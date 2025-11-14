Italia volvió a cumplir, pero otra vez no le alcanza. La selección dirigida por Gennaro Gattuso derrotó 2-0 a Moldavia como visitante, pero necesitará una goleada imposible para clasificar de forma directa al Mundial 2026, en la última fecha.

El conjunto italiano deberá golear el domingo a Noruega, que hoy ganó 4-1 ante Estonia, con doblete de Alexander Sorloth y Erling Haaland -máximo goleador de las Eliminatorias Europeas con 14 goles- teniendo que ganar por 9 goles o más, para evitar el repechaje. Una instancia que ya vivió en las últimas dos eliminatorias y que lo dejó fuera de Qatar 2022 y de Rusia 2018.

El otro gran foco de la jornada estuvo en Dublín, donde Cristiano Ronaldo fue expulsado en la derrota sorpresiva de Portugal ante Irlanda por 2-0. El delantero vio la tarjeta roja tras un codazo en el área que fue sancionado luego de la intervención del VAR. En su salida, aplaudió con ironía a los hinchas locales, que celebraban la decisión. El doblete del delantero Troy Parrott descolocó al equipo portugués, que definirá su clasificación en la última jornada ante Armenia. Fue un golpe inesperado para un equipo que llegaba como favorito y que ahora deberá reponerse sin su capitán.

En París, Francia no dejó dudas y selló su boleto al Mundial. El equipo del campeón del mundo como jugador y entrenador, Didier Deschamps, venció 4-0 a Ucrania con un doblete de Kylian Mbappé, y uno de Michael Olise y Hugo Ekitike, en una actuación contundente. Con este triunfo, los franceses aseguraron el primer puesto del Grupo D y se suman a las selecciones europeas clasificadas.

Ucrania, en cambio, queda relegada a la pelea por el repechaje, teniendo que definirlo como local en la última fecha ante Islandia, que ganó 2-0 a Azerbaiyán como visitante, en una verdadera final.

Inglaterra, ya clasificada, venció 2-0 a Serbia con goles de Bukayo Saka y Eberechi Eze. Ese resultado favoreció a Albania, que con su triunfo por 1-0 ante Andorra —gol de Kristjan Asllani—, se aseguró al menos un lugar en el repechaje. En otro resultado destacado, Hungria venció por la mínima a Armenia como visitante, quedando con chances en la última fecha de quedar priemera.

La última jornada, definirá las posiciones finales y los pasajes que restan al Mundial 2026. Italia y Portugal deberán resolver su futuro, mientras que selecciones como Ucrania, Serbia o Islandia aún pelean por meterse al menos en la repesca.

/José Pablo Verdugo