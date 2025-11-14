El Instituto Nacional denunció este viernes una nueva jornada de hechos de violencia al interior y en las inmediaciones del establecimiento, luego de que una bomba molotov lanzada durante los disturbios impactara directamente en la sala de profesores, ubicada en el segundo piso del recinto.

En una declaración pública, el establecimiento informó que “uno de los elementos lanzados impactó en la sala de profesores, poniendo en riesgo la integridad de nuestros docentes”. Además, añadieron que en la calle Prat se registraron enfrentamientos con Carabineros mientras se desarrollaban los incidentes.

El comunicado detalla que los hechos ocurrieron durante el recreo, cuando encapuchados protagonizaron desórdenes y lanzaron artefactos incendiarios, afectando el funcionamiento normal de la jornada escolar. “Nuevamente se registraron incidentes al interior del establecimiento y en el frontis, interrumpiendo el normal desarrollo de la jornada y generando presencia policial en el sector”, señalaron.

Ante la gravedad de la situación, la dirección del Instituto Nacional informó la decisión de suspender preventivamente las actividades de la Jornada Mañana y coordinar el retiro anticipado de los cursos, con el fin de resguardar a los estudiantes.

Finalmente, el establecimiento expresó su preocupación por la persistencia de estos hechos: “Lamentamos profundamente la reiteración de hechos de violencia que continúan afectando el desarrollo regular de las clases. Reiteramos el llamado a las familias a dialogar con sus hijos e hijas sobre la importancia del respeto y la convivencia para resguardar un clima adecuado para el aprendizaje”.

