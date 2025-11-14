Este jueves la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, cerró su campaña con un evento organizado en el Estadio Santa Laura.

A tres días de que se realicen las elecciones presidenciales y parlamentarias, la cita de cierre estaba pactada desde las 19:00 horas y pese a que el afiche con el que fue promocionado el evento prometía “el cierre más grande de Chile”, no logró llenar ni la mitad del recinto.

Durante la realización del evento, se presentaron grupos como Zúmbale Primo y La Gran Mezcla, además de adherentes vestidos con chaleco reflectante y peluca rubia, vestimenta que el evento instó a llevar a los asistentes con el objetivo de emular el video viral de Matthei intentando dirigir el tránsito y posteriormente intentando correr de los periodistas para evitar ser entrevistada.

Obviamente las redes sociales no podían dejar de comentar el pobre cierre de campaña de la abanderada de Chile Vamos.

He aquí algunos ejemplos:

