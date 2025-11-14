Este jueves la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, cerró su campaña con un evento organizado en el Estadio Santa Laura.

A tres días de que se realicen las elecciones presidenciales y parlamentarias, la cita de cierre estaba pactada desde las 19:00 horas y pese a que el afiche con el que fue promocionado el evento prometía “el cierre más grande de Chile”, no logró llenar ni la mitad del recinto.

Durante la realización del evento, se presentaron grupos como Zúmbale Primo y La Gran Mezcla, además de adherentes vestidos con chaleco reflectante y peluca rubia, vestimenta que el evento instó a llevar a los asistentes con el objetivo de emular el video viral de Matthei intentando dirigir el tránsito y posteriormente intentando correr de los periodistas para evitar ser entrevistada.

Obviamente las redes sociales no podían dejar de comentar el pobre cierre de campaña de la abanderada de Chile Vamos.

He aquí algunos ejemplos:

Cierre de José Antonio Kast / Cierre de Evelyn Matthei pic.twitter.com/dY2bpVbcnz — Make Chile 5K Again 🖐️🇨🇱 (@Kasterizador) November 13, 2025

Santa Laura vacío, solo lleno un tercio del lugar, triste fina para Evelyn Matthei pic.twitter.com/87T0vBLkgE — Totoralillo (@MTotoralillo) November 14, 2025

Increíble la baja convocatoria del cierre de Evelyn Matthei. Muchos planos cerrados para disimular. Otro traspié para la candidata de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos. Algunos tendrán que dar explicaciones de la estrategia que alejó al electorado natural de Matthei. pic.twitter.com/TkTkTRmxxr — Fernán Varas (@fernandovaras) November 13, 2025