate una derrota? Debería considerarse como tal, y los empates ocurren. No fue el resultado del partido. Fue un empate contra un buen y digno oponente», declaró en conferencia de prensa, citado por el medio «Championat.com» de Rusia.

ALEX VARELA

El tanto del atacante de Universitario de Deportes fue de lejos, sorprendiendo a la defensa local y al portero Safonov que no pudo hacer más para evitar la caída de su arco. Tras el pitazo final del árbitro, el goleador de la ‘U’ sorprendió con sus declaraciones ante las cámaras de la Bicolor.

“Hola gente, cómo estamos. Le mandamos de acá un saludo. Ha sido un partido muy duro, pero bueno, dimos el 100% hasta el último. Cuídense mucho”, dijo Álex Valera en el video que fue compartido en las redes sociales y donde los hinchas no dudaron en reaccionar con diversos mensajes.

Cabe mencionar que el goleador de la ‘U’ ingresó en el segundo tiempo para darle nuevos aires al equipo de Manuel Barreto luego de estar siendo superados desde la parte inicial del compromiso. El atacante crema recibió el pase por el medio y no dudó en sacar el remate potente desde fuera del área rival.

