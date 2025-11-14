a candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, restó importancia este viernes a la posibilidad de aparecer en una foto de unidad junto a José Antonio Kast (Partido Republicano) y Johannes Kaiser (Nacional Libertario) tras conocerse los resultados de la elección este domingo.

Tras el cierre de su campaña en el Estadio Santa Laura, en la comuna de Independencia, Matthei se reunió durante la mañana con brigadistas para agradecer el trabajo realizado durante la primera vuelta. En ese contexto fue consultada por la eventual imagen conjunta, ante lo cual respondió que “muchas veces todos estos símbolos son súper importantes para quienes están metidos en la política todos los días, pero para la inmensa mayoría de las personas lo único importante es que alguien se haga cargo de sus dolores y problemas”.

Agregó además que, respecto a la foto del domingo, “al 95% de los chilenos le importa un pito”, descartando que el gesto tenga relevancia para la ciudadanía.

Sin embargo, la candidata sostuvo que mantienen una percepción positiva del escenario electoral: “Tenemos la sensación muy fuerte, desde la calle, de que somos nosotros quienes vamos a pasar a segunda vuelta. Siempre he dicho que esto se trata de un solo equipo, que debemos trabajar con todos los que quieran sacar a Chile adelante”.

Matthei también negó haber sufrido desmarques en su campaña: “Ninguna de las personas que están en otras candidaturas estuvo jamás en mi comando, nunca. Y por algo no estaban acá”.

Respecto a la primaria que finalmente no realizó la derecha, la abanderada afirmó que “ya no fue, qué sacamos… creo que hubiera sido muy bueno, pero ya no fue, da lo mismo”.

/psg