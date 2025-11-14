Italia, Sudáfrica, Japón, Portugal, Senegal, Croacia, Argentina, Bélgica, Venezuela, Inglaterra, Suiza, Corea del Sur, Alemania, Colombia, Brasil, Zambia, Estados Unidos, Burkina Faso, Irlanda, Uzbekistán, Francia, Canadá, Austria y Mali pasaron como primeros y segundos de cada grupo.

En tanto, los ocho mejores terceros fueron Marruecos, Túnez, Egipto, México, Corea del Norte, República Checa, Paraguay y Canadá.

De los sudamericanos, solo no pasaron Chile y Bolivia.

¿Y las llaves?

Entre los duelos más destacados tenemos Argentina-México, Portugal-Bélgica, Brasil-Canadá, Italia-Uzbekistán, Estados Unidos-Marruecos, Francia-Colombia y Venezuela-Paraguay.

Entre el viernes 14 y sábado 15 de noviembre se jugarán los dieciseisavos de final, los octavos serán el martes 18, los cuartos el viernes 21, las semis el lunes 24 y la final el jueves 27.

Los partidos por los dieciseisavos de final del Mundial Sub 17 2025