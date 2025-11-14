Para que los hinchas no se pierdan ningún detalle de estos partidos, la programación ya está definida. Ambos encuentros se jugarán en el Estadio Olímpico Fisht de Sochi.
El primer desafío para La Roja será contra el anfitrión, Rusia:
- Rusia vs. Chile: Sábado 15 de noviembre, 12:00 horas (de Chile).
Tres días después, la Selección Chilena cerrará su gira enfrentando a un conocido rival sudamericano:
- Chile vs. Perú: Martes 18 de noviembre, 14:00 horas (de Chile).
Para quienes se preguntan dónde ver Chile vs. Rusia y el partido contra Perú, ambos encuentros serán transmitidos en vivo por las pantallas de Chilevisión.
