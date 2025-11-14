Las compras informales realizadas a través de canales digitales en el sector comercio ya superan los US$800 millones en lo que va de 2025, una cifra que mantiene la preocupación del gremio por el avance de la informalidad en el comercio electrónico. Sin embargo, se proyecta que estos montos comenzarán a disminuir tras la entrada en vigencia del fin de la exención de IVA para bienes adquiridos en el exterior por hasta US$500.

De acuerdo con un informe elaborado por la Cámara Nacional de Comercio (CNC), durante el tercer trimestre las compras efectuadas mediante plataformas digitales —tanto nacionales como internacionales y sin considerar T&E ni servicios— alcanzaron US$2.919,5 millones, reflejando un crecimiento de 9,6% en comparación con el mismo período de 2024.

Dentro de ese total, US$292 millones correspondieron a compras informales, lo que representa un aumento nominal en dólares de 13,5% respecto al tercer trimestre del año pasado. Con ello, entre enero y septiembre de 2025 la informalidad digital acumula US$838,2 millones, consolidando una tendencia al alza.

La gerente de Estudios de la CNC, Bernardita Silva, explicó que “en el mercado local, las redes sociales se han consolidado como el principal foco de informalidad y a esto se suma la informalidad importada, donde las plataformas internacionales continúan siendo un canal altamente expuesto”.

Silva destacó que uno de los cambios más relevantes para enfrentar esta problemática es la eliminación de la exención de IVA para compras internacionales menores de US$41, medida que comenzó a regir a fines de octubre y que podría marcar un punto de inflexión.

Según la ejecutiva, “esta modificación debiera contribuir a reducir la informalidad digital en los próximos trimestres, dado que una parte importante de las irregularidades detectadas proviene justamente de compras importadas que ingresaban sin pago de impuestos, generando una competencia desleal frente al comercio formal”.

